kutyakeresésfiatalsegítségeltűnt

Nyomtalanul tűntek el – keresik a 14 éves lányt és kedvencét

Mázli nevű kutyájával szállt buszra a tinédzser. Az eltűnt lány október vége óta nem adott magáról életjelet.

Munkatársunktól
2025. 11. 05. 22:13
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Eltűnt egy tinédzser lány és a kutyája. A rendőrség tájékoztatása szerint Barna Bianka november 4-én délután távozott otthonából, azóta nem adott magáról életjelet. A keresés jelenleg is tart, a hatóságok a lakosság segítségét kérik a megtalálásában – írta az Origo.

Az eltűnt lány október vége óta nem adott magáról életjelet
Az eltűnt lány október vége óta nem adott magáról életjelet. Forrás: Sonline.hu

 

Az eltűnt lány a kutyáját is magával vitte

A lány a reggeli buszútra magával vitte a kutyáját is. Összepakolta váltóruháját, cipőjét és az iskolai felszereléseit is.

Bianka körülbelül 166-170 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú szőke hajú, kék szemű.

Eltűnésekor sötét kabátot, farmernadrágot és sportcipőt viselt.

A kutya közepes termetű, fekete-fehér színű, Mázli névre hallgat.

A rendőrség kéri, hogy aki a tinédzsert vagy a kutyáját felismeri, illetve tartózkodási helyükről információval rendelkezik, hívja a 112-es segélyhívó számot.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekZelenszkij

Valóságok világháborúja

Bogár László avatarja

Egy elvont abszurd dráma vagy éppen paródia is lehetne, de nem az, ez sajnos ma a valóság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.