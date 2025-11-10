Lemezbemutató koncertet ad a debreceni zenekar, amelyben egykor Lukács Laci is basszusgitározott

A PG Csoport egy Debrecenből indult zenekar, eredeti gondolataikkal és zenéjükkel folyamatosan jelen vannak a magyar könnyűzenei életben. A szakma és generációjuk közönsége ismeri és nagyra tartja őket. Legendás lemezeik közül a Félélet, az Útlevél, fogkefe és a Nem sietünk sehová a legismertebbek.

Barátság és közös munka fűzi őket Németh Lojzihoz (Bikini), basszusgitárosuk volt néhány évig Lukács László a Tankcsapdából, zenéltek lemezen és koncerteken Tátrai Tiborral is.

Az együttes sokszor bejárta már az országot, de eljutottak koncertjeikkel Erdélybe, Oroszországba, Csehországba, Lengyelországba, Hollandiába, Svájcba, Franciaországba, Olaszországba, Angliába és az USA-ba is. Több mint 300 zenekar közül megnyerték a Marlboro Rock-int itthon és a svájci világgálán olyan sztárokkal léphettek fel, mint Bob Geldof, Neil Young, a Pearl Jam vagy Gary Moore. Szomjas György Kossuth-díjas filmrendező Alföldi Rock címmel forgatott róluk filmet.

Különleges, sokoldalú munkásságuknak köszönhetően dolgoztak az évek alatt Halmos Béla prímás, népzenekutatóval, Pál István Szalonnával és bandájával és a kétszeres Kossuth-díjas Kaláka zenekarral is, vagy a híres párizsi tangóharmónikással, Christian Paccoud-dal. Otthonosan mozognak a műfajok között: Jantyik Zsolt szövegeiből, gondolataiból, a PG dalokból két színdarab is készült: a Világvége-szerelem (Csokonai Színház), valamint az Ezüstbojtár, melyet a Nemzeti Színházban is bemutattak.

A Véső címet viselő lemezen és a bemutató koncerten többek között velük zenél Németh Alajos (Lojzi), a Bikini basszusgitárosa, Lukács Péter Peta, a Bikini gitárosa, Makovics Dénes, a Bikini szaxofonosa, Nyerges Attila (ének) és Galambos Nándor (basszusgitár) az Ismerős Arcok zenekarból, Papp Gyula (Mini, Skorpió, Dinamit, Ismerős Arcok) billentyűs hangszereken, Jámbor József színművész (Színes TV téridő és álomzenekar) és Damien Steel is.