Orbán Viktor: Trump csillaga soha nem látott magasságban van

Határozott véleményt mondtak az amerikai kultúráról a magyar miniszterek, akik elkísérik Washingtonba Orbán Viktor kormányfőt.
New York vagy Los Angeles?
– szólt a kérdés Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterhez, aki viszont egy harmadik várost választott: Washingtont.
A Pepsi és a Coca-Cola közül Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Lázár János egyaránt az utóbbit választotta, az építési és közlekedési miniszter azon belül is a Zéró változatot kedveli.
A halloween vagy farsang? – kérdésre ismét Lázár János adott választ, aki határozottan a farsangot választotta. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek a hoki és a kosárlabda közül kellett választania.
Kosárlabda, természetesen
– vágta rá mosolyogva.
Hot dog vagy hamburger? – szólt a kérdés Hankó Balázshoz.
Hamburger
– válaszolta némi hezitálás után a kultúráért és innovációért felelős miniszter.
Trump vagy Biden?
– kérdezték Orbán Viktortól.
Egyik már letűnt a színről, a másik csillaga pedig soha nem látott magasságban van, tehát Trump
– szögezte le határozottan a miniszterelnök.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: NurPhoto via AFP)