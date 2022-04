Az 5 legjobb Stephen King-film – Kathy Bates őrült rajongása Oscar-díjat ért

Egyrészt azért lesz rendhagyó, mert nem feltétlenül a legújabb, most futó filmeket tárgyaljuk ki (bár ilyenre is lesz majd példa), másrészt pedig azért, mert a filmeket, amelyekről szó lesz hétről-hétre, megpróbáljuk röviden elhelyezni a bemutatójuk időpontját alapul véve, az adott világtörténelmi, kulturális, társadalmi közegben.

Sorozatunk első részeiben a klasszikus horror szerző Stephen King könyveiből készült filmadaptációkból próbáltunk meg felállítani egy ötös toplistát. Először úgy gondoltuk, hogy nem lesz túl nehéz dolgunk, mert általában nem igazán sikerültek King könyveinek a megfilmesítései. Elsősorban azért, mert azt a jellegzetes, sajátos hangulatot, amit a szerző a könyveiben visszatérően megteremt nagyon nehéz filmre vinni, megjeleníteni a filmvásznon, illetve azért, mert számos esetben rövid, pár oldalas novelláiból készítettek egész estés filmeket a stúdiók.

Stephen King amerikai író az egyik könyvének hamburgi bemutatóján 2013. november 20-án. (MTI/EPA/Maja Hitij)

Öt filmet azonban mindezek ellenére sem volt könnyű kiválasztani, mert bár ez egy szubjektív összeállítás, talán csak az első két helyezett pozíciója volt megingathatatlan, a rangsor többi szereplője viszont komoly fejtörést okozott. Így maradtak ki a végső listából olyan nagyszerű filmek, mint a Sissy Spacek felejthetetlen alakításával fémjelzett, Brian De Palma által rendezett 1976-os Carrie vagy éppen a Rob Reiner által jegyzett 1986-os tinisztori az Állj mellém! (Stand by Me). Most pedig következzen a listánk ötödik helyezettje:



5. Tortúra (Misery – 1990)

Az ötödik pozíciót egy nem klasszikus King történetből készült film szerezte meg. Hiszen a Tortúra nem tartalmaz sem sci-fi, sem horror, de még természetfeletti elemeket sem. Ennek ellenére az egyik legsikeresebb műve a szerzőnek. A filmet Rob Reiner rendezte és 1990-ben mutatták be.

Az 1990-es film egyik jól sikerült plakátjaFotó: Mafab.hu

A történetben egy világhírű író Paul Sheldon (James Caan) a Misery-sorozat szerzője balesetet szenved és egyik rajongója Annie Wilkes (Kathy Bates) ápolja (látszólag) odaadóan. A film mesterien mutatja be az őrületbe hajló, beteges rajongást. Kathy Bates Oscar-díjat nyert a filmben nyújtott zseniális alakításáért, de James Caan is remekül alakítja a fogságba került írót. A filmélményhez nagyon sokat hozzátesz a magyar változatban Molnár Piroska és Tordy Géza utánozhatatlan szinkronhangja. Természetesen itt is megmutatkozik, hogy Hollywood erősen demokrata párti, hiszen a történetből kiderül, hogy a filmbeli őrült, eszement rajongó Annie Wilkes, természetesen republikánus, Nixon elnök híve.

A Tortúra nem kerülhette el a színpadi feldolgozást sem. Budapesten a Karinthy Színházban jelenleg is fut az előadás, ahol Paul Sheldon szerepében Árpa Attilát, Anni Wilkes szerepében pedig Balázs Andreát láthatjuk. Rob Reiner filmje az egyik legjobb King-feldolgozás, nagyszerűen adja vissza a könyv nyomasztó és feszült hangulatát, így nem vitás a helye a toplistán.



Idővonal: 1990. november 30-án mutatták be a filmet Amerikában akkor, amikor hivatalosan is befejeződött a berlini fal bontása, Németország nyerte az olaszországi labdarúgó világbajnokságot és természetesen, ami számunkra a legfontosabb, ez év tavaszán tartották meg hazánkban az első szabad választásokat. Magyarországon 1991. július 12-e volt a fim bemutatójának az időpontja, abban az évben, amelynek június 19-i napján az utolsó szovjet katona is elhagyta hazánk területét, és szintén ebben az évben szűnt meg véglegesen a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete is.

Borítókép: Annie Wilkes akcióban (Forrás: YouTube képernyőfotó)