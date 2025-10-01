Rendkívüli

Újabb pofon Magyar Péternek: a magyarok véleményt mondtak Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról

Fehér HázAmerikaszenátus törvényjavaslat

A demokraták miatt leállt Amerika

Az Egyesült Államok kormánya leállt, miután a Szenátus nem fogadta el a republikánusok által támogatott költségvetési törvényjavaslatot. A Fehér Ház hivatalosan bejelentette a leállást, amely helyi idő szerint éjfélkor lépett életbe. Az amerikai politikai patthelyzet súlyos következményekkel járhat a szövetségi alkalmazottak és szolgáltatások számára, miközben a demokraták és republikánusok továbbra sem tudnak megegyezni a finanszírozás kérdésében.

Kozma Zoltán
2025. 10. 01. 6:30
Egy amerikai tengerészgyalogos őrködik a Fehér Ház nyugati szárnya előtt Washingtonban (Fotó: AFP)
A Fehér Ház hivatalosan bejelentette, hogy leállt a kormány, miután az amerikai Szenátus nem fogadta el a republikánusok által támogatott költségvetési törvényjavaslatot, amely november 21-ig biztosította volna a szövetségi ügynökségek finanszírozását. 

Az amerikai szenátusban, Chuck Schumer (D-NY) látható egy videón a Fehér Ház sajtótájékoztató termében Washingtonban (Fotó: AFP)
Az Igazgatási és Költségvetési Hivatal (OMB) közleménye szerint „a jelenlegi szövetségi finanszírozási szintek lejártak". A közlemény hozzátette: Sajnos a demokrata szenátorok blokkolják a javaslat elfogadását a Szenátusban.

Amerika kétpárti politikai patthelyzetben

John Thune, dél-dakotai republikánus szenátor így nyilatkozott a szavazás kudarca után: 

Csak egy maroknyi demokratára lenne szükség, hogy csatlakozzon a republikánusokhoz a tiszta, pártatlan finanszírozási törvényjavaslat elfogadásához, amely előttünk van. És remélem, őszintén remélem, hogy néhányan közülük csatlakoznak hozzánk, hogy újra megnyissuk a kormányt, folytassuk a kétpárti költségvetési munkát, és visszatérjünk az amerikai nép ügyeinek intézéséhez.

Chuck Schumer, New York-i demokrata szenátor viszont így reagált: „Nézze, a lényeg az, mint mondtam, a mi garanciánk az amerikai népnek szól, hogy olyan keményen harcolunk az egészségügyi ellátásukért, amennyire csak tudunk. Egyszerűen és világosan."

A kormány leállása esetén valószínűleg több ezer kormányzati alkalmazottat kényszerszabadságra küldenek, míg mások fizetés nélkül kénytelenek dolgozni, amíg a finanszírozást helyre nem állítják. Számos szövetségi ügynökség és szolgáltatás is leállhat.

Az OMB igazgatója, Russ Vought korábban útmutatást adott ki, amelyben figyelmeztette a hivatalokat, hogy fontolják meg a tömeges elbocsátások terveit egy esetleges leállás esetén.

Donald Trump elnök korábban, a nap folyamán újságíróknak azt nyilatkozta, hogy a republikánusok nem akarnak kormányzati leállást, de figyelmeztetett, hogy a republikánusok nehézségeket okozhatnak a demokratáknak, ha a kormány bezár.

A leállás alatt olyan dolgokat tehetünk, amelyek visszafordíthatatlanok, amelyek károsak számukra és visszafordíthatatlanok számukra, például rengeteg embert kirúghatunk, megszüntethetünk olyan dolgokat, amelyek tetszenek nekik, megszüntethetünk olyan programokat, amelyek tetszenek nekik

 – mondta Trump az OMB feljegyzésére utalva.

Borítókép: Egy amerikai tengerészgyalogos őrködik a Fehér Ház nyugati szárnya előtt Washingtonban (Fotó: AFP)

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

