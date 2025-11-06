Putyin nem fog habozni, az oroszok bebiztosították magukat

„A Poszeidónon végzett munka szorosan összefügg a Burevesztnyik létrehozásával. A mindkettőben alkalmazott technológiák és technológiai újítások sok szempontból egyediek és kiegészítik egymást” – mondta Putyin, azzal érvelve, hogy a mindkét fegyveren végzett munka során összegyűjtött új, belföldön előállított anyagok felhasználása segíteni fogja Moszkvát az áttörés elérésében nemcsak a védelemben, hanem számos polgári szektorban is.

Az orosz elnök azonban leszögezte: Moszkva nem jelent fenyegetést egyetlen más országra sem, és hogy Oroszország a többi atomhatalomhoz hasonlóan fejleszti nukleáris potenciálját.

„Idén harci tesztelésre, jövőre pedig harci szolgálatra vetjük be a Sarmat interkontinentális ballisztikus rakétarendszert” – tette hozzá Putyin.

Putyin nem fog habozni

Az orosz elnök ugyan hangsúlyozta, hogy a most fejlesztett fegyverek nem fenyegetésre szolgálnak, azonban annyi biztosan látszik, hogy Oroszország ha kell, kész megvédeni magát. Moszkva szerint például a 9M730 Burevesztnyik legyőzhetetlen a jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszerek számára, szinte korlátlan hatótávolsággal és kiszámíthatatlan repülési pályával rendelkezik.

Jól láthatóan tehát Moszkva egyre nagyobb hangsúlyt helyez a fegyverek fejlesztésére.

Ezek mellett azonban Oroszország érezhetően felkészül egy esetleges nukleáris konfliktusra. Erre pedig a szakértők is felhívták a figyelmet, miután a nemrég zárult „Zapad 2025” hadgyakorlat során nukleáris komponens a gyakorlat kezdetétől a végéig jelen volt, egyes szakértők szerint egyenesen a gyakorlat magját képezte.