A demokraták miatt leállt Amerika

A Fehér Ház hivatalosan bejelentette, hogy leállt a kormány, miután az amerikai Szenátus nem fogadta el a republikánusok által támogatott költségvetési törvényjavaslatot, amely november 21-ig biztosította volna a szövetségi ügynökségek finanszírozását.

Az amerikai szenátusban, Chuck Schumer (D-NY) látható egy videón a Fehér Ház sajtótájékoztató termében Washingtonban (Fotó: AFP)

Az Igazgatási és Költségvetési Hivatal (OMB) közleménye szerint „a jelenlegi szövetségi finanszírozási szintek lejártak". A közlemény hozzátette: Sajnos a demokrata szenátorok blokkolják a javaslat elfogadását a Szenátusban.

Amerika kétpárti politikai patthelyzetben

John Thune, dél-dakotai republikánus szenátor így nyilatkozott a szavazás kudarca után:

Csak egy maroknyi demokratára lenne szükség, hogy csatlakozzon a republikánusokhoz a tiszta, pártatlan finanszírozási törvényjavaslat elfogadásához, amely előttünk van. És remélem, őszintén remélem, hogy néhányan közülük csatlakoznak hozzánk, hogy újra megnyissuk a kormányt, folytassuk a kétpárti költségvetési munkát, és visszatérjünk az amerikai nép ügyeinek intézéséhez.

Chuck Schumer, New York-i demokrata szenátor viszont így reagált: „Nézze, a lényeg az, mint mondtam, a mi garanciánk az amerikai népnek szól, hogy olyan keményen harcolunk az egészségügyi ellátásukért, amennyire csak tudunk. Egyszerűen és világosan."

A kormány leállása esetén valószínűleg több ezer kormányzati alkalmazottat kényszerszabadságra küldenek, míg mások fizetés nélkül kénytelenek dolgozni, amíg a finanszírozást helyre nem állítják. Számos szövetségi ügynökség és szolgáltatás is leállhat.

Az OMB igazgatója, Russ Vought korábban útmutatást adott ki, amelyben figyelmeztette a hivatalokat, hogy fontolják meg a tömeges elbocsátások terveit egy esetleges leállás esetén.