Itt az év egyik leglátványosabb szuperholdja

November 5-én este különleges égi jelenség várható: ismét szuperhold ragyogja be az eget, az év egyik legnagyobb és legfényesebb teliholdja – írja az Origo.
A Hold most különösen közel kerül a Földhöz, mindössze 357 ezer kilométerre, így
a megszokottnál akár nyolc százalékkal nagyobbnak és harminc százalékkal fényesebbnek tűnik.
A szuperhold akkor jön létre, amikor a telihold a pályáján a Földhöz legközelebb, úgynevezett perigeumban jár. A novemberi jelenséget az észak-amerikai hagyományokban „Hód Holdnak” is nevezik, de a lényeg most a látvány: a 2025-ös év egyik legszebb égi eseménye.
Érdemes este keleti irányban figyelni az eget – a szuperhold már szabad szemmel is lenyűgöző látványt nyújt.