Putyin nem fog habozni, az oroszok bebiztosították magukat

Az orosz elnök nemrég bejelentette, hogy megkezdték az új generációs nukleáris meghajtású cirkálórakéták fejlesztését. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra sem fenyeget senkit, azonban bármikor kész megvédeni magát.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 3:00
Fotó: MAXIM SHIPENKOV Forrás: POOL
Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden Moszkvában egy díjátadó ünnepségen bejelentette, hogy Oroszország megkezdte a következő generációs nukleáris meghajtású cirkálórakéták fejlesztését – írja a török Anadolu hírügynökség. Putyin szerint a fegyverek nem fenyegetésre szolgálnak, hanem Oroszország jövőbeni biztonságát garantálják.

Putyin egyértelmű üzenetet küldött
Putyin egyértelmű üzenetet küldött. Fotó: Pool/Maxim Shipenkov

„Megkezdődött a következő generációs nukleáris meghajtású cirkálórakéták fejlesztése. Sebességük több mint háromszorosa lesz a hangsebességnek, sőt a jövőben hiperszonikussá is válnak” – mondta Putyin a Kremlben, ahol az orosz elnök állami díjakat adott át az ország nukleáris meghajtású Burevesztnyik rakétájának és a Poszeidon pilóta nélküli víz alatti járművének fejlesztőinek.

„A Poszeidónon végzett munka szorosan összefügg a Burevesztnyik létrehozásával. A mindkettőben alkalmazott technológiák és technológiai újítások sok szempontból egyediek és kiegészítik egymást” – mondta Putyin, azzal érvelve, hogy a mindkét fegyveren végzett munka során összegyűjtött új, belföldön előállított anyagok felhasználása segíteni fogja Moszkvát az áttörés elérésében nemcsak a védelemben, hanem számos polgári szektorban is.

Az orosz elnök azonban leszögezte: Moszkva nem jelent fenyegetést egyetlen más országra sem, és hogy Oroszország a többi atomhatalomhoz hasonlóan fejleszti nukleáris potenciálját.

„Idén harci tesztelésre, jövőre pedig harci szolgálatra vetjük be a Sarmat interkontinentális ballisztikus rakétarendszert” – tette hozzá Putyin.

Putyin nem fog habozni 

Az orosz elnök ugyan hangsúlyozta, hogy a most fejlesztett fegyverek nem fenyegetésre szolgálnak, azonban annyi biztosan látszik, hogy Oroszország ha kell, kész megvédeni magát. Moszkva szerint például a 9M730 Burevesztnyik legyőzhetetlen a jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszerek számára, szinte korlátlan hatótávolsággal és kiszámíthatatlan repülési pályával rendelkezik. 

Jól láthatóan tehát Moszkva egyre nagyobb hangsúlyt helyez a fegyverek fejlesztésére. 

Ezek mellett azonban Oroszország érezhetően felkészül egy esetleges nukleáris konfliktusra. Erre pedig a szakértők is felhívták a figyelmet, miután a nemrég zárult „Zapad 2025” hadgyakorlat során nukleáris komponens a gyakorlat kezdetétől a végéig jelen volt, egyes szakértők szerint egyenesen a gyakorlat magját képezte.

A legbeszédesebb ugyanakkor az orosz nukleáris doktrína átírása volt. 

Oroszország nukleáris doktrínája alapvetően defenzív jellegű, de tartalmaz olyan feltételeket, amelyek alapján megelőző csapás is lehetséges. A közelmúlt politikai és katonai fejleményei jelentősen megnövelték az orosz nukleáris doktrínáról való diskurzus súlyát.

Idén májusban Putyin még azt mondta: „Nem volt szükség a nukleáris fegyverek bevetésére… és remélem, hogy nem is lesz rájuk szükség.”

2024 novemberében azonban az orosz elnök aláírta az orosz nukleáris doktrína átdolgozott változatát, amely részletezi azokat a körülményeket, amelyek lehetővé teszik számára Moszkva atomfegyver-arzenáljának – amely a világ legnagyobbjának számít – a használatát.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

