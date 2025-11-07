Százhalombattai tűzeset – Kiderült, hogy mekkora veszteség éri a Molt

Hernádi Zsolt az elmúlt időszakot kommentálva úgy fogalmazott: „öröm a sok ürömben, hogy ezek a kihívások – amelyek menedzselése embert próbáló feladat – sem tudják letéríteni a Mol-csoportot a kijelölt útról”. Az elnök kommentárjában megemlítette a kőolajpiacot érintő szankciókat, a százhalombattai tűzesetet és az Adria-vezetéken történő szállítások körüli anomáliákat is.

Kiderült, hogy mekkora kárt szenvedett a Mol a százhalombattai tűzeset miatt. Illusztráció Forrás: MTI/Hegedüs Róbert

A tűzeset után az AV3 egység 50–55 százalékos kapacitással üzemel

Az október 20-i tűzeset miatt a Dunai Finomító várhatóan körülbelül

50–55 százalékos kapacitással tud üzemelni a meghibásodott AV3 egység javításáig. Ez havi szinten mintegy

250–300 ezer tonna feldolgozási kapacitás kiesését vetíti előre. Így az éves kőolaj-feldolgozási volument is a korábbi

12 millió tonnáról 11,5 millió tonnára módosították.

Ugyanakkor Hernádi rámutat, hogy a Mol kollégái elkötelezettségének, a cég működési hatékonyságának és rugalmasságuknak köszönhetően tartják a meghatározott irányt.

Erős negyedévet zártunk, de az új kihívások tükrében felül kellett vizsgálnunk év végi eredményelvárásunkat

‒ fogalmazott a vállalatcsoport vezetője.

Az elnök közölte azt is, hogy a társaság folytatja transzformációs stratégiája végrehajtását is, amelynek legfontosabb mostani mérföldköve a vállalat jogi szerkezetének hatékonyabbá tétele és a nemzetközi olajiparban már jól bevált holdingstruktúra kialakítása. A november 27-re összehívott rendkívüli közgyűlésen dönthetnek is erről majd a részvényesek ‒ jegyezte meg.

Az olajfüst mögött már látszanak a kitörési pontok

A sajnálatos események ellenére a Molnak van oka az optimizmusra, hiszen az olajipari vállalat előző negyedévben nyújtott teljesítménye igen imponáló, a cég adózás előtti eredménye mintegy 503 millió dollár volt, ami megegyezik az előző negyedéves produktivitással. A finomítás és kereskedelem eredménye növekedett a harmadik negyedévben, elsősorban a finomítói árrések jelentős növekedésének köszönhetően.

A negyedéves jelentés kitért arra is, hogy a kutatás-termelés is stabil eredményeket hozott viszonylag kiegyensúlyozott külső környezetben. Míg a fogyasztói szolgáltatások eredménye is nőtt, amelyet az erős autózási szezon, és a Romániában és Horvátországban kialakult kedvezőbb árazási környezet támogatott.