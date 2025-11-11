Párizs régen a romantika és az éjszakai élet városa volt. Ma már csak a lakosok 35 százaléka érzi magát biztonságban éjszaka az utcán, ez az arány tíz évvel ezelőtt még 50 százalék volt. Franciaországban évente több mint 1 millió támadást jegyeznek fel. Minden egyes nap 3 gyilkosság, 600 betörés és 330 szexuális támadás történik. Brüsszelben egyetlen év alatt 43 százalékkal nőtt a lövöldözések száma. Londonban pedig 2021 óta 58 százalékkal emelkedett a késes bűncselekmények aránya. Az európai fővárosokat ma már a félelem uralja.

Az európai éjszakák félelembe burkolóztak Londontól Párizsig

Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

A minta jól látszik: a 2015 óta tartó nagymértékű, ellenőrizetlen migráció a közbiztonság összeomlásához vezetett. Csak 2024-ben Franciaország több mint 120 000 menedékkérőt fogadott be. Az eredmény?

A nők már egy egyszerű esti sétához is gázsprayt hordanak maguknál.

Ha azonban valaki nyíltan beszél erről, könnyen megvádolhatják rasszizmussal vagy akár börtönbe is kerülhet.