Kitüntették a Nemzet Művészeit

A Nemzet Művésze díj Bizottság 2025-ben Geiger György trombitaművésznek, Kiss János balettművésznek, az MMA alelnökének, Kubik Anna színművésznek, az MMA rendes tagjának és Serfőző Simon írónak, költőnek, az MMA rendes tagjának ítélte oda az elismerést.

Hankó Balázs a Nemzet Művésze díj átadásán Fotó: MMA / Nyirő Simon

Az a négy nagyszerű művész, akik mától a Nemzet Művésze címet viselhetik, a szívünkben már régen azok

– mondta el Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, majd hozzátette:

Ez helyes, de nem elegendő. A Magyar Művészeti Akadémia feladata az, hogy az elismerésre azokat válassza ki, akik esetében az alkotói tevékenység olyan példaadó életúttal párosul, amelynek megbecsülése kiemelt fontossággal bír: magas minőségű, kikezdhetetlen, értékelvű, hazaszerető és példaadó művészeti pályafutást feltételez és díjaz.

A tárcavezető szerint a háborús fenyegetettség és a gazdasági nehézségek ellenére Magyarország az európai uniós átlag kétszeresét fordítja a művészetek támogatására, amely azzal magyarázható, hogy a magyarság számára a kultúra nem csupán szórakozást és időtöltést, hanem nemzeterősítő és nemzetegyesítő töltekezést is jelent. Miként fogalmazott, a magyar kultúra nemzetközi híre és ereje legutóbb Krasznahorkai László Nobel-díjában mutatkozott meg.

A kultúra és a művészet nem viseli el a hamisságot, könyörtelenül leleplezi a hazugságot: az alkotói és a nézői hazugságot is. Művészeinknek felelőssége van abban, hogy rámutassanak, hogy mi igaz és mi nem

– fűzte hozzá.

A Nemzet Művésze címmel azokat a művészeket ismerjük el, akik tehetségüket mesterséggé és hivatássá, a hivatásukat szolgálattá, a szolgálatukat pedig nemzeti értékké emelték

– mondta Turi Attila, az MMA elnöke köszöntőjében, aki kiemelte, a művészet nem más, mint az arány keresése: az ember és természet, a test és lélek, a szabadság és fegyelem között. Az arány pedig nem korlát, hanem összhang - a művészet legmélyebb törvénye. Felismerni a részeket az egészben és a részletek egymáshoz való viszonyát, ebből épül a harmónia.

A Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezésére 2013-ban az Országgyűlés a magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó, elismert képviselőinek személyes megbecsülése, méltó életkörülményeinek biztosítása céljából alapította a Nemzet Művésze díjat, amely a legrangosabb hazai művészeti elismerés. A nemzet művészei egy időben legfeljebb 70-en lehetnek. A díjat minden évben a Magyar Művészeti Akadémia köztestület születésnapjához, november 5-éhez kapcsolódóan adják át.