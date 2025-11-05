Már a korcsolyaszezonra készülnek a Balatonnál

November végén újra megnyílnak a jégpályák Siófokon, Fonyódon és Balatonbogláron – írja a Sonline.

A szervezők több helyszínen is családbarát, közösségi programokkal készülnek, hogy a Balaton télen is vonzó úti cél legyen.

Siófokon a Nagystrandon 600 négyzetméteres jégpálya, jégfolyosó

és gyerekeknek kialakított „totyogó” várja a korcsolyázókat, a helyi iskolásoknak ingyenes délelőtti belépést biztosítanak.

Fonyódon egy új, 25 méter hosszú, 25 méter széles műjégpálya nyílik november 29-én, Balatonbogláron pedig már ötödik alkalommal építik fel a kikötő melletti jégpályát, hokibemutatókkal és családi rendezvényekkel.

