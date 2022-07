Az öt legjobb Al Pacino-film – Az ördög ügyvédje

A mozit Taylor Hackford rendezte, aki az 1979-ben készített „Teenage Father” című munkájával elnyerte a legjobb rövidfilmért járó Oscart. De igazi áttörést a karrierjében az 1982-ben készült és közönségsikert aratott filmje a Richard Gere és Debra Winger főszereplésével bemutatott Garni-zóna (An Officer And A Gentleman) hozta meg számára. A filmet öt kategóriában jelölték Oscar-díjra, amelyből kettőt végül meg is kapott. De térjünk át mai filmünkre, a sorozatunkban a negyedik pozícióig jutó, meglehetősen izgalmas alkotásra.

4. Az ördög ügyvédje (The Devil’s Advocate)

Azt szokták mondani, hogy igazán nagyot egy karakteres, hatalmas kihívást jelentő szerepben lehet alkotni. Itt lehet megmutatni, hogy ki milyen színész is valójában. Nos Al Pacino, Hackford mára kultikussá vált filmjében pont egy ilyen szerepben mutatta meg sokadszorra, hogy páratlan színész. Ő játszotta ugyanis magát az ördögöt, Lucifert. Eddig is tudtuk róla, hogy káprázatos színész, de ezzel a szereppel megmutatta, hogy nem „csak” gengsztereket és vagány zsarukat képes pazarul megformálni, hanem egy nagyon nehéz, kemény szerepben is tündökölni tud.

Az ördög ügyvédje sztorija is zseniális. Adva van egy nagyratörő, elképesztően sikeres floridai védőügyvéd, Kevin Lomax (Keanu Reeves), aki sorra nyeri a pereit, gyakorlatilag verhetetlen. Azonban sok esetben olyan embereket is megment a biztos büntetéstől, akik bűnösök. Ezt ő is tudja, de túllép ezen az erkölcsi dilemmán, mert a pénz és a siker megszédíti. Egy napon elérkezik számára a legnagyobb kísértés: egy tekintélyes New York-i cég megbízottja nagyon jól fizető állást ajánl számára.

Fotó: Mafab.hu

Feleségével New Yorkba utazik, ahol hamarosan megismerkedik a cég titokzatos vezetőjével, John Miltonnal (Al Pacino) is. Itt aztán belekóstol a fény, a pompa világába és a megnyerő modorú, határozott Milton fényűző életébe, akit csodaszép, könnyűvérű nők vesznek körül és elképesztő hatalommal bír. Megszédíti, majd hatalmába is keríti ez a világ, amely csak kívülről csillogó, de belülről gonosz és rohadó, hiszen maga az ördög irányítja.

Egy zárójeles megjegyzés: azt, hogy Hollywood mennyire elkötelezett és a végletekig elfogult politikailag, az is jól bizonyítja, hogy a filmben természetesen a sötét, kétes üzleteket bonyolító cég partiján kizárólag republikánus politikusok vesznek részt, zárójel bezárva.

Al Pacino filmbeli neve, már önmagában megkerülhetetlen utalás a híres angol költőre, az Elveszett paradicsom szerzőjére, John Miltonra. Az eredetileg 1667-ben megjelent mű a zsidó és a keresztény kultúrkör „bűnbeesés”-történetét dolgozza fel, illetve a paradicsomból való elűzetést jeleníti meg. A név választás zseniálisan filmre vitt intertext. Mint ahogy maga Al Pacino is pazar. Elcsépelt kifejezés, de valóban ördögien jó.