Így teljesít a pedofilnyilvántartás, mutatjuk a számokat

Magyarország közbiztonsága kiegyensúlyozott, nemzetközileg is elismert – jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának meghallgatásán csütörtökön Budapesten. Pintér Sándor hozzátette: „polgáraink, illetve az országba látogató külföldiek biztonságban vannak, és biztonságban is érzik magukat”.

Pintér Sándor belügyminiszter (Fotó: Balogh Zoltán/MTI)

Az utazási, nemzetközi biztonsági index szerint 193 ország értékelése alapján Magyarország a turistáknak javasolt tizedik legbiztonságosabb ország, az Ipsos 2025. augusztusi felmérése alapján pedig a világon a magyarok és a szingapúriak aggódnak legkevésbé a bűnözés és az erőszak miatt hazájukban – közölte a belügyminiszter, hozzáfűzve: Svédországban például az emberek 64 százaléka, Franciaországban 38 százaléka, Németországban pedig 28 százaléka aggódik saját biztonsága miatt.

Zéró tolerancia a drogokkal szemben

Pintér Sándor az egyik legnagyobb kihívásnak mondta a kábítószerek elleni küzdelmet. Ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a kábítószermentes Magyarország megteremtése érdekében a kormány zéró toleranciát hirdetett a drogokkal szemben, ennek érdekében több, a rendőrség lehetőségeit bővítő jogszabály is született.

Ennek nyomán Európa legnagyobb kábítószerfogását, 2,2 tonna kokaint a magyar rendőrség irányításával sikerült lefoglalni.Az intézkedések eredményeként 1679 kilogramm különféle kábítószert foglaltak le, 8765 büntetőeljárást kezdeményeztek, 632 terjesztőt fogtak el és közel 200 vendéglátóipari egységet ellenőriztek.

Létrehozták a pedofilok nyilvántartását

A gyermekvédelmi intézkedésekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy létrehozták a pedofilok nyilvántartását.

– Több mint 700 pedofilt fogtunk el, és több mint 800 esetben volt olyan tevékenységünk, amely a gyermekek védelme érdekében történt meg és rendőri intézkedést vont maga után – mondta.

A büntetés-végrehajtásban a korábbi időszakhoz képest viszont csökkent a rendkívüli események száma.

– Az alapvető jogok biztosának vizsgálata és jelentései szerint az intézetekben a jogszabályoknak megfelelően történik az őrzés, az őrök emberségesen hajtják végre a feladatukat – közölte.