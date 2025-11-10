Oscar PiastriCharles Leclercforma-1Kimi AntonelliLando NorrisMcLaren

A súlyos büntetést kapott Piastri kimondta, hogy semmit sem bánt meg + videó

Nem is olyan régen még úgy nézett ki, hogy Oscar Piastri esélyei a legjobbak arra, hogy az idei Forma–1-es világbajnokság győztese legyen. Ám a McLaren ausztrál pilótájának a múlt hét végi Sao Pauló-i Nagydíj után már 24 pont a hátránya csapattársa, Lando Norris mögött. Pedig a brazíliai hétvége előtt még csak egy pont volt Piastri lemaradása.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 5:34
Oscar Piastri nehéz helyetbe került Fotó: STRINGER Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világbajnokságon Oscar Piastri a legutóbbi öt futamon sorrendben egy kiesést, majd három negyedik és egy ötödik helyet könyvelhetett el, két sprintfutamon pedig kiesett. A  Sao Pauló-i Nagydíj sprintfutamán a hatodik körben a hármas kanyarnál megcsúszott a vizes kerékvetőn és a gumifalba ütközött. A fő futamra a négyes rajtkockát szerezte meg, s végül az ötödik helyen zárt. (A versenyt, miként a sprintfutamot is Lando Norris nyerte meg.)

Oscar Piastri McLarenje a sprintfutamon így végezte
Oscar Piastri McLarenje a sprintfutamon így végezte (Fotó: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP)

Amint arról beszámoltunk, a második körben a pályára hajtott a biztonsági autó, a hazai közönség előtt szereplő Gabriel Bortoleto (Sauber) ugyanis egy előzési kísérlet közben a falnak csapta a versenyautóját. A száguldás néhány körrel később folytatódhatott volna, ám az újraindítást követően a célegyenes végi első kanyarba Charles Leclerc (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes) és Piastri egymás mellé ért be, a McLaren ausztrál versenyzője kissé elvétette a féktávot, autója összeért Antonelliével, amely ennek következtében nekicsapódott Leclerc Ferrarijának. Utóbbi autó futóműve eltörött az ütés nyomán, így a monacói pilótának fel kellett adnia a futamot, Piastri pedig megelőzte Antonellit, és üldözőbe vehette Norrist. Tíz körrel később aztán a versenybíróság tíz másodperc időbüntetést szabott ki Piastrira, mivel őt látta felelősnek az újraindítást követő ütközésnél.

Piastri:  Igyekszem úrrá lenni a nehézségeken

Piastrit a futam megkérdezték, megbánta-e a manőverét.

– Nem bántam meg. Adódott előttem egy egyértelmű lehetőség, és én éltem vele. A másik két autó elég későn fékezett a külső íven. Kissé én is elfékeztem magam a kanyarba menet, mert láttam, hogy Kimi nem hagy elegendő helyet nekem. De nem tudok csak úgy egyszerűen eltűnni onnan. A döntés azonban az lett, ami lett... – bökte ki a pilóta.

Arról szó nincs, hogy Piastri már lemondott volna a vb-cím megszerzéséről, de a szavai nem éppen optimista kicsengésűek a hátra levő három futam előtt.

– Megpróbálom a lehető legtöbbet kihozni belőlük. A mostani büntetés egy dolog, de a tempóm sem volt olyan, mint amit szerettem volna. A futam második fele talán nem volt olyan rossz, de az első felével nem vagyok elégedett. Igyekszem úrrá lenni a nehézségeken, és a lehető legjobb hétvégéket teljesíteni – jegyezte meg Oscar Piastri.

A vb-pontversenyek állása 21 futam után (még három van hátra):

pilóták:

  1. Norris (McLaren) 390 pont
  2. Piastri (McLaren) 366
  3. Verstappen (Red Bull) 341
  4. Russell (Mercedes) 276
  5. Leclerc (Ferrari) 214

csapatok:

  1. McLaren 756 pont – már világbajnok
  2. Mercedes 398
  3. Red Bull 366
  4. Ferrari 362
  5. Williams 111

A futam összefoglalója a YouTube-linkre kattintva megtekinthető:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekadatszivárgás

Magyar Péter, felelőtlenség a neved!

Gajdics Ottó avatarja

Kétszázezer honfitársunk rábízta a legérzékenyebb ada­tait a zsebmessiásra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu