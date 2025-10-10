Dörner GyörgyÚj SzínházFekete István

Az egyik legkedveltebb ifjúsági regényt viszi színre az Új Színház

Az ifjúság egyik legnépszerűbb írója, Fekete István regényét állítja színpadra Somogyi Szilárd Nádasdy-díjas rendező. A könyvet, A koppányi aga testamentumát a 60-as, 70-es években szinte minden második magyar gyermek olvasta, átütő sikerét pedig megkoronázta a regényből forgatott film. Most az Új Színházban kel életre a végvári vitéz sztori.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 16:00
Fotó: KOHARI DOMINIKA ATALIA
Az Új Színház nem akármilyen formában állítja színpadra Fekete István művét: musical készül belőle. 

Hamarosan bemutatják A koppányi aga testamentuma – Végvári vitéz sztori című musicalt az Új Színházban (Fotó: KOHARI DOMINIKA ATALIA)

 

Neumark Zoltán zenéje dallamos, olykor magával ragadó, de mindenképpen olyan, ami szinte belerántja a nézőket a történetbe

– mondja Somogyi Szilárd, akinek ez már a sokadik magyar musical ősbemutató, amit rendez. Az Abigél Szabó Magda regényéből, a Pendragon legenda Szerb Antal művéből, az Ördögölő Józsiás Tamási Áron színdarabjából készült.

Somogyi Szilárd nagy kört futott be, még ha a Nagymező utca és a Paulay Ede utca keresztezi is egymást. A Nagymező utcai Budapesti Operettszínházban dolgozott 21 éven át, és közben rendezett Csíkszeredán, Pécsett, Debrecenben, Győrben, Dunaújvárosban, Székesfehérváron, Veszprémben, de még a Szegedi Szabadtéri Színpadon is volt három nagybemutatója.

Tavaly jött egy olyan hívás, kihívás, aminek képtelen volt ellenállni. „Visszahívtak szülőföldemre, a Mélykúton épült csaknem háromezer négyzetméteres Művelődési és Sportcentrum igazgatójának nem tudtam nemet mondani.” Az operett rivaldája után jött a vidék sokatmondó csendje. A számtalan feladat közepette – többek között mozit működtetnek – létrehoztak pár színházi előadást is, bemutatták az Isten pénzét, a Valahol Európábant, sőt az István a királyt – gyerekekkel! 

Hiszek abban, hogy a színház gyógyít. Szívmelengető látni, ahogy az autista gyerekek megnyílnak játék közben.

És most újra visszatér Budapestre – átmenetileg. A Paulay Ede utcában az Új Színházban mutatják be azt a musicalt, ami a bátorságról, az erőről, a kitartásról, a példamutatásról, azaz a vitézségről szól, ami a rendező szerint mindig időszerű.

„Hogy kiknek szánom ezt a darabot? Nem csak a gyerekeknek, nem csak a felnőtteknek, nem csak az időseknek. Szívem szerint egész családokat várok” – teszi hozzá Somogyi Szilárd.

 

