UkrajnaDömötör Csabakényszersorozás

Dömötör Csaba: Két dolgot bizonyít a magyar hallgatók fogva tartása

Az EP-képviselő közölte: ez egy sokadik intő jel.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 21:56
Dömötör Csaba Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A beregszászi területi toborzóközpont, tehát az ukrán hatóságok egy napig fogva tartottak négy kárpátaljai magyar diákot – emlékeztetett Dömötör Csaba a közösségi oldalára feltöltött videójában. Mint mondta: Adategyeztetésre hivatkozva kérették be őket, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy besorozzák őket és a frontra vigyék. 

Mindezt úgy, hogy egyetemistaként nekik mentességük van a sorkatonai szolgálat alól. Mindez két dolgot bizonyít. Egyrészt azt, hogy az ukrán hadsereg egyre nagyobb emberhiánnyal küzd, és ezért egyre nagyobb erővel, egyre fiatalabbakat próbálnak meg besorozni és a frontra vinni. Másrészt azt is bizonyítja, hogy ami az itteni brüsszeli háborúpártiaknak egy elvont vita távoli következményekkel, az a magyar közösségeknek Kárpátalján húsba vágó, az életüket fenyegető valóság

– fogalmazott a Fidesz EP-képviselője, és hozzátette: ez egy sokadik intő jel, egy ezeregyedik ok arra, hogy küzdjünk a béketárgyalásokért.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, négy magyar egyetemistát jogtalanul tartottak fogva a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságon (TCK). 

Szijjártó Péter szerda esti friss bejegyzésében kiemelte, hogy folyamatosan kapcsolatban álltak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel és az egyetem vezetőivel, az ukrajnai jogszabályok ugyanis ebből a szempontból világosak: ezek a hallgatók mentesítve vannak a sorozás alól. 

„Estére végre minden hallgatót hazaengedtek az ukrán hatóságok, ami jó hír, ugyanakkor ráirányítja a figyelmet ismételten a béke fontosságára. Minél előbb lesz béke, annál előbb szűnnek meg az erőszakos sorozások is”

– közölte a tárcavezető, és hozzátette, „mi, magyarok a béke mellett állunk, támogatjuk a béke-erőfeszítéseket és így fogunk tenni holnap Washingtonban is”.

