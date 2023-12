Dörner György 70. születésnapját ünnepli

Egy jó műnek – legyen az színdarab, regény, vers vagy bármi – az az ismérve, hogy mindig ugyanolyan jó. Kortalan. Bármely életszakaszában is találkozzon vele az ember, mindig minőségi. Beethoven vagy Bach ma is ugyanolyan élvezhető, mint fiatalként. De említhetném Rameau-t is, aki zseniális zenéket írt; kevéssé ismerik ugyan, de nagyszerű. Most például A gáláns Indiákat hallgatom tőle egyfolytában, mert bele vagyok zúgva. Tehát minden, ami valóban jó, az kortalan.