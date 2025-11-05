Nyomtalanul tűntek el – keresik a 14 éves lányt és kedvencét

Eltűnt egy tinédzser lány és a kutyája. A rendőrség tájékoztatása szerint Barna Bianka november 4-én délután távozott otthonából, azóta nem adott magáról életjelet. A keresés jelenleg is tart, a hatóságok a lakosság segítségét kérik a megtalálásában – írta az Origo.
Az eltűnt lány a kutyáját is magával vitte
A lány a reggeli buszútra magával vitte a kutyáját is. Összepakolta váltóruháját, cipőjét és az iskolai felszereléseit is.
Bianka körülbelül 166-170 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú szőke hajú, kék szemű.
Eltűnésekor sötét kabátot, farmernadrágot és sportcipőt viselt.
A kutya közepes termetű, fekete-fehér színű, Mázli névre hallgat.
A rendőrség kéri, hogy aki a tinédzsert vagy a kutyáját felismeri, illetve tartózkodási helyükről információval rendelkezik, hívja a 112-es segélyhívó számot.