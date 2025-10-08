Nem szavazták meg a kormányzati intézmények újraindításához szükséges törvényt

Az Egyesült Államok átmeneti költségvetéséről szóló javaslathoz a republikánus kezdeményezőknek hatodik próbálkozásra sem sikerült megszerezniük a 100 tagú szenátusban a 60 voksot. A felsőházban a republikánusok 53 szenátori hellyel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy több demokrata szavazatra is szükségük van.

A leállás miatt a légiirányítás is nehéz helyzetbe került az Egyesült Államokban (Illusztráció, forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)

A szavazást megelőző este a két párt politikusai egyeztettek, de nem sikerült megállapodniuk.

A republikánusok javaslata arról szól, hogy fogadják el azt az átmeneti költségvetést, ami november 21-ig biztosítja a szövetségi intézmények finanszírozását, és azalatt állapodjanak meg a hosszú távú költségvetést érintő vitás kérdésekben.

A demokraták elsősorban a szociális alapú egészségügyi ellátás működését érintő kérdések miatt tagadják meg a költségvetés megszavazását, de a követeléseik között szerepel további, a Trump-adminisztráció által hozott lépések visszavonása, köztük bizonyos médiumok (Public Broadcasting Service, National Public Radio) szövetségi támogatásának újraindítása.

Egyelőre mind John Thune, a szenátus többségét vezető republikánus szenátor, mind Chuck Schumer, a kisebbségben lévő demokraták vezetője kitart álláspontja mellett. A republikánusok a tervek szerint a továbbiakban is változatlan formában terjesztik szavazásra az átmeneti költségvetésről szóló javaslatot és abban bíznak, hogy több demokrata meggondolja magát és a kormányzati intézmények újranyitása mellé áll.

Az Egyesült Államok legtöbb szövetségi finanszírozású intézménye, köztük a minisztériumok működése is jórészt szünetel az október 1-től érvényes leállás miatt. Az ország több jelentős repülőterén már átmeneti leállásokhoz, járattörlésekhez és késésekhez vezetett mindaz, hogy nem voltak szolgálatban légiirányítók, miután a személyzet a Szövetségi Repülésügyi Hivatal (Federal Aviation Administration - FAA) alkalmazottjaként dolgozik.

