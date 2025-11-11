Áttörést ért el az amerikai szenátus

A hétvégi tárgyalásokat követően hét demokrata és egy független szenátor csatlakozott a republikánusokhoz, így megszülethetett az Egyesült Államok szenátusában z a kompromisszumos javaslat, amely ha nem is azonnal, de véget vethet a történelem leghosszabb kormányzati leállásának – írja a WDBJ7 amerikai helyi hírcsatorna.

Több mint egy hónap után véget érhet az amerikai kormányzati leállás (Fotó: CFOTO via AFP)

Ha tárgyalás közben falba ütközünk, nem érdemes a fejünket újra és újra nekiverni. Inkább olyan területeket kell keresnünk, ahol előreléphetünk

– jelentette ki a szavazás után Tim Kaine virginiai demokrata szenátor.