Így teljesít a pedofilnyilvántartás, mutatjuk a számokat

A kábítószer elleni küzdelem és a gyermekvédelmi intézkedések terén elért eredményekről is beszámolt a belügyminiszter bizottsági meghallgatásán, ahol kiegyensúlyozottnak értékelte a közbiztonságot. Pintér Sándor külön kitért hazánk terrorfenyegetettségére és a Szőlő utcai ügyre is.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 27. 17:32
Magyarország közbiztonsága kiegyensúlyozott, nemzetközileg is elismert – jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának meghallgatásán csütörtökön Budapesten. Pintér Sándor hozzátette: „polgáraink, illetve az országba látogató külföldiek biztonságban vannak, és biztonságban is érzik magukat”.

Pintér Sándor belügyminiszter (Fotó: Balogh Zoltán/MTI)
Az utazási, nemzetközi biztonsági index szerint 193 ország értékelése alapján Magyarország a turistáknak javasolt tizedik legbiztonságosabb ország, az Ipsos 2025. augusztusi felmérése alapján pedig a világon a magyarok és a szingapúriak aggódnak legkevésbé a bűnözés és az erőszak miatt hazájukban – közölte a belügyminiszter, hozzáfűzve: Svédországban például az emberek 64 százaléka, Franciaországban 38 százaléka, Németországban pedig 28 százaléka aggódik saját biztonsága miatt.

Zéró tolerancia a drogokkal szemben

Pintér Sándor az egyik legnagyobb kihívásnak mondta a kábítószerek elleni küzdelmet. Ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a kábítószermentes Magyarország megteremtése érdekében a kormány zéró toleranciát hirdetett a drogokkal szemben, ennek érdekében több, a rendőrség lehetőségeit bővítő jogszabály is született.

Ennek nyomán Európa legnagyobb kábítószerfogását, 2,2 tonna kokaint a magyar rendőrség irányításával sikerült lefoglalni.Az intézkedések eredményeként 1679 kilogramm különféle kábítószert foglaltak le, 8765 büntetőeljárást kezdeményeztek, 632 terjesztőt fogtak el és közel 200 vendéglátóipari egységet ellenőriztek.

Létrehozták a pedofilok nyilvántartását

A gyermekvédelmi intézkedésekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy létrehozták a pedofilok nyilvántartását. 

– Több mint 700 pedofilt fogtunk el, és több mint 800 esetben volt olyan tevékenységünk, amely a gyermekek védelme érdekében történt meg és rendőri intézkedést vont maga után – mondta.

A büntetés-végrehajtásban a korábbi időszakhoz képest viszont csökkent a rendkívüli események száma. 

– Az alapvető jogok biztosának vizsgálata és jelentései szerint az intézetekben a jogszabályoknak megfelelően történik az őrzés, az őrök emberségesen hajtják végre a feladatukat – közölte.

Kitért arra is, hogy a rendőrség szigorúbban lépett fel a gyorshajtókkal szemben is; több mint 700 ezer esetben szabtak ki emiatt büntetést. A halálos kimenetű balesetek száma 40-nel, a balesetben elhunytak száma pedig 54-gyel csökkent az elmúlt év hasonló időszakához képest. – Ám ezzel nem lehetünk elégedettek, mert uniós összehasonlításban csak a középmezőnybe tartozik Magyarország – értékelt a tárcavezető.

Mindössze egyszer kellett használni könnygázt

A miniszter kitért a demonstrációk biztosítására is. Könnygáz használatára csak egyetlen alkalommal került sor. Azok ellen, akik közérdekű üzem működését zavarták meg, illetve azokkal szemben, akik törvénytelen demonstráció szervezésében vettek részt, büntetőeljárást kezdeményeztek. A továbbiakban hangsúlyozta, hogy a rendőrség részéről jelentős erőket igényel az online csalások elleni küzdelem; ezek mértéke 36 százalékkal emelkedett az elmúlt időszakban. Ezzel együtt nőtt a nyomozások eredményessége is: 12 633 magyar és 199 ukrán elkövetőt fogtak el  – ismertette.

A Szőlő utcai ügy

A Szőlő utcai ügyről azt mondta, hogy két részre kell bontani. Folyik egy büntetőeljárás, amelyben fiatalkorúak sérelmére elkövetett cselekményt eddig nem derítettek fel. Ugyanakkor a korábban 39 esetben jelentett visszaélések ügyében fegyelmi eljárást rendeltek el, annak kiderítésére, hogy azokat megfelelően kivizsgálta-e a rendőrség.

Jelen pillanatban nincs arra utaló adat, ami egyértelműen bizonyítaná a szabálytalan rendőri intézkedést.

 A fegyelmi eljárással párhuzamosan pedig a Legfőbb Ügyészség büntetőeljárás keretében folytat vizsgálatot – fűzte hozzá.

Jól teljesített a katasztrófavédelem

Arról is beszámolt, hogy eddig csaknem 55 ezer ukrán állampolgár nyújtott be tartózkodási engedély iránti kérelmet, emellett Magyarország biztosítja a háború elől menekülők számára az oktatást és az egészségügyi ellátást. Értékelése szerint a katasztrófavédelem is jól látta el feladatát. Kiemelte, hogy az október 20-án a Mol Dunai Finomítójában fellobbant lángokat nemzetközileg is elismert módon oltották el a tűzoltók, akik ráadásul a robbanásveszélyt is szakszerűen kezelték. Az eset tűzvizsgálat alatt áll – közölte.

Magyarország terrorfenyegetettsége

A magyarországi terrorfenyegetés mértékét közepesnek nevezte a belügyminiszter, de a biztonságot szerinte mutatja az, hogy például az izraeli sportegyesületek Magyarországon tartják nemzetközi mérkőzéseiket. Együttműködnek a nemzetközi terrorelhárítási hálózattal, aminek köszönhetően három olyan eset is volt, ahol emberéletet sikerült megmenteni – sorolta a miniszter. Képviselői kérdésekre válaszolva Pintér Sándor hangsúlyozta, fokozottan figyelnek az ipari létesítményekre, akkumulátorgyárakra, és a szennyezésekkel szemben zéró tolerancia van érvényben; a legfontosabb a lakosság egészségének megóvása. A délszláv háború befejezésének tapasztalatai alapján a hatóságok felkészültek arra, hogy az orosz–ukrán konfliktus lezárulta után megakadályozzák a fegyverek és a bűnözők beáramlását az országba, mondta a miniszter.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


