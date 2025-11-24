Fischer Ádám kórházba került, lemondta az összes idei koncertjét

A 76 éves Fischer Ádám közleményben tájékoztatta közönségét:
Kedves zenebarátok! Sajnos le kell mondanom a 2025 novemberében és decemberében esedékes hamburgi és bécsi fellépéseimet. Egy komoly esés miatt jelenleg kórházban kezelnek. Szerencsére jól vagyok a körülményekhez képest, de most időre van szükségem, hogy teljesen felépüljek. Elnézést kérek a kellemetlenségért, és köszönöm a megértést.
Fischer jelenleg az Osztrák–Magyar Haydn Zenekar zeneigazgatója, a Dán Kamarazenekar vezető karmestere és a Düsseldorfi Szimfonikus Zenekar első karmestere.
