Megszökött egy fogoly Budapesten a 8. kerületből + fotó

Nyomát sem lelik a hatóságok a 26 éves, budapesti Illés Jonatán Richárdnak. November 26-án, szerda este a bűnügyi felügyelet helyszínéül kijelölt VIII. kerületi lakásból tűnt el, ismeretlen helyre távozott – írja a police.hu.
A rendőri intézkedések egyelőre eredménytelenek, a szökött fogolyra elfogatóparancsot adtak ki.
Feltehetőleg fehér pólóban, egy válltáskával távozott, azóta ezeket lehetséges, hogy lecserélte.
Hol értesítheti a hatóságokat?
A hatóságok arra kérik a lakosságot, aki látja vagy valamilyen információval tud róla szolgálni, az mielőbb jelentse.
- Ezt a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán,
- vagy a 112-es segélyhívó számon teheti meg.
Akár névtelenül is telefonálhat, a vonalak pedig 0-24 óráig elérhetőek a hét bármely napján.
Borítókép: A szökött fogoly körözési fotója Forrás: police.hu
