Megszökött egy fogoly Budapesten a 8. kerületből + fotó

Egy 26 éves férfinek szerdán este sikerült meglógnia a 8. kerületi bűnügyi felügyelet alól. A szökött fogoly kézre kerítéshez a rendőrség a lakosság segítségét kéri.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 22:34
Nyomát sem lelik a hatóságok a 26 éves, budapesti Illés Jonatán Richárdnak. November 26-án, szerda este a bűnügyi felügyelet helyszínéül kijelölt VIII. kerületi lakásból tűnt el, ismeretlen helyre távozott – írja a police.hu.

A rendőri intézkedések egyelőre eredménytelenek, a szökött fogolyra elfogatóparancsot adtak ki. 

Feltehetőleg fehér pólóban, egy válltáskával távozott, azóta ezeket lehetséges, hogy lecserélte.

Hol értesítheti a hatóságokat? 

A hatóságok arra kérik a lakosságot, aki látja vagy valamilyen információval tud róla szolgálni, az mielőbb jelentse. 

  • Ezt a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, 
  • vagy a 112-es segélyhívó számon teheti meg. 

Akár névtelenül is telefonálhat, a vonalak pedig 0-24 óráig elérhetőek a hét bármely napján.

Borítókép: A szökött fogoly körözési fotója Forrás: police.hu

 

