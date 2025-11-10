Ismét hazánkban koncertezik a népszerű amerikai pop-rock csapat, melynek énekese imádja Budapestet

A Grammy-díjra jelölt OneRepublic tagjai: Ryan Tedder, énekes-dalszerző frontember, Zach Filkins és Drew Brown gitárosok, Brian Willett billentyűs, Brent Kutzle basszusgitáros és csellista, valamint Eddie Fisher dobos. A zenekar 2002-es alakulása óta csak a Spotify-on több mint ötmilliárd lejátszást gyűjtött, slágereik meghódították a rádiós és a streaming listákat is. Bemutatkozó albumuk 2007-ben jelent meg Dreaming Out Loud címmel, és húszmillió példányban kelt el, ezen szerepel a digitális eladási és rádiós játszási rekordokat megdöntő Apologize is, amely Grammy-jelölést is hozott nekik.

A OneRepublic a From Europe With Love elnevezésű turnéjukon érkezik Budapestre. Forrás: Live Nation

A 2009-ben kiadott Waking Up is bővelkedett slágerekben, ezen szerepelt többek közt az All The Right Moves, a Secrets és a Good Life is. Nem sokkal később pedig a platinalemezzé vált Native-ot jelentették meg, rajta az első helyezést elért, 41 millió példányban elkelt Counting Starsszal. Ezt követték még az Oh My My és a Human című lemezeik, valamint 2022-ben adták ki az I Ain’t Worried című dalt, amely a kasszasiker Top Gun: Maverick című filmben is szerepelt – és amelynek klipje pont a legutóbbi budapesti koncertjük napján debütált, és köszöntötte a rajongókat az arénában.

A dalt azóta több mint hárommilliárdszor játszották le.

2024 a különleges kollaborációkról szólt a bandának: ekkor jelent meg David Guettával közös slágerük, az I Don’t Wanna Wait, majd a Nobody (from Kaiju No.8) érkezett, amely a hatalmas sikerű manga–anime adaptáció, a Kaiju No.8. stáblistadala is volt, valamint a szintén a sorozathoz íródott Invincible (from Kaiju No.8) is. Szintén ebben az évben jelent meg a csapat hatodik stúdióalbuma is, az Artificial Paradise, olyan slágerekkel, mint a Hurt és a Sink or Swim. A lemez deluxe változatán szerepel a Jelly Roll-lal közös kollaboráció és több akusztikus verzió is. Kygo közreműködésével megjelentették a Chasing Paradise-t, majd Ikkyvel és Karan Aujlával közösen a Tell Me-t, de összeálltak a The Superman Lovers formációval is, hogy elkészítsék a szeretett Starlight 25. évfordulós új változatát is, a Starlight (The Fame)-et.