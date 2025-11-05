Földlátványszuperhold

Itt az év egyik leglátványosabb szuperholdja

November 5-én este különleges égi jelenséget figyelhetünk meg. Ismét szuperhold ragyogja be az eget, az év egyik legnagyobb és legfényesebb teliholdja.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 21:49
Supermoon rising over city buildings 2684778239 Szuperhold Shutterstock Helga Ha
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

November 5-én este különleges égi jelenség várható: ismét szuperhold ragyogja be az eget, az év egyik legnagyobb és legfényesebb teliholdja – írja az Origo.

Supermoon. Full moon. A huge moon. Close-up of the moon. The moon in the sky
Az év egyik legszebb égi látványossága a szuperhold (Fotó: Shutterstock/Paramonov Alexander)

A Hold most különösen közel kerül a Földhöz, mindössze 357 ezer kilométerre, így

a megszokottnál akár nyolc százalékkal nagyobbnak és harminc százalékkal fényesebbnek tűnik.

A szuperhold akkor jön létre, amikor a telihold a pályáján a Földhöz legközelebb, úgynevezett perigeumban jár. A novemberi jelenséget az észak-amerikai hagyományokban „Hód Holdnak” is nevezik, de a lényeg most a látvány: a 2025-ös év egyik legszebb égi eseménye.

Érdemes este keleti irányban figyelni az eget – a szuperhold már szabad szemmel is lenyűgöző látványt nyújt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock/Helga Ha)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekZelenszkij

Valóságok világháborúja

Bogár László avatarja

Egy elvont abszurd dráma vagy éppen paródia is lehetne, de nem az, ez sajnos ma a valóság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu