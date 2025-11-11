Egyesült Államokkormányzati leállásszenátus

Áttörést ért el az amerikai szenátus

Több mint egy hónap után feltűnt az első komoly reménysugár azzal kapcsolatban, hogy véget érhet a patthelyzet az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államok szenátusa jóváhagyta azt a megállapodást, amely véget vethet a történelem leghosszabb kormányzati leállásának.

Munkatársunktól
2025. 11. 11. 4:00
Illusztráció (Forrás: Getty Images via AFP)
A hétvégi tárgyalásokat követően hét demokrata és egy független szenátor csatlakozott a republikánusokhoz, így megszülethetett az Egyesült Államok szenátusában z a kompromisszumos javaslat, amely ha nem is azonnal, de véget vethet a történelem leghosszabb kormányzati leállásának – írja a WDBJ7 amerikai helyi hírcsatorna.

Több mint egy hónap után véget érhet az amerikai kormányzati leállás
Több mint egy hónap után véget érhet az amerikai kormányzati leállás (Fotó: CFOTO via AFP)

Ha tárgyalás közben falba ütközünk, nem érdemes a fejünket újra és újra nekiverni. Inkább olyan területeket kell keresnünk, ahol előreléphetünk

– jelentette ki a szavazás után Tim Kaine virginiai demokrata szenátor.

A megállapodás célja a kormányzat újraindítása, a szövetségi alkalmazottak védelme, valamint az egészségügyi ellátást megfizethetőbbé tevő adókedvezmények meghosszabbítása.

 Kaine szenátor hangsúlyozta, hogy a demokraták számára fontos volt az egészségbiztosítási reform (ACA) adókedvezményeinek rendezése, de erre nem volt lehetőség, a republikánusok ugyanis nem voltak hajlandóak tárgyalni az egészségügyről a kormányzat újranyitása előtt.

Joe McNamara republikánus képviselő üdvözölte a fejleményeket, és köszönetet mondott a megállapodást támogató demokratáknak.

Sok politikai helyezkedés zajlott, ami nagyon elkeserítő. Valódi emberekről van szó, amikor az élelmiszersegély-programról vagy 350 ezer fizetés nélkül maradt virginiai szövetségi alkalmazottról beszélünk. Örülök, hogy megtörtént, bár későn, de itt az ideje

– nyilatkozta McNamara.

A megállapodásnak még át kell mennie többek között a képviselőház szavazásán, mielőtt a szövetségi alkalmazottak visszatérhetnének a munkába, és helyreállna a kormányzati szolgáltatások rendje. Mindazonáltal ez az első komoly jele az előrelépésnek több mint egy hónap patthelyzet után.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Getty Images via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

