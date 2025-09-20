Robert C. Castel: Atomárnyék a Zapad felett

Szeptember 16-án éjszaka ért véget Oroszország és Belarusz négyévente megrendezett hadgyakorlata, a Zapad 2025. Az időzítés kiváló alkalom arra, hogy benézzünk a Zapad „motorházteteje” alá, és megvizsgáljuk azokat a mintázatokat, amelyek az 1977 óta zajló gyakorlatokból kirajzolódnak.

Mielőtt azonban a nukleáris komponens vizsgálatába mélyednénk, egy fontos megszorítást kell tennünk. A különböző források gyakran ellentmondó képet festenek ezekről gyakorlatokról, és éles szakértői viták övezik értelmezésüket. A 2013-as és a 2021-es Zapad nukleáris dimenzióját illetően az elemzők tábora megosztott: egyes szakértők szerint ez marginális jelentőségű volt, mások viszont a 2009-ben megkezdett folyamatok fokozatos elmélyülését látják bennük.

A titkosításból fakadó bizonytalanság súlyát jól jelzi, hogy a korai, 1970–80-as évekbeli Zapadok egy részével kapcsolatban még a pontos dátumok sem ismertek. Végső válaszokhoz alighanem csak az orosz archívumok megnyitása után juthatunk.

Mindezt elmondva továbbléphetünk, hogy megvizsgáljuk,

a nukleáris hadviselés miként kap egyre nagyobb szerepet az orosz katonai doktrínában – különösen, ha a Zapad hadgyakorlatok lencséjén keresztül vizsgáljuk.

A 2009. szeptember 18–29. között tartott Zapad során a nukleáris komponens célja a politikai sokk kiváltása volt: egy korai eszkalációs opció demonstrálása, egészen pontosan egy stratégiai atomcsapás szimulálása a lengyel főváros ellen. Szakértők szerint ez tekinthető az első kifejezetten nukleáris forgatókönyvnek a Szovjet­unió bukása óta. Mindez mindössze törzsgyakorlat keretében valósult meg, a nukleáris csapásmérő eszközök diszlokációja nélkül. Hogy mi volt a nukleáris komponens stratégiai logikája?

Moszkva valószínűleg jelezni kívánta a NATO-nak, hogy a konvencionális erők gyengesége ellenére – vagy épp emiatt – kész bármikor nukleáris fegyver bevetésére, ha fenyegetve érzi magát.

A gyakorlat Belaruszban és Oroszország nyugati részén zajlott, mintegy hatvanezer katona részvételével. A fenyegetett ország elsősorban Lengyelország volt. Belarusz szerepe ekkor még inkább csak kispályás segédszerepre korlátozódott.