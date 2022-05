Az 5 legjobb Stephen King-film – Vigyázat, Jack Nicholson megőrült!

Jack Nicholson, aki 1975-ben már bezsebelte a legjobb férfi főszerepért járó Oscar-szobrot a Milos Forman által rendezett, Száll a kakukk fészkére (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) című filmért, a Ragyogásban olyan elementáris erővel alakította a fokozatosan önmagából kiforduló, végül a gonosz hatalmába kerülő és teljesen megőrülő férfi alakját, hogy neve végérvényesen összeforrott ezzel az alkotással. Érdekesség, hogy a siker ellenére Stephen King nem szerette ezt a feldolgozást, mert számos helyen eltér az eredeti műtől. Készült a regényből 1997-ben egy háromrészes minisorozat is, ami azonban meg sem közelítette a Kubrick-film sikerét. Állítólag a magyar mozikba azért nem mutatták be a filmet, mert maga Kubrick megtiltotta, hogy szocialista országoknak eladják, így nálunk először csak a 80-as évek végén kizárólag videótékák kínálatában jelent meg a Ragyogás.



King 2013-ban megírta a Ragyogás folytatását Álom Doktor címmel, melyben Danny Torrance felnőttként tér vissza és megküzd a a gonosszal. A regény elnyerte Amerikában a nívós Bram Stoker-díjat az év legjobb regénye kategóriában. Ez a regény sem kerülte el a megfilmesítést, műből 2019-ben Michael Flanagan forgatott könnyen felejthető filmet, Ewan McGregor és Rebecca Ferguson főszereplésével.