A demokraták miatt leállt Amerika

A Fehér Ház hivatalosan bejelentette, hogy leállt a kormány, miután az amerikai Szenátus nem fogadta el a republikánusok által támogatott költségvetési törvényjavaslatot, amely november 21-ig biztosította volna a szövetségi ügynökségek finanszírozását.
Az Igazgatási és Költségvetési Hivatal (OMB) közleménye szerint „a jelenlegi szövetségi finanszírozási szintek lejártak". A közlemény hozzátette: Sajnos a demokrata szenátorok blokkolják a javaslat elfogadását a Szenátusban.
Amerika kétpárti politikai patthelyzetben
John Thune, dél-dakotai republikánus szenátor így nyilatkozott a szavazás kudarca után:
Csak egy maroknyi demokratára lenne szükség, hogy csatlakozzon a republikánusokhoz a tiszta, pártatlan finanszírozási törvényjavaslat elfogadásához, amely előttünk van. És remélem, őszintén remélem, hogy néhányan közülük csatlakoznak hozzánk, hogy újra megnyissuk a kormányt, folytassuk a kétpárti költségvetési munkát, és visszatérjünk az amerikai nép ügyeinek intézéséhez.
Chuck Schumer, New York-i demokrata szenátor viszont így reagált: „Nézze, a lényeg az, mint mondtam, a mi garanciánk az amerikai népnek szól, hogy olyan keményen harcolunk az egészségügyi ellátásukért, amennyire csak tudunk. Egyszerűen és világosan."
A kormány leállása esetén valószínűleg több ezer kormányzati alkalmazottat kényszerszabadságra küldenek, míg mások fizetés nélkül kénytelenek dolgozni, amíg a finanszírozást helyre nem állítják. Számos szövetségi ügynökség és szolgáltatás is leállhat.
Az OMB igazgatója, Russ Vought korábban útmutatást adott ki, amelyben figyelmeztette a hivatalokat, hogy fontolják meg a tömeges elbocsátások terveit egy esetleges leállás esetén.