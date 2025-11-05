Orbán BalázsSzijjártó PéterLázár JánosOrbán Viktor

Orbán Viktor: Trump csillaga soha nem látott magasságban van

Az amerikai kultúráról kérdezték a washingtoni látogatásra készülő magyar minisztereket. Orbán Viktor miniszterelnök igen határozott véleményt mondott.

Munkatársunktól
2025. 11. 05. 21:48
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: NurPhoto via AFP
Határozott véleményt mondtak az amerikai kultúráról a magyar miniszterek, akik elkísérik Washingtonba Orbán Viktor kormányfőt.

Orbán Viktor mellett többek között Szijjártó Péter is válaszolt a kérdésekre
Orbán Viktor mellett többek között Szijjártó Péter is válaszolt a kérdésekre (Fotó: Hans Lucas via AFP)

New York vagy Los Angeles?

– szólt a kérdés Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterhez, aki viszont egy harmadik várost választott: Washingtont.

A Pepsi és a Coca-Cola közül Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Lázár János egyaránt az utóbbit választotta, az építési és közlekedési miniszter azon belül is a Zéró változatot kedveli.

A halloween vagy farsang? – kérdésre ismét Lázár János adott választ, aki határozottan a farsangot választotta. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek a hoki és a kosárlabda közül kellett választania.

Kosárlabda, természetesen

– vágta rá mosolyogva.

Hot dog vagy hamburger? – szólt a kérdés Hankó Balázshoz.

Hamburger

– válaszolta némi hezitálás után a kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Trump vagy Biden?

– kérdezték Orbán Viktortól.

Egyik már letűnt a színről, a másik csillaga pedig soha nem látott magasságban van, tehát Trump

– szögezte le határozottan a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: NurPhoto via AFP)

