A súlyos büntetést kapott Piastri kimondta, hogy semmit sem bánt meg + videó

A világbajnokságon Oscar Piastri a legutóbbi öt futamon sorrendben egy kiesést, majd három negyedik és egy ötödik helyet könyvelhetett el, két sprintfutamon pedig kiesett. A Sao Pauló-i Nagydíj sprintfutamán a hatodik körben a hármas kanyarnál megcsúszott a vizes kerékvetőn és a gumifalba ütközött. A fő futamra a négyes rajtkockát szerezte meg, s végül az ötödik helyen zárt. (A versenyt, miként a sprintfutamot is Lando Norris nyerte meg.)

Oscar Piastri McLarenje a sprintfutamon így végezte (Fotó: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP)

Amint arról beszámoltunk, a második körben a pályára hajtott a biztonsági autó, a hazai közönség előtt szereplő Gabriel Bortoleto (Sauber) ugyanis egy előzési kísérlet közben a falnak csapta a versenyautóját. A száguldás néhány körrel később folytatódhatott volna, ám az újraindítást követően a célegyenes végi első kanyarba Charles Leclerc (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes) és Piastri egymás mellé ért be, a McLaren ausztrál versenyzője kissé elvétette a féktávot, autója összeért Antonelliével, amely ennek következtében nekicsapódott Leclerc Ferrarijának. Utóbbi autó futóműve eltörött az ütés nyomán, így a monacói pilótának fel kellett adnia a futamot, Piastri pedig megelőzte Antonellit, és üldözőbe vehette Norrist. Tíz körrel később aztán a versenybíróság tíz másodperc időbüntetést szabott ki Piastrira, mivel őt látta felelősnek az újraindítást követő ütközésnél.

Piastri: Igyekszem úrrá lenni a nehézségeken

Piastrit a futam megkérdezték, megbánta-e a manőverét.

– Nem bántam meg. Adódott előttem egy egyértelmű lehetőség, és én éltem vele. A másik két autó elég későn fékezett a külső íven. Kissé én is elfékeztem magam a kanyarba menet, mert láttam, hogy Kimi nem hagy elegendő helyet nekem. De nem tudok csak úgy egyszerűen eltűnni onnan. A döntés azonban az lett, ami lett... – bökte ki a pilóta.

Arról szó nincs, hogy Piastri már lemondott volna a vb-cím megszerzéséről, de a szavai nem éppen optimista kicsengésűek a hátra levő három futam előtt.

– Megpróbálom a lehető legtöbbet kihozni belőlük. A mostani büntetés egy dolog, de a tempóm sem volt olyan, mint amit szerettem volna. A futam második fele talán nem volt olyan rossz, de az első felével nem vagyok elégedett. Igyekszem úrrá lenni a nehézségeken, és a lehető legjobb hétvégéket teljesíteni – jegyezte meg Oscar Piastri.