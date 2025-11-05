Egy helyi halász gázolt el szándékosan öt embert a franciaországi Oléron szigetén

A férfi azonban nem ismert radikalizáció miatt a hírszerzés előtt, és a nemzeti terrorellenes ügyészség jelenleg nem foglalkozik az üggyel – mondta a helyszínen Laurent Nunez belügyminiszter.

A gázolások reggel háromnegyed kilenc körül kezdődtek Dolus d'Oléron és Saint-Pierre d'Oléron település között. A 35 éves francia állampolgárságú helyi lakos gépkocsijával több kilométeren keresztül szándékosan elgázolt embereket és kerékpárosokat a Dolus d'Oléron és Saint-Pierre d'Oléron közötti úton – mondta az AFP hírügynökségnek Arnaud Laraize ügyész.

A gyanúsított, Jean G., egy helyi halász. Thibault Brechkoff, Dolus d'Oléron polgármestere szerint ámokfutását a község és a szomszédos Saint-Pierre d'Oléron között kezdte meg az alig 20 ezer lakosú nyaralószigeten.

Szándékosan elütött öt gyalogost vagy kerékpárost mintegy tíz kilométeres útszakaszon 35 perc alatt, súlyosan megsebesítve kettőt

– mondta a belügyminiszter.

A helyi ügyészség kezdetben tíz sérültről számolt be, közülük a jelentés szerint négyen életveszélyes állapotban voltak.

A rendőrség szerda késő délután házkutatást tartott a gyanúsított otthonában. A belügyminiszter szerint a telefonja átvizsgálása után dönthet az ügyészség arról, hogy átadja-e az ügyet a terrorelhárítóknak.

A súlyos sérültek között van a Marine Le Pen által irányított Nemzeti Tömörülés egyik helyi képviselőjének, Pascal Markowskynak az egyik munkatársa is. A 21 éves Emma Vallaint elgázolták, miközben egyedül kocogott – közölte a képviselő.

A Nemzetgyűlésben a Nemzeti Tömörülés alelnöke, Sébastien Chenu, a gyanúsított letartóztatása során elhangzott Allah Akbar kiáltásra hivatkozva úgy vélte, hogy „az iszlamista fenyegetés országunkra soha nem volt még ilyen erős”.

Nagyon világos leszek ebben a kérdésben, mivel valóban hallottam a parlamentben zajló vitákat, még akkor is, amikor itt voltam. Jogállamban élünk, van igazságszolgáltatás, és nem a belügyminiszter, nem a prefektus, nem a rendfenntartó erők minősítenek egy cselekedetet, hanem az igazságszolgáltatás

– mondta a belügyminiszter, aki óvatosságra intett.