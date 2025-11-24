Fischer Ádámkorházkarmester

Fischer Ádám kórházba került, lemondta az összes idei koncertjét

Fischer Ádám karmester lemondani kényszerült az idei évre tervezett koncertjeit, miután egy komoly esés következtében kórházi kezelésre szorul – számolt be róla a Papageno.

Magyar Nemzet
Forrás: Papageno2025. 11. 24. 18:32
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 76 éves Fischer Ádám közleményben tájékoztatta közönségét:

Kedves zenebarátok! Sajnos le kell mondanom a 2025 novemberében és decemberében esedékes hamburgi és bécsi fellépéseimet. Egy komoly esés miatt jelenleg kórházban kezelnek. Szerencsére jól vagyok a körülményekhez képest, de most időre van szükségem, hogy teljesen felépüljek. Elnézést kérek a kellemetlenségért, és köszönöm a megértést.

Fischer jelenleg az Osztrák–Magyar Haydn Zenekar zeneigazgatója, a Dán Kamarazenekar vezető karmestere és a Düsseldorfi Szimfonikus Zenekar első karmestere.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.