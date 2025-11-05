tragédiaszemélyautóbalesetInterCitySzentmártonkáta

Egy várandós feleség és egy négyéves gyermek is gyászol a szentmártonkátai tragédia után

Öten haltak meg a szentmártonkátai vasúti átjáróban történt borzalmas vonatbalesetben, köztük egy fiatal férfi, akit várandós felesége és négy éves kisfia is gyászol.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 22:22
Szentmártonkátánál kedd este egy intercity vonat letarolt egy személyautót, a súlyos baleset után egy várandós nő is gyászol. A Kékvillogó azt írja, az autót a 24 éves Zoltán vezette, a kocsiban a barátai, Robi, István, Csilla, Viktória és a lány öccse, Gábor ült. Zoltánnak nem volt jogosítványa, ennek ellenére rendszeresen volánhoz ült.

A férfit négyéves kisfia és várandós felesége gyászolja. Második gyermeke jövő hónapban születik meg.

A Pest vármegyei balesetben, amelyben a MÁV információi szerint a sofőr megszegte a KRESZ-szabályait, és a leeresztett félsorompót kikerülve hajtott a sínekre, hatan utaztak a személyautóban. Öten a helyszínen életüket vesztették, egy 19 éves lány, Viki pedig életveszélyes sérülésekkel került kórházba.

Édesanyja, Nagy Márta azt mondta, éppen dolgozott, amikor felhívták, hogy az egyik gyereke meghalt, a másik kórházban van. Ő éjszakára ment munkába.

A hír hallatán összeomlottam, azonnal haza is kellett jönnöm. Hajnalban mentem be a kórházba Viki után… Őt órákkal később tolták csak ki a műtőből, szörnyen megsérült

– mondta az anya. Hozzáfűzte: a lánya a sérülései miatt teljesen felismerhetetlen, kivették a lépét, és vért is kapott.

Borítókép: Súlyos baleset történt Szentmártonkátán (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bogár László
idezojelekZelenszkij

Valóságok világháborúja

Bogár László avatarja

Egy elvont abszurd dráma vagy éppen paródia is lehetne, de nem az, ez sajnos ma a valóság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

