Fekete IstvánmusicalÚjszínház

Fekete István klasszikusa táncban és dalban született újjá az Újszínházban

Fekete István klasszikusának, A koppányi aga testamentumának színházi ősbemutatóját tartották meg nagy sikerrel hétvégén az Újszínházban. Somogyi Szilárd rendezésében a XVI. századi végvári világ zenében, táncban gazdag musicalként született újjá. A romantikus, kalandos történetből megismerhetjük a török hódoltság korát és a végvári harcok veszélyekkel teli, izgalmas hétköznapjait.

Bényei Adrienn
2025. 10. 20. 17:30
A darab egyik hangultos jelenete Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aki a magyar ifjúsági irodalom klasszikusai között nőtt fel, ismeri A koppányi aga testamentuma című művet, Fekete István első regényét, amely 1937-ben megnyerte az Országos Gárdonyi Társaság regénypályázatát, majd 1967-ben mozifilm készült belőle. A történet a török hódoltság idején játszódik, s egy különös végrendelet köré szerveződő becsületdrámát bont ki: a magyar vitéz Babocsai László, hogy megbosszulja édesapja halálát, bajvívásban megöli a koppányi vár török urát, Oglut. A török aga utolsó perceiben békejobbot nyújt ellenfelének, és arra kéri, hogy lányát, akit magyar felesége szült, vegye gondjaiba. A haragból így lesz felelősség, a bosszúból hűség – a vitézség próbája ez, amelyet minden nemzedék másként olvas, de mindig ért.

A koppányi aga testamentuma
A koppányi aga testamentuma szerint lányát (Orosz Csenge) Babocsai László (Papp Attila) gondjaira bízta (Fotó: Kohári Dominika Atália)

A koppányi aga testamentuma az Újszínházban


A mű most újragondolva, fergeteges táncbetétekkel, élőzenével, számos fülbemászó dallammal, kőszínházi ősbemutatóként debütált az Újszínházban. Az ismerős történet új hangsúlyokat kap: az előadás nemcsak a becsület, a hazaszeretet és a szerelem időtlen történetét idézi meg, hanem méltó főhajtás is Fekete István születésének 125. évfordulója előtt. Somogyi Szilárd rendező zenés formában kelti életre a történetet, Neumark Zoltán fülbemászó dallamaival és Lénárt Gábor koreográfiájával. Az előadás – ahogy a rendező fogalmaz – „családi színház”: látványos, érzelmes és közönségbarát.
 

A színpadon Papp Attila Babocsai Lászlója fiatalos hévvel, mégis férfias méltósággal küzd. Ivancsics Ilona anyafigurája a bölcsesség és a hit megtestesítője míg Orosz Csenge Dusmatája üde és érzékeny jelenlét a két világ határán. Nem a törökök közül kerül ki a végvári vitézek fő ellenfele – mert őket Fekete István a végvári vitézekhez hasonlóan a romantika középkorképe alapján a lovagi becsület mintaképeiként rajzolja meg –, hanem a mélységesen gonosz, hazátlan Kales (Almási Sándor) lesz a mű antagonistája, akinek kapzsiságával csak a gyávasága vetekszik.

 Kales alakjában felsejlik a kalandregények archetipikus alakja, a zsoldosé, aki kívül esik a török–magyar szembenállás alkotta duális világrenden, aki kizárólag a pénzért harcol. 
Az Újszínház ezzel a vállalkozással nemcsak egy elfeledett regényt idéz meg, hanem újraértelmezi a magyar történelmi kaland hagyományát. A darab a becsület és emberség kettősségét állítja középpontba, megmutatva, hogy az igazi hősiesség nem a kardcsapásokban, hanem a döntésekben rejlik.
 

A következő előadást október 30-án láthatják a nézők a teátrumban.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHorn Gábor

Egy kínzó kérdés

Bayer Zsolt avatarja

A válaszokat kérjük a szerkesztőségnek elküldeni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu