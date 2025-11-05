BalatonboglárkorcsolyajégpályaSiófokFonyód

Már a korcsolyaszezonra készülnek a Balatonnál

November végén újra megnyílnak a jégpályák Siófokon, Fonyódon és Balatonbogláron.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 21:55
Happy young woman in warm sweater and with ice skates on grey background 2540877035 Illusztráció Shutterstock Pixel-Shot
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

November végén újra megnyílnak a jégpályák Siófokon, Fonyódon és Balatonbogláron – írja a Sonline.

A szervezők több helyszínen is családbarát, közösségi programokkal készülnek, hogy a Balaton télen is vonzó úti cél legyen.

Siófokon a Nagystrandon 600 négyzetméteres jégpálya, jégfolyosó

és gyerekeknek kialakított „totyogó” várja a korcsolyázókat, a helyi iskolásoknak ingyenes délelőtti belépést biztosítanak.

Fonyódon egy új, 25 méter hosszú, 25 méter széles műjégpálya nyílik november 29-én, Balatonbogláron pedig már ötödik alkalommal építik fel a kikötő melletti jégpályát, hokibemutatókkal és családi rendezvényekkel.

További érdekességeket a témában ide kattintva olvashat a Sonline cikkében.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekZelenszkij

Valóságok világháborúja

Bogár László avatarja

Egy elvont abszurd dráma vagy éppen paródia is lehetne, de nem az, ez sajnos ma a valóság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu