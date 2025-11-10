Forma-1 büntetésCharles Leclercoscar piastriAndrea Kimi AntonelliSao Pauló-i NagydíjForma-1 Brazil Nagydíj

A futam után tovább büntető FIA eldönthette a vb-címet, ezt a Ferrarinál sem értik

A 2025. évi Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj nagy vesztese a Ferrari volt, Charles Leclerc dobogós esélyeit egy önhibáján kívül történt baleset rombolta szét. Az incidens miatt Oscar Piastri utólag is kapott büntetést, pedig a monacói szerint Andrea Kimi Antonelli (is) hibáztatható az esetért. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) megindokolta, miért Piastrit büntette.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 5:56
Antonelli, Leclerc és Piastri közül csak az előbbi lehet elégedett a futammal (Fotó: AFP/Nelson Almeida)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ismét eseménydús Forma–1-es futamot láthatott a közönség Brazíliában. A Sao Pauló-i Nagydíj rajtja után Gabriel Bortoleto (Sauber) balesete miatt volt szükség a biztonsági autóra, majd az újraindítás után a célegyenes végén a 2–4. helyen haladó Charles Leclerc (Ferrari), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Oscar Piastri (McLaren) egymás mellett kanyarodott el. Végül Piastri meglökte az olaszt, aki pedig ezáltal a monacóit, így utóbbinak véget ért a verseny. Az FIA döntése értelmében az ausztrál pilóta tíz másodperces időbüntetést kapott, ez pedig nagyban befolyásolta, hogy a másodikról az ötödik helyig visszaesett, ezzel jócskán megnőtt a hátránya az egyéni pontversenyben a futamgyőztes csapattársa, Lando Norris mögött.

Oscar Piastri és Andrea Kimi Antonelli ütközésének vesztese Charles Leclerc lett a Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíjon
Oscar Piastri és Andrea Kimi Antonelli ütközésének vesztese Charles Leclerc lett a Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíjon (Fotó: Anadolu/Stringer)

Leclerc megvédte Piastrit a Sao Pauló-i Nagydíj után

A futamot követően az FIA arról tájékoztatott, hogy nem elég az időbüntetés, még további két büntetőponttal is sújtja Piastrit – aki mellett Cunoda Juki (Red Bull) szintén kettő, Lewis Hamilton (Ferrari) pedig egy büntetőpontot kapott utólag. Ezután nem csupán a döntés miatt elégedetlenkedő ausztrál nem értett egyet az ítélettel. 

– Szerintem Kimi tudta, hogy Oscar belül volt mellette – vélte a kiesése után a csalódott Leclerc. – Igen, nem voltak egymás mellett, és a szabályok ezt követelik meg, de nem vehetsz be úgy egy kanyart, mintha senki sem lenne belül, miközben van, függetlenül attól, hogy mennyire van messze. 

Véleményem szerint ez inkább volt ötven-ötven százalék Kimi és Oscar között.

Nem hinném, hogy Oscart lehetne hibáztatni ezért.

Antonelli jogosnak érzi a büntetést

Az indoklás szerint Piastri autójának első tengelye nem volt a kanyar csúcspontján Antonelli autójának visszapillantója előtt, ráadásul a bal első gumi elfékezése miatt nem volt teljesen ura az autójának. Az olasz pilóta is hasonlóan érvelt.

– Az igazat megvallva a féktávon Oscar nem volt teljesen mellettem. Nehéz helyzetben voltam, hiszen Oscar volt belül, Charles kívül, szóval minden tőlem telhetőt megtettem, hogy mindkettőnek hagyjak elég helyet. 

Nem láttam még az esetet, csak azt tudom, hogy Oscar blokkolt, és a csúcsponton nekem jöttek, és én Charles-nak mentem.

Kár volt érte, mert ütköztünk és fel kellett adnia a versenyt. Szerencsém volt, hogy én folytatni tudtam – nyilatkozta a végül második helyen zárt Antonelli.

Három – köztük egy sprintfutamos – versenyhétvégével az idény vége előtt Piastri hátránya 24 pont Norris mögött, de még a 49 pontos lemaradásban lévő Max Verstappennek (Red Bull) is van matematikai esélye a világbajnoki címre.

A futam összefoglalója a YouTube-linkre kattintva megtekinthető:

Továbbra is hódít a Forma–1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekadatszivárgás

Magyar Péter, felelőtlenség a neved!

Gajdics Ottó avatarja

Kétszázezer honfitársunk rábízta a legérzékenyebb ada­tait a zsebmessiásra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.