Nyomtalanul tűntek el – keresik a 14 éves lányt és kedvencét

Eltűnt egy tinédzser lány és a kutyája. A rendőrség tájékoztatása szerint Barna Bianka november 4-én délután távozott otthonából, azóta nem adott magáról életjelet. A keresés jelenleg is tart, a hatóságok a lakosság segítségét kérik a megtalálásában – írta az Origo.

Az eltűnt lány október vége óta nem adott magáról életjelet. Forrás: Sonline.hu

Az eltűnt lány a kutyáját is magával vitte

A lány a reggeli buszútra magával vitte a kutyáját is. Összepakolta váltóruháját, cipőjét és az iskolai felszereléseit is.

Bianka körülbelül 166-170 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú szőke hajú, kék szemű.

Eltűnésekor sötét kabátot, farmernadrágot és sportcipőt viselt.

A kutya közepes termetű, fekete-fehér színű, Mázli névre hallgat.

A rendőrség kéri, hogy aki a tinédzsert vagy a kutyáját felismeri, illetve tartózkodási helyükről információval rendelkezik, hívja a 112-es segélyhívó számot.