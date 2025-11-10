A futam után tovább büntető FIA eldönthette a vb-címet, ezt a Ferrarinál sem értik

Ismét eseménydús Forma–1-es futamot láthatott a közönség Brazíliában. A Sao Pauló-i Nagydíj rajtja után Gabriel Bortoleto (Sauber) balesete miatt volt szükség a biztonsági autóra, majd az újraindítás után a célegyenes végén a 2–4. helyen haladó Charles Leclerc (Ferrari), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Oscar Piastri (McLaren) egymás mellett kanyarodott el. Végül Piastri meglökte az olaszt, aki pedig ezáltal a monacóit, így utóbbinak véget ért a verseny. Az FIA döntése értelmében az ausztrál pilóta tíz másodperces időbüntetést kapott, ez pedig nagyban befolyásolta, hogy a másodikról az ötödik helyig visszaesett, ezzel jócskán megnőtt a hátránya az egyéni pontversenyben a futamgyőztes csapattársa, Lando Norris mögött.

Oscar Piastri és Andrea Kimi Antonelli ütközésének vesztese Charles Leclerc lett a Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíjon (Fotó: Anadolu/Stringer)

Leclerc megvédte Piastrit a Sao Pauló-i Nagydíj után

A futamot követően az FIA arról tájékoztatott, hogy nem elég az időbüntetés, még további két büntetőponttal is sújtja Piastrit – aki mellett Cunoda Juki (Red Bull) szintén kettő, Lewis Hamilton (Ferrari) pedig egy büntetőpontot kapott utólag. Ezután nem csupán a döntés miatt elégedetlenkedő ausztrál nem értett egyet az ítélettel.

– Szerintem Kimi tudta, hogy Oscar belül volt mellette – vélte a kiesése után a csalódott Leclerc. – Igen, nem voltak egymás mellett, és a szabályok ezt követelik meg, de nem vehetsz be úgy egy kanyart, mintha senki sem lenne belül, miközben van, függetlenül attól, hogy mennyire van messze.

Véleményem szerint ez inkább volt ötven-ötven százalék Kimi és Oscar között.

Nem hinném, hogy Oscart lehetne hibáztatni ezért.

Antonelli jogosnak érzi a büntetést

Az indoklás szerint Piastri autójának első tengelye nem volt a kanyar csúcspontján Antonelli autójának visszapillantója előtt, ráadásul a bal első gumi elfékezése miatt nem volt teljesen ura az autójának. Az olasz pilóta is hasonlóan érvelt.

– Az igazat megvallva a féktávon Oscar nem volt teljesen mellettem. Nehéz helyzetben voltam, hiszen Oscar volt belül, Charles kívül, szóval minden tőlem telhetőt megtettem, hogy mindkettőnek hagyjak elég helyet.

Nem láttam még az esetet, csak azt tudom, hogy Oscar blokkolt, és a csúcsponton nekem jöttek, és én Charles-nak mentem.

Kár volt érte, mert ütköztünk és fel kellett adnia a versenyt. Szerencsém volt, hogy én folytatni tudtam – nyilatkozta a végül második helyen zárt Antonelli.