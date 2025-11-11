illegális bevádorlásEurópaPárizsLondonmigrációs válság

Az európai éjszakák félelembe burkolóztak Londontól Párizsig

Európa nagyvárosaiban drámai mértékben romlott a közbiztonság az elmúlt évtizedben. Párizsban ma már csak a lakosok harmada érzi magát biztonságban éjszaka, miközben a bűncselekmények száma meredeken emelkedik. Franciaországban naponta több száz támadás és több tucat súlyos bűneset történik. Az európai fővárosokat ma már a félelem uralja és a jelenséget több szakértő is a 2015 óta tartó migrációs válsággal hozta összefüggésbe.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 1:00
A migránsválság miatt sokan félnek este az utcára menni
A migránsválság miatt sokan félnek este az utcára menni Fotó: BERTRAND GUAY Forrás: AFP
Párizs régen a romantika és az éjszakai élet városa volt. Ma már csak a lakosok 35 százaléka érzi magát biztonságban éjszaka az utcán, ez az arány tíz évvel ezelőtt még 50 százalék volt. Franciaországban évente több mint 1 millió támadást jegyeznek fel. Minden egyes nap 3 gyilkosság, 600 betörés és 330 szexuális támadás történik. Brüsszelben egyetlen év alatt 43 százalékkal nőtt a lövöldözések száma. Londonban pedig 2021 óta 58 százalékkal emelkedett a késes bűncselekmények aránya. Az európai fővárosokat ma már a félelem uralja.

Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

A minta jól látszik: a 2015 óta tartó nagymértékű, ellenőrizetlen migráció a közbiztonság összeomlásához vezetett. Csak 2024-ben Franciaország több mint 120 000 menedékkérőt fogadott be. Az eredmény? 

A nők már egy egyszerű esti sétához is gázsprayt hordanak maguknál.

Ha azonban valaki nyíltan beszél erről, könnyen megvádolhatják rasszizmussal vagy akár börtönbe is kerülhet. 

A bevándorlás és az integráció kudarca

Európa nagyvárosait éjszakánként egyre inkább a félelem és az erőszak határozza meg. A hivatalos adatok drámai emelkedést mutatnak az erőszakos bűncselekmények számában, miközben a bevándorlás és az integráció közötti egyensúly felborulni látszik. A kontinens új kihívásokkal néz szembe, ahogy a lakosság biztonságérzete folyamatosan csökken. Az európai fővárosokat ma már a félelem uralja: Párizs sugárútjaitól Brüsszel sikátorain és London ködös parkjain át az éjszaka többé nem a polgároké, hanem a bűnözőké. 

Ami egykor humanitárius nyitottságnak indult, mára vészhelyzetté vált és átalakítja Európa identitását.

A hivatalos adatok egy feszültség alatt álló kontinenst mutatnak: Franciaországban évente több mint egymillió támadást jegyeznek fel, Brüsszelben rekordot döntött a lövöldözések száma, Nagy-Britanniában pedig 2021 óta 58 százalékkal nőtt a késes bűncselekmények aránya. A bevándorlás üteme meghaladta az integrációét, miközben a politikai vita egyre inkább tiltottá válik.

Korábban írtunk róla, hogy Európa-szerte nő az erőszakos bűncselekmények és terrortámadások száma, különösen a migránsok által elkövetett esetek miatt.

Borítókép: A migránsválság miatt sokan félnek este az utcára menni (Fotó: AFP)

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

