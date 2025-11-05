Egy várandós feleség és egy négyéves gyermek is gyászol a szentmártonkátai tragédia után

Szentmártonkátánál kedd este egy intercity vonat letarolt egy személyautót, a súlyos baleset után egy várandós nő is gyászol. A Kékvillogó azt írja, az autót a 24 éves Zoltán vezette, a kocsiban a barátai, Robi, István, Csilla, Viktória és a lány öccse, Gábor ült. Zoltánnak nem volt jogosítványa, ennek ellenére rendszeresen volánhoz ült.

A férfit négyéves kisfia és várandós felesége gyászolja. Második gyermeke jövő hónapban születik meg.

A Pest vármegyei balesetben, amelyben a MÁV információi szerint a sofőr megszegte a KRESZ-szabályait, és a leeresztett félsorompót kikerülve hajtott a sínekre, hatan utaztak a személyautóban. Öten a helyszínen életüket vesztették, egy 19 éves lány, Viki pedig életveszélyes sérülésekkel került kórházba.

Édesanyja, Nagy Márta azt mondta, éppen dolgozott, amikor felhívták, hogy az egyik gyereke meghalt, a másik kórházban van. Ő éjszakára ment munkába.

A hír hallatán összeomlottam, azonnal haza is kellett jönnöm. Hajnalban mentem be a kórházba Viki után… Őt órákkal később tolták csak ki a műtőből, szörnyen megsérült

– mondta az anya. Hozzáfűzte: a lánya a sérülései miatt teljesen felismerhetetlen, kivették a lépét, és vért is kapott.