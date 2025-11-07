MOLtűzesetHernádi ZsoltSzázhalombatta

Százhalombattai tűzeset – Kiderült, hogy mekkora veszteség éri a Molt

Péntek hajnal óta nyilvános a Mol gyorsjelentése. Az olajipari vállalat első három negyedéves dinamikus növekedése mellett az utóbbi hetek turbulens időszakában azonban történtek események, amelyek a befektetők aggodalmát is felkelthették. A százhalombattai tűzeset következtében ugyanis a társaság kénytelen volt lefelé módosítani év végi eredményelvárását. A jelentés indoklása felfedte azt is, hogy a Molnál mintegy 500 ezer tonnás kieséssel számolnak a kőolaj-feldolgozás terén. Mindezek kapcsán Hernádi Zsolt elnök úgy fogalmazott: hozzá vannak szokva az izgalmakhoz, de még molos mércével is eseményeben gazdag időszak van a hátuk mögött.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 11:22
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hernádi Zsolt az elmúlt időszakot kommentálva úgy fogalmazott: „öröm a sok ürömben, hogy ezek a kihívások – amelyek menedzselése embert próbáló feladat – sem tudják letéríteni a Mol-csoportot a kijelölt útról”. Az elnök kommentárjában megemlítette a kőolajpiacot érintő szankciókat, a százhalombattai tűzesetet és az Adria-vezetéken történő szállítások körüli anomáliákat is.

tűzeset, A magyarországi és romániai finomítótüzek gyanúsak az amerikai lap szerint (Illusztráció, forrás: MTI/Hegedüs Róbert)
Kiderült, hogy mekkora kárt szenvedett a Mol a százhalombattai tűzeset miatt. Illusztráció Forrás: MTI/Hegedüs Róbert

A tűzeset után az AV3 egység 50–55 százalékos kapacitással üzemel

Az október 20-i tűzeset miatt a Dunai Finomító várhatóan körülbelül 

  • 50–55 százalékos kapacitással tud üzemelni a meghibásodott AV3 egység javításáig. Ez havi szinten mintegy 
  • 250–300 ezer tonna feldolgozási kapacitás kiesését vetíti előre. Így az éves kőolaj-feldolgozási volument is a korábbi 
  • 12 millió tonnáról 11,5 millió tonnára módosították.

Ugyanakkor Hernádi rámutat, hogy a Mol kollégái elkötelezettségének, a cég működési hatékonyságának és rugalmasságuknak köszönhetően tartják a meghatározott irányt. 

Erős negyedévet zártunk, de az új kihívások tükrében felül kellett vizsgálnunk év végi eredményelvárásunkat

 ‒ fogalmazott a vállalatcsoport vezetője.

Az elnök közölte azt is, hogy a társaság folytatja transzformációs stratégiája végrehajtását is, amelynek legfontosabb mostani mérföldköve a vállalat jogi szerkezetének hatékonyabbá tétele és a nemzetközi olajiparban már jól bevált holdingstruktúra kialakítása. A november 27-re összehívott rendkívüli közgyűlésen dönthetnek is erről majd a részvényesek ‒ jegyezte meg.

Az olajfüst mögött már látszanak a kitörési pontok

A sajnálatos események ellenére a Molnak van oka az optimizmusra, hiszen az olajipari vállalat előző negyedévben nyújtott teljesítménye igen imponáló, a cég adózás előtti eredménye mintegy 503 millió dollár volt, ami megegyezik az előző negyedéves produktivitással. A finomítás és kereskedelem eredménye növekedett a harmadik negyedévben, elsősorban a finomítói árrések jelentős növekedésének köszönhetően.

A negyedéves jelentés kitért arra is, hogy a kutatás-termelés is stabil eredményeket hozott viszonylag kiegyensúlyozott külső környezetben. Míg a fogyasztói szolgáltatások eredménye is nőtt, amelyet az erős autózási szezon, és a Romániában és Horvátországban kialakult kedvezőbb árazási környezet támogatott.

Tűz a finomítóban

Korábban megírtuk: október 20-án éjjel eddig ismeretlen okokból a Dunai Finomító AV3-as üzemében tűz ütött ki. A Mol ezen egysége a teljes feldolgozási kapacitás mintegy 40 százalékát adja. A tűzoltóságnak és a katasztrófavédelemnek sikerült megakadályozniuk a tűz továbbterjedését, így az AV3-as üzemegységen kívül más termelőegység nem szenvedett kárt.

A Mol a tűzesetet követő sajtótájékoztatóján kiemelte: noha az AV3-as egység fontos szerepet játszik a finomító működésében, a termelés szempontjából nem kritikus egység, így az eset nem veszélyezteti a magyarországi üzemanyag-ellátást. Azonban alig egy hét múlva már ismertté vált, csak csökkentett kapacitással tud elindulni az üzemanyag-termelés Százhalombattán.

