Az öt legjobb Tom Cruise-film – Top Gun + videó

Elérkeztünk Tom Cruise filmjeit bemutató mini toplistánk ezüstérmes pozíciójáig. Ezúttal azonban rendhagyó módon a második helyet nem csupán egy film szerezte meg, hanem egy immár kétrészes klasszikus, a Top Gun és a Top Gun: Maverick. Mindenképpen együtt szerettük volna tárgyalni ezt a szorosan összekapcsolódó két filmet, annak ellenére, hogy 36 év telt el a két mozi megjelenése között. Mind a két film kuriózum a maga nemében, hiszen a Top Gun a nyolcvanas évek egyik legmeghatározóbb filmje, igazi klasszikus. Mind a színészek, mind a csodálatos repülők, mind a filmben felcsendülő dalok miatt valódi kultfilmmé vált az évek során. Ráadásul az 1986-os Top Gun elérte azt, hogy a főszereplő Tom Cruise, jellegzetes napszemüveges posztere egyszerre volt a tinilányok és a kamaszfiúk szobájának a falán, természetesen más-más indokból. Míg a lányoknak nagyon tetszett a sármos színész, addig a fiúknak imponált a vagány pilóta kalandos élete. A 36 évvel később bemutatott folytatás pedig világszerte 1,4 milliárd dolláros bevételt hozott, ezzel a legtöbb bevételt elérő film lett 2022-ben, arról nem is beszélve, hogy Tom Cruise karrierjének legsikeresebb filmjévé vált.

2. Top Gun (1986) és a Top Gun: Maverick (2022)

Az 1986-os mozit Ridley Scott testvére, Tony Scott rendezte, aki számos nagyszerű filmet készített, a Beverly Hills-i zsaru 2. (Beverly Hills Cop II, 1987), a Mint a villám (Days of Thunder, 1990), A rajongó (The Fan, 1996), A közellenség (Enemy of the State, 1998), A tűzben edzett férfi (Man on Fire, 2004), Hajsza a föld alatt (The Taking of Pelham 123, 2009) vagy éppen a Száguldó bomba (Unstoppable) 2010-ből. Ehud Yonay-nak a California magazinban 1983-ban megjelent Top Guns című cikke ihlette a forgatókönyvet, amit Jim Cash és Jack Epps Jr. jegyzett. A film producereként megjelent Jerry Bruckheimer, aki szintén letette a névjegyét a nagy költségvetésű szuperprodukciókban. A nevéhez köthető a Beverly Hills-i zsaru két része, a Top Gun 1986-ból, a remek Veszélyes kölykök (Dangerous Minds, 1995), a Con Air – A fegyencjárat (Con Air, 1997) vagy éppen a Nemzet aranya (National Treasure) sorozat mindkét epizódja.

A nyolcvanas évek egyik filmes álompárja: Charlotte „Charlie” Blackwood (Kelly McGillis) és Pete „Maverick” Mitchell (Tom Cruise) - Fotó: UIP-Duna Film

A film Pete „Maverick” Mitchell (Tom Cruise) fiatal pilóta története, akinek jó amerikai katonaként az a vágya, hogy a legjobb legyen. Sikerül is bekerülnie az öthetes TOPGUN elnevezésű kiképzési programba. Azonban egy gyakorlaton barátja, Nick „Goose” Bradshaw hadnagy (Anthony Edwards) balesetet szenved és meghal. Pete magát vádolja a szerencsétlenségért, és soha többé nem akar repülni. Ebből adódnak a konfliktusok, természetesen a szerelem is megérkezik, az önmagát marcangoló pilóta életébe, a kiképzésen oktató asztrofizikus Charlotte „Charlie” Blackwood (Kelly McGillis) személyében. Na és természetesen az amerikai filmekből kihagyhatatlan karakter, az örök ellenfél is adott, a legalább olyan tehetséges pilóta Tom „Iceman” Kazansky (Val Kilmer) alakjában, akivel Maverick egyből rivalizálni kezd. Ez a koktél: a csodálatos repülők, egy nagy trauma, jóképű pilóta srácok, szép nők, rivalizálás, szerelem és a nagyszerű zene adja a Top Gun-jelenség lényegét. Maga film remek szórakozás, könnyed, de mégis adott pontokon érzelmes és komoly is tud lenni.

A Top Gun minden, amit a 80-as évek jelentett a moziban. A szereplők lenyűgözőek, nagyon jól kitalált karakterek, ugyanakkor, hogy hibát is említsünk, a jellemrajzok elnagyoltak, nincsenek kibontva, de ez valójában nem is szükséges egy pazar, jól megkomponált akciófilmhez. Egyes információk szerint a forgatás során Tom Cruise-nak háromszor is be kellett ülnie egy valódi F-14 Tomcat vadászrepülőbe, ahol az első alkalommal elhányta magát, de a második két utazás már könnyebben ment a számára, illetve Cruise-nak magas talpú cipőt kellett viselnie a Kelly McGillisszel való közös jeleneteiben, ugyanis a színésznő jóval magasabb volt nála, de ez nem vont le semmit a színészi alakításából. A mozi megtalálható a Steven Jay Schreider által összeállított, 101 akciófilm, amit látnod kell, mielőtt meghalsz (101 Action Movies You Must See Before You Die) című könyvben. A Top Gun társadalmi hatása is elképesztő volt. A mozipremier után sokszorosára nőtt a katonának jelentkező fiatalok száma, hiszen hirtelen minden srác Maverick vagy Iceman akart lenni.

Ma már ez a hatás nem várható el, hiszen a fiatalok ingerküszöbe sokkal magasabban van, mint volt 1986-ban. De a Top Gun folytatása, a Top Gun: Maverick 2022-ben mégis hatalmasat ment a kasszáknál, világszerte 1,4 milliárd dolláros bevételt hozott. Talán pont azért, mert ma az ilyen Maverickhez hasonló, hús-vér hősök hiányoznak a mozivászonról, nem mindenkinek jön be a szuperhősök valóságtól elrugaszkodott világa.

Top Gun: Maverick

A Top Gun folytatásának ötletét még 2010-ben jelentette be a Paramount Pictures. A eredeti projektben Tom Cruise és Val Kilmer mellett benne lett volna az első epizód rendezője, Tony Scott is, de ő sajnálatos módon 2012. augusztus 19-én öngyilkos lett, leugrott a Vincent Thomas-hídról. Így teljesen át kellett ütemezni a filmkészítés folyamatát. A mozit végül Joseph Kosinski rendezte Ehren Kruger, Eric Warren Singer és Christopher McQuarrie forgatókönyvéből, valamint Peter Craig és Justin Marks történetéből. Kosinski korábban már dolgozott együtt Tom Cruse-zal, a 2013-as Feledés (Oblivion) című filmben.

Pete „Maverick” Mitchell (Tom Cruise) visszatért, és jobb, mint valaha - Fotó: UIP-Duna Film

A Top Gun: Maverick Wikipédia-oldala szerint a forgatás 2018 májusától 2019 áprilisáig tartott Kaliforniában, Washingtonban és Marylandben. A filmet IMAX-minősítésű 6K-képernyős kamerákkal forgatták. Közben a Covid-járvány is közbeszólt, tovább csúsztak a munkálatok. A Top Gun: Maverick premierje egészen 2022 tavaszára tolódott el, de a folytatás a vártnál is nagyobb sikert hozott. A hatalmas bevétel mellett a kritikusok körében is népszerű volt a film, az idei Oscar-gálán jelölve volt a legjobb film kategóriában, és bár nem sikerült elhódítania díjat, a jelölés ténye is figyelemreméltó.

A történet 36 évvel elődje után játszódik, és Pete „Maverick” Mitchell (Tom Cruise) életét követi nyomon, aki visszatér az Egyesült Államok haditengerészetének csapásmérő vadászpilóta-oktató programjához, ahol szembe kell néznie a múltjával. Egy csapat nagyon tehetséges, fiatal vadászpilótát kell kiképeznie, akik között feltűnik elhunyt barátjának, Goose-nak a fia is, Bradley „Rooster” Bradshaw hadnagy (Miles Teller), akit meg szeretne védeni, már csak az apja emléke miatt is. Jó a sztori, nagyszerű, hogy sikerült megszerezni a folytatáshoz Tom Cruise mellett az egykori nagy vetélytársat, Tom „Iceman” Kazanskyt, akit Val Kilmer még betegen is zseniálisan alakít. Ki kell még emelni a mindig remek Ed Harrist, aki most is tűpontosan alakítja Chester „Hammer” Clain ellentengernagyot.

A látványvilág szemet gyönyörködtető, hiszen a mai technika minden vívmányát fel tudták a készítők vonultatni. A repüléses jelenetek lélegzetelállítóak, még azoknak is tátva maradt a szája a moziban, akiket igazán nem vonz, nem érdekel a repülés. Végre egy folytatás, ami bár hatásában nem, de minőségében nemcsak, hogy felvette a versenyt az alapművel, de nagyon sok mindenben le is körözte. A látványvilágon túl, érzékelhető az is, hogy megpróbáltak a készítők nagyobb figyelmet fordítani a jellemek kidolgozására, amit én nagyra értékelek.

Néhány érdekesség a filmmel kapcsolatban: a Paramount Studios globális partnere, a Matchbox játékgyár számos repülőgépmodellt dobott a piacra (F-14 Tomcat, Boeing Super Hornet, P-51 Mustang stb.) és nagy bevételt tudtak generálni ezekből a termékekből. A Top Gun-mozikhoz elengedhetetlenek a zeneszámok, ezek is hozzájárultak a filmek népszerűségéhez. Az első, 1986-os mozihoz a Berlin együttes komponálta a Take My Breath Away című dalt, ami végül meg is nyerte az Oscar-szobrot a legjobb eredeti dal kategóriában, a Top Gun: Maverichez pedig Lady Gaga írt betétdalt Hold my Hand címmel, érdekesség, hogy Lady Gaga abban az évben született, amikor az első Top Gun-filmet bemutatták.

Mindent összevetve a Top Gun mindkét epizódja korszakalkotó film. Az 1986-os első rész páratlan volt a maga nemében, igazi kultuszfilm lett belőle, a 2022-es folytatás pedig magasan kiemelkedik a mostani mozikínálatból, bebizonyítva azt, hogy nem csak a szuperhősök világa érdekli az embereket. Sorozatunkban a Top Gun-sztori ezüstérme, mind Tom Cruise színészi játéka, mind pedig a filmek minőségének tekintetében megérdemelt.

(Az Idővonal összeállításának az első film bemutatójának az időpontját vettük figyelembe, mert arra az esztendőre sokkal kevesebben emlékeznek, emlékezhetnek, mint a folytatás 2022-es időpontjában történt eseményekre.)

Idővonal: A Top Gun című filmet 1986-ban mutatták be, abban az évben, amikor Magyarországra érkezett Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, aki átfogó megbeszéléseket folytatott Kádár Jánossal, az MSZMP főtitkárával, Fonyódi otthonában gyógyszer-túladagolás által öngyilkos lett Magyarország első szépségkirálynője, a 17 éves Molnár Csilla, a Queen együttes teltházas koncertet adott a budapesti Népstadionban, aláírták a McDonald’s éttermi hálózat magyarországi kialakításáról szóló szerződést, a világtörténelem egyik legsúlyosabb atomkatasztrófája békeidőben: felrobbant a Csernobili atomerőmű egyik reaktora, Budapesten március 15-én a Lánchídra vonuló békés fiatalokat feltartóztatta és megverte a rendőrség, az incidens „lánchídi csata” néven híresült el, üzembe helyezték az újjáépített budavári siklót, megkezdte sugárzását a Danubius Rádió, Magyarország első kereskedelmi rádiója, az űrkutatás történetének egyik legsúlyosabb szerencsétlensége: az indítás után 73 másodperccel felrobbant a Challenger amerikai űrrepülőgép, a hét utas életét veszti. És Argentína nyerte a Mexikóban rendezett labdarúgó-világbajnokságot, az NSZK válogatottját győzte le a döntőben, 3-2 arányban. - Wikipédia.

A jövő héten a Tom Cruise filmjeit bemutató sorozatunkban már az aranyérmes produkcióval érkezünk.

Borítókép: Jelenet az 1986-os Top Gun című filmből: Charlotte „Charlie” Blackwood (Kelly McGillis) és Pete „Maverick” Mitchell (Tom Cruise) - (Fotó: UIP-Duna Film)