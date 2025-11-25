A Barcelona hatéves sorozatot szakíthat meg a Stamford Bridge-en a BL-ben

A Barcelona idegenben a Chelsea ellen lép pályára ma a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában, s ha nyer, lezárja az angol klub csoportkörre, illetve ligaszakaszra vonatkozó hat éve tartó hazai veretlenségét. A két csapat korábban tizennégyszer találkozott, és a hat döntetlen mellett mindkettő négyszer győzött. Legutóbbi összecsapásukat a katalánok nyerték meg, a 2017/18-as idény nyolcaddöntőjében hazai pályán 3-0-ra diadalmaskodtak, és 4-1-es összesítéssel jutottak tovább.

Egy pillanat a Bajnokok Ligája történetéből: Messi próbál átjutni a Chelsea védőjén, Bosingwán 2009-ben az elődöntő első mérkőzésén (Fotó: PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Ma azonban a Stamford Bridge-en rendezik a rangadót, márpedig a 2021-es Bajnokok Ligája-győztes londoni klub 2019 szeptembere óta a csoportkörökben, vagy a ligaszakaszban veretlen pályaválasztóként, 12 győzelem és négy döntetlen a mérlege a legrangosabb európai kupasorozatban.

A Barcelona sztárja, Lamine Yamal csupán 18 éves és 135 napos lesz a meccs napján, vagyis jövő júliusig még megdöntheti Kylian Mbappé rekordját, aki 19 éves kora előtt tíz gólt szerzett a Bajnokok Ligájában. A Barcelona támadója jelenleg hét találatnál tart, a jelenlegi kiírásban kétszer volt eredményes, ugyanakkor a Chelsea ellen még sosem játszott.

A Bajnokok Ligája másért fontos, mint a PL

A katalánok az Athletic Bilbao elleni fölényes, 4-0-s győzelemmel hangoltak a londoni kirándulásra, Frenkie de Jong eltiltás, Marcus Rashford pedig betegség miatt hiányzott, de ma mindkettőjükre számíthat Hansi Flick vezetőedző. Kollégája, Enzo Maresca remek formában lévő csapatot küldhet pályára, de már előbbre is tekintett:

Rendkívül fontos hét előtt állunk, kedden a Barcelonát, vasárnap pedig a bajnokságban az Arsenalt fogadjuk. Különböző okokból fontosak ezek a meccsek, de fontos, hogy minden mérkőzést külön kezeljünk. A katalánok nagyon sok helyzetet alakítanak ki, és mindig gólt szereznek. Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt a támadás és a védekezés között.

A játéknapon egy magyar érdekeltségű mérkőzést is rendeznek, a Galatasaray 18.45-től fogadja a belga Union Saint-Gilloise együttesét. A török élvonal listavezetője kiheverte a BL-főtábla első fordulójában az Eintracht Frankfurttól kapott pofont (1-5), és sorozatban három győzelemnél tart, közte a Liverpool elleni 1-0-s sikerrel. A magyar válogatott Sallai Roland mind a négy fordulóban pályára lépett, sőt, a Liverpool elleni húsz perc játékidő mellett háromszor végig a pályán volt. A török klub leginkább nigériai csatárában, Victor Osimhenben bízik, mivel hat góljával vezeti a Bajnokok Ligája idei kiírásának góllövőlistáját.