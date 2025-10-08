Megverem az anyád és rágyújtom a házatokat, ha nem küldesz még több képet! – furfangos volt a biztonsági őr

A vádlott 2022-től magánszemélyként többször részt vett egy Borsod vármegyei általános iskola Budapestre szervezett tanulmányi utazásain, 2024 márciusában az egyik ilyen fővárosi látogatás alkalmával a buszon megismerkedett három kiskorú lánnyal, elmondta nekik, hol dolgozik és igazolványát is megmutatta.

A hazaérkezést követően a késő esti órákban az egyik közösségi média felületen – magát rendőrnek kiadva – felvette a kapcsolatot az egyik kislánnyal és megpróbálta rábírni arra, hogy magáról intim képeket küldjön a másik felületen, másik felhasználónévvel használt fiókjának.

Ennek ürügyeként azt adta elő, hogy egy zaklató személy lefülelésén dolgoznak, ennek érdekében vegye fel a kapcsolatot ezzel a másik felhasználóval és tegyen meg mindent, amit kér.