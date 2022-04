Az öt legjobb Stephen King-film – Pennywise, a gonosz bohóc újra lecsapott

A mostani részben a lista negyedik helyezettjét mutatjuk be. Ez a film pedig nem más, mint az Az (It) című kétrészes alkotás, méghozzá a vaskos, 1986-ban megjelent regény legújabb, kétrészes feldolgozása. Stephen King négy éven keresztül dolgozott a regényen, egyes elemzők szerint a legfontosabb regénye, amelyben az egyik főszereplő Bill karaktere, magát az írót formálja meg.



4. Az 1–2. (2017, 2019)

Pennywise, a gonosz bohóc hátborzongató történetét először 1990-ben vitte filmre a korábban a Halloweent is jegyző Tommy Lee Wallace. Ő azt a megoldást választotta, hogy a monumentális regényből egy nagyon hosszú, több mint háromórás filmet készített. Nem volt rossz film, sikerült neki is a jellegzetes King-világot életre kelteni, azonban meglátszott rajta a relatíve alacsony költségvetés. 2017-ben Andy Muschietti argentin rendező készítette el a legutóbbi adaptációt, ami a maga 700 millió dolláros bevételével minden idők egyik legsikeresebb horrorfilmje lett. Jó döntésnek bizonyult az a megoldás, hogy két részben dolgozta fel a történetet. Így sokkal jobban sikerült kibontani az eseményeket, és a Kingnél nagyon fontos jellemábrázolás is megfelelő hangsúlyt kapott.

A 2017-es Az című film félelmetes plakátja. Fotó: Mafab.hu

A történet eleve két szálon fut, hiszen először a Maine-állambeli kisváros, Derry kamasz gyerekei győzik le a gonoszt megtestesítő bohócot, majd később felnőttként ismét megvívnak az újból előkerülő rémisztő Pennywise-zal. A 2017-ben bemutatott első rész, ahol az 50-es évekbeli gyerekcsapat néz szembe a gonosszal, népszerűbb volt, mint a folytatás, ahol már mint felnőttek küzdöttek a szereplők az egyetemes gonosz ellen. King korábban is szívesen nyúlt a fiatalokhoz, hiszen az Állj mellém! (Stand by Me) című művében is kamaszok vívják meg a harcukat. A nézők szeretnek azonosulni az okos, mindenre elszánt, bátor tinédzserekkel, ennek fényében nem meglepő a Netflixen futó Stranger Things-sorozat hatalmas sikere, hiszen ott is fiatalok játsszák a főszerepet.

Pennywise, a bohóc kultikus horror figurává nőtte ki magát, és ma már egy lapon említik Freddy Kruegerrel, vagy éppen a Péntek 13 című sorozat ikonikus hokimaszkos gonoszával, Jasonnel. Az Az megkerülhetetlen Stephen King-adaptáció, rászolgált a negyedik pozícióra.



Idővonal: 2017 szeptemberében mutatták be az AZ című film első epizódját, abban az esztendőben, amikor a karibi térségben az Irma nevű hurrikán tombolt és egy hegy mélyébe vájt hatalmas üregben Észak-Korea végrehajtotta 2006 óta a hatodik, egyben legnagyobb kísérleti nukleáris robbantását. Beiktatták hivatalába Donald Trumpot, az Egyesült Államok 45. elnökét, London délnyugati részén pedig terrortámadás történt a Parson’s Green nevű megállónál. A metrókocsiban hagyott, festékesvödörbe rejtett szerkezet szerencsére nem robbant fel, azonban nagy erővel lángra kapott, és a hőtől harmincan könnyebben megsérültek.

Sorozatunk következő részében már a képzeletbeli King-dobogó harmadik fokát megszerző film kerül bemutatásra.

Borítókép: Pennywise, a gonosz bohóc (Forrás: Pixabay)