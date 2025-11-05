Drahota AndreaEsztergályos CecíliaÚjszínház

Krémes keringő – Élő legendák találkozása az Újszínház színpadán

Két, egykor ünnepelt díva, egy régi szerelem és a színház örök fénye áll az Újszínház legújabb bemutatója, a Krémes keringő középpontjában, amely pénteken debütál Dörner György rendezésében. A vígjáték egyszerre szórakoztató, nosztalgikus és mélyen emberi történet a múlt és a jelen találkozásáról, két színésznő barátságáról és arról, hogy a művészet iránti szenvedély sosem múlik el.

Bényei Adrienn
2025. 11. 05. 19:00
A darab az Újszínház kedvelt előadásának, a Zserbótangónak a továbbélése Fotó: Ladóczki Balázs
A Krémes keringő című darabot Török Tamás írta, aki az Újszínház drámapályázatán első helyezést ért el a művel. A rendezést a színház igazgatója, Dörner György vállalta, aki nemcsak rendezőként, hanem zeneszerzőként is közreműködik az előadásban. A produkció zenei vezetője Papp Gyula, díszlet- és jelmeztervezője Berg Glória, dramaturgja pedig Bártfay Rita.

Krémes Keringő
Drahota Andrea a Krémes keringő egyik főszereplője (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Krémes keringő varázsa

Dörner György lapunknak elmondta, hogy ez a darab az Újszínház kedvelt előadásának, a Zserbótangónak a továbbélése, aminek az a vége, hogy az albérletben élő színésznőket, Szentmártoni Kamillát (Esztergályos Cecília) és Fellegi Klárit (Drahota Andrea) fölveszik a hőn áhított színészotthonba. A múlt emlékei és a jelen kalandjai egyszerre kavarognak körülöttük: régi sérelmek, elfeledett szerelmek és soha be nem vallott titkok kerülnek felszínre. A két nő csipkelődése, baráti vitái és megrendítően őszinte pillanatai egyszerre nevettetnek és megindítanak. A darabban szerepel még Etel (Timkó Eszter) és Matyó Gábor (Koncz Gábor), a régi, elveszettnek hitt szerelem. Dörner György szerint ez az előadás egy beavató színházi előadás, ahol a nézők is részesei a darabnak.

– Közel kerülnek a nézők a darab révén a színésznők és színészek belső titkaihoz, életéhez. 

Ezek a színészeink már életükben klasszikusok, élő legendák, és a nézőt ez véleményem szerint talán még inkább vonzza, mint az, hogyan játsszák a szerepüket. Hihetetlen történetek hangzanak el benne színészetről, életutakról, kitűnő színészek által bemutatva

– foglalta össze az igazgató, majd a zenével kapcsolatban hozzátette: egy keringő, amit sokkal nehezebben írt meg, mint a tangót. – Hezitáltam, hogy milyen legyen, bécsi jellegű vagy keletiesebb. Aztán végül is kikötöttem a ligeti vurstli mellett, és egy csibészes, tangóharmonikás keringő sikeredett belőle, de van egy lágyabb változat is, Chopin stílusában – árulta el Dörner György.

A produkció különlegessége, hogy 15 év kihagyás után lép a darabban színpadra a magyar színjátszás egyik legendás alakja, a 83 esztendős, Jászai Mari-díjas Drahota Andrea. 

A színésznő férje, Kozák András halála után visszavonult gyermelyi otthonába, de most Dörner György kérésére elfogadta ezt a szerepet. – Egy csomó dologgal nem számoltam, amikor elvállaltam: nehéz a szövegek megtanulása, a fölbolydult élet, ahogyan rohanni kell reggel be a színházba, és ott meg kell felelni, de nagyon szeretek velük dolgozni – árulta el a színésznő. A Krémes keringő egyszerre mulatságos, bensőséges és méltóságteljes búcsú a múlttól – úgy, hogy közben a jelen is helyet kap benne.

 

