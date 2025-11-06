Az olasz kormány ellen lázad az Izrael-ellenes megmozdulások vezéralakja

Az olasz sajtó arról számol be, hogy az Izrael-ellenes tüntetések vezéralakja, most egyenesen a hatóságok döntése ellen lázad. Hadat üzent az olasz kormánynak Mohammad Hannoun a palesztin egyesület elnöke az Izrael-ellenes megmozdulások kulcsembere. Az utcai tüntetéseken a Hamász terrorszervezet mészárlásait dicsérte, súlyos antiszemita propagandát folytatott. A kormánypártok a hírhedt Hamász-párti véleményvezér kitoloncolását követelték, de egyelőre csak Milánóból távolították el a hatóságok a férfit.

Október 25-én a városi rendőrfőkapitány, kitoloncolási parancsot adott ki, és megtiltotta Hannounnak, hogy visszatérjen Milánóba. A pakisztáni férfi antiszemita kijelentései miatt döntöttek a hatóságok, hogy távoznia kell a már amúgy is puskaporos hordóvá vált észak-olaszországi nagyvárosból.

A hétvégén azonban Hannoun a tilalmat megkerülve a Milánó tőszomszédságában lévő Sesto San Giovanni településen rendezte meg a palesztinpárti felvonulást.

A színpadról ez alkalommal is az izraeliek kivégzéseit dicsőítette. Rágalmazta a kormányt, a jobboldali újságírókat pedig fasisztának nevezte. Azt üzente a hatóságoknak, hogy nem enged a nyomásgyakorlásnak, fellebbez a rendőr-főkapitányság határozata ellen. Úgy véli, a szólásszabadságtól próbálják megfosztani, de ha nem Milánóban, akkor más településen folytatja a palesztin ellenállás ügyét.

A férfi tagadja, hogy kapcsolata lenne terrorszervezetekkel, vagy a Hamász adománygyűjtője lett volna Olaszországban, de az Egyesült Államok kétszer is szankciós listára tette.

Hannoun haladéktalan kitoloncolását szorgalmazza az Olaszország Fivérei legnagyobb kormánypárt. Azt kérik az ellenzéki pártoktól, hogy ítéljék el a palesztinpárti véleményvezér kijelentéseit és határolódjanak el tőle. A baloldali erők ugyanis a közelmúltban több alkalommal is felszólalási lehetőséget biztosítottak a római parlamentben Hannounnak, hogy szót elemeljen a palesztin ügyben. Riccardo De Corato jobboldali képviselő hangsúlyozta, hogy

Olaszországban nincs helye az „erőszak szakértőinek”, akik a palesztin ügyet arra használják, hogy zavargásokat és gyűlöletet szítsanak.

Komoly problémát jelent az is Olaszországban, hogy az ellenzéki pártok palesztin jelölteket indítanak több régióban az önkormányzati választásokon. Puglia és Campania tartományban is vannak olyan palesztin jelöltek, akik Izrael-ellenes propagandát folytatnak, antiszemita nézeteket vallanak.

