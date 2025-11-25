Rendkívüli

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

Bajnokok LigájaBarcelonaChelseaSallai Roland

A Barcelona hatéves sorozatot szakíthat meg a Stamford Bridge-en a BL-ben

A válogatottak után ismét a kluboké a nemzetközi porond. Ma folytatódik a Bajnokok Ligája alapszakasza, a játéknap legnagyobb rangadójának a roppant nehéz hét előtt álló Chelsea és a szintén remek formában játszó Barcelona összecsapása ígérkezik, az angolok egy szép sorozat folytatásában bíznak. Lesz magyar érdekeltségű mérkőzés is, Sallai Rolandnak és vele a török Galatasaraynak szurkolhatunk.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 4:47
Ferrán Torres és Lamine Yamal a hétvégi bajnoki után a Bajnokok Ligájában a Chelsea ellen is szeretne gólt ünnepelni
Ferrán Torres és Lamine Yamal a hétvégi bajnoki után a Bajnokok Ligájában a Chelsea ellen is szeretne gólt ünnepelni Fotó: LLUIS GENE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Barcelona idegenben a Chelsea ellen lép pályára ma a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában, s ha nyer, lezárja az angol klub csoportkörre, illetve ligaszakaszra vonatkozó hat éve tartó hazai veretlenségét. A két csapat korábban tizennégyszer találkozott, és a hat döntetlen mellett mindkettő négyszer győzött. Legutóbbi összecsapásukat a katalánok nyerték meg, a 2017/18-as idény nyolcaddöntőjében hazai pályán 3-0-ra diadalmaskodtak, és 4-1-es összesítéssel jutottak tovább.

A Bajnokok Ligája 2009-es elődöntőjében Messi cselez
Egy pillanat a Bajnokok Ligája történetéből: Messi próbál átjutni a Chelsea védőjén, Bosingwán 2009-ben az elődöntő első mérkőzésén (Fotó: PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Ma azonban a Stamford Bridge-en rendezik a rangadót, márpedig a 2021-es Bajnokok Ligája-győztes londoni klub 2019 szeptembere óta a csoportkörökben, vagy a ligaszakaszban veretlen pályaválasztóként, 12 győzelem és négy döntetlen a mérlege a legrangosabb európai kupasorozatban. 

A Barcelona sztárja, Lamine Yamal csupán 18 éves és 135 napos lesz a meccs napján, vagyis jövő júliusig még megdöntheti Kylian Mbappé rekordját, aki 19 éves kora előtt tíz gólt szerzett a Bajnokok Ligájában. A Barcelona támadója jelenleg hét találatnál tart, a jelenlegi kiírásban kétszer volt eredményes, ugyanakkor a Chelsea ellen még sosem játszott.

A Bajnokok Ligája másért fontos, mint a PL

A katalánok az Athletic Bilbao elleni fölényes, 4-0-s győzelemmel hangoltak a londoni kirándulásra, Frenkie de Jong eltiltás, Marcus Rashford pedig betegség miatt hiányzott, de ma mindkettőjükre számíthat Hansi Flick vezetőedző. Kollégája, Enzo Maresca remek formában lévő csapatot küldhet pályára, de már előbbre is tekintett:

Rendkívül fontos hét előtt állunk, kedden a Barcelonát, vasárnap pedig a bajnokságban az Arsenalt fogadjuk. Különböző okokból fontosak ezek a meccsek, de fontos, hogy minden mérkőzést külön kezeljünk. A katalánok nagyon sok helyzetet alakítanak ki, és mindig gólt szereznek. Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt a támadás és a védekezés között.

A játéknapon egy magyar érdekeltségű mérkőzést is rendeznek, a Galatasaray 18.45-től fogadja a belga Union Saint-Gilloise együttesét. A török élvonal listavezetője kiheverte a BL-főtábla első fordulójában az Eintracht Frankfurttól kapott pofont (1-5), és sorozatban három győzelemnél tart, közte a Liverpool elleni 1-0-s sikerrel. A magyar válogatott Sallai Roland mind a négy fordulóban pályára lépett, sőt, a Liverpool elleni húsz perc játékidő mellett háromszor végig a pályán volt. A török klub leginkább nigériai csatárában, Victor Osimhenben bízik, mivel hat góljával vezeti a Bajnokok Ligája idei kiírásának góllövőlistáját.

Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland celebrates after scoring the opening goal of the English Premier League football match between Manchester City and Bournemouth at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on November 2, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Erling Haalandnak jól megy a német csapatok ellen (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

A Bayer Leverkusen elleni hazai mérkőzés előtt kikapott a bajnokságban a Manchester City, ráadásul Newcastle-ben Erling Haaland nem szerzett gólt. A norvég csatár május vége óta 29 bajnoki, válogatott, klubvilágbajnoki és Bajnokok Ligája-mérkőzést játszott, de a szombati csak a negyedik volt, amelyen nem talált be. 

A BL-ben viszont öt egymást követő mérkőzésén is szerzett gólt, pályafutása során már harmadszor. 

Eddig kilenc Bajnokok Ligája-mérkőzést játszott német csapatok ellen, amelyeken tízszer volt eredményes. Claudio Echeverri számára is különös lesz a mérkőzés, mivel a 19 éves argentin középpályás a City kölcsönjátékosként futballozik a Leverkusennél, s bár a Bundesligában csak elvétve, a Bajnokok Ligájában rendszeresen szerepel.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló, kedd: 

  • Ajax Amsterdam (holland)–Benfica (portugál) 18.45
  • Galatasaray (török)–Union Saint-Gilloise (belga) 18.45 (tv.: Sport1)
  • Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) 21.00 (Sport1)
  • Chelsea (angol)–FC Barcelona (spanyol) 21.00
  • Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) 21.00
  • SSC Napoli (olasz)–Qarabag (azeri) 21.00
  • Slavia Praha (cseh)–Athletic Bilbao (spanyol) 21.00
  • Bodö/Glimt (norvég)–Juventus (olasz) 21.00
  • Olympique Marseille (francia)–Newcastle United (angol) 21.00 (Sport2)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekűrállomás

Miért esett le Ferinél a biciklilánc?

Bánó Attila avatarja

A nemzeti kormány gazdasági és társadalmi eredményeit hosszan lehet sorolni, csak vegyük észre a jót is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.