Nem kókler, hanem zseni: Bognár György megint fityiszt mutatott az őt kritizálóknak

A labdarúgó NB I-ben listavezető Paks edzője, Bognár György szinte minden héten meglepő húzásokra szánja el magát, nem volt ez másképpen szombaton este, amikor a tolnai csapat 5-3-ra nyert a Kisvárda ellen. Bognár György most egy eddig teljesen ismeretlen játékosnak szavazott bizalmat, a hála nem is maradt el. A 17 éves Galambos János élete és az egész őszi idény, de lehet, a teljes bajnokság legszebb gólját ollózta a kisvárdai kapuba.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 6:58
A mindössze 17 éves paksi Galambos János (a képen balra) ollózós góllal mutatkozott be az NB I-ben
Nagy meccset játszott egymással a Paks és a Kisvárda, a találkozó színvonala, a nyolc gól méltó volt a két csapat táblázaton elfoglalt helyéhez. Az összecsapás előtt a Paks a második, a Kisvárda a harmadik helyen állt a tabellán, ezért aztán mindenki arra számított, hogy nagy mérkőzés kerekedik ki a dologból. Bognár György is arra készült, hogy az utóbbi hetek döccenései után újabb győzelemmel rukkol ki a Paks.

Bognár György
Szabó János is remek góllal hálálta meg Bognár György bizalmát
Fotó: Barbara Gabriella

Bognár György újabb nagyszerű húzása: Galambos János

1-0 után a Kisvárda még egyenlített, onnantól fogva azonban nem Révész Attila csapatáról szólt a meccs. A második félidő első negyedórájában a Paks három gólt is lőtt, ezzel 4-1 lett az állás. Úgy tűnt, a Kisvárda nagyon nagy pofonba szalad bele. 4-1-et követően egy óriási várdai helyzet maradt ki, majd jött Bíró Bence, aki két gólt szerzett, s 4-3 lett az állás.

Mielőtt azonban a szabolcsiak abba a hitbe ringatták volna magukat, hogy pontot szerezhetnek, érkezett a 17 éves Galambos János, aki egy paksi szöglet után látványos ollózással szerezte meg önmaga első NB I-es gólját, ezzel pedig biztossá vált a Paks 5-3-as győzelme.

Galambos János nagy boldogsággal beszélt a meccs után: „Először is szeretném megköszönni az edzői stáb bizalmát. A mester természetesen úgy küldött fel a pályára – ahogy egy csatárt máshogy nem is lehet –, hogy próbáljak meg gólt szerezni. 

Úgy érzem, ez maximálisan sikerült is. A szöglet előtt Windecker Józseffel megbeszéltük, hogy én zárom a hosszút, és szerencsére pont úgy pattant hozzám a labda, hogy az nekem kedvezett.

Csapatszinten igyekeztünk a maximumot nyújtani, és minden adódó lehetőséget kihasználni. Egy olyan sorozat után voltunk, hogy ez a győzelem különösen fontos volt számunkra” - fogalmazott ötödik gólunk szerzője, Galambos János.

Bognár György azt mondta: annak ellenére, hogy öt gólt rúgtak, döcögött a Paks játéka. Viszont abban reménykedett, hogy ez a győzelem véget vet az elmúlt hetek kissé gyengébb paksi teljesítményének. Galambos góljáról azt mondta, hogy tényleg gyönyörű találat volt. A jutalma pedig az lesz, hogy a meccs után elfogyasztott babgulyásból kétszer szedhet majd.

Ez Bognár György valódi zsenialitása

A Galambos-sztori mutatja meg igazán, mennyire zseniális és bátor edző a Paks mestere. Nem sok olyan trénere van a magyar élvonalnak, ahol egy olyan kiélezett helyzetben, mint ami 4-3-as állásnál ezen a mérkőzésen volt, 17 éves, abszolút kezdő csatárt küld fel a pályára. Márpedig Galambos János a 80. percben érkezett, akkor, amikor egy gól volt a különbség. A többit már tudjuk: beállt, ollózott, ő lett a meccs egyik hőse.

Más csapatok edzői egy ilyen helyzetben foggal-körömmel védték volna az egygólos vezetést, hiszen a mérkőzés hajrájában jártunk már. 

Bognár György azonban nem ez az edző.

Abba pedig bele sem merünk gondolni, hogy a 17 éves Galambos János micsoda önbizalmat meríthet ebből a bemutatkozásból.

Már ha megemésztette a babgulyást.

 

