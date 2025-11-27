A férj külszolgálatra hivatkozva készített szexvideókat a feleségéről, de valami egészen másra használta

Azonnal sejthető volt, hogy az összetört nő, aki ismerőse társaságában ült a Debreceni Törvényszék folyosóján, a soron következő, szexuális kényszerítés ügyében tartott tárgyalás sértettje – kezdte beszámolóját a Haon egy szexuális bűncselekmény miatt kirobbant ügyben. A lap azt írta: a nőtől távolabb egy férfi ült rezzenéstelen arccal, ítéletre várva. Ők voltak az érintettjei annak az ügynek, amelyben a katonai tanács határozatot hirdetett november 27-én.

Illusztráció (Fotó: Pexels)

Az események 2018-ban kezdődtek, a válófélben lévő férfi megismerkedett az ügy későbbi sértettjével közös szolgálati helyükön, a Debreceni Laktanyában, majd nem sokkal később a nő lakásába költözött, ahol az asszony korábbi házasságából származó gyermekei is laktak. Miután megtudták, hogy a férfit 2020-ban külszolgálatra Irakba vezénylik, összeházasodtak.

Amiről a nő nem tudott, az az, hogy férje már az első együttlétükről videófelvételeket készített, és ugyanezt tette 2020-ban, a külszolgálat megkezdése előtt felesége beleegyezésével is. Intim pillanataik rögzítését a hosszú időtartamú távolmaradással indokolta a férfi, mondván, így a videófelvételeket az Irakban töltött idő alatt nézegetheti.

A szexuális aktusok rögzítését a férfi azonban hazatérését követően is folytatta. Hol a nő tudta nélkül, hol a beleegyezésével. A pár között rendszeres volt a féltékenységi okokból kialakult vita. Kiderült, hogy az asszony már az egybekelésüket követő hetekben szerette volna felbontani a házasságot, férje azonban erről hallani sem akart. Azzal fenyegette katonatársát, hogyha el meri hagyni, „sztárt csinál belőle”, és kiszivárogtatja a pornográf felvételeket. Megesett, hogy egy vitát követően az ittas férj azt mondta neki:

úgy merj elaludni, hogy reggelre nem a kispárnát, hanem a fejedet fogod szorongatni!

Ha szeretné tudni, hogyan folytatódott a férfi és a nő kapcsolata, miként derültek ki a szexuális bűnök és hogy a bíró milyen ítélettel sújtotta a vádlottat, akkor kattintson ide.