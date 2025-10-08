Két különböző közösségi média felületen eltérő felhasználónevekkel regisztrált a férfi, aki biztonsági őrként dolgozott egy Borsod vármegyei rendőrségen.
Megverem az anyád és rágyújtom a házatokat, ha nem küldesz még több képet! – furfangos volt a biztonsági őr
Öt év szabadságvesztésre ítéltek egy biztonsági őrt, aki kiskorú lányok bizalmába férkőzve kért intim képeket – közölte a Miskolci Törvényszék.
A vádlott 2022-től magánszemélyként többször részt vett egy Borsod vármegyei általános iskola Budapestre szervezett tanulmányi utazásain, 2024 márciusában az egyik ilyen fővárosi látogatás alkalmával a buszon megismerkedett három kiskorú lánnyal, elmondta nekik, hol dolgozik és igazolványát is megmutatta.
A hazaérkezést követően a késő esti órákban az egyik közösségi média felületen – magát rendőrnek kiadva – felvette a kapcsolatot az egyik kislánnyal és megpróbálta rábírni arra, hogy magáról intim képeket küldjön a másik felületen, másik felhasználónévvel használt fiókjának.
Ennek ürügyeként azt adta elő, hogy egy zaklató személy lefülelésén dolgoznak, ennek érdekében vegye fel a kapcsolatot ezzel a másik felhasználóval és tegyen meg mindent, amit kér.
További Belföld híreink
A sértett a kérésnek megfelelően felvette a kapcsolatot a másik felhasználóval és képeket is küldött egyes testrészeiről, de egy idő után közölte, hogy nem kíván ebben részt venni. Ekkor a vádlott megfenyegette, hogy vírust telepít a telefonjára, és ennek hatására a sértett együttműködött, majd egy idő után arra jutott, hogy a két felhasználó egy és ugyanaz a személy és a további képek küldését megtagadta.
A terhelt e módszert alkalmazva a két másik kiskorú sértettől is megszerzett intim felvételeket, egyiküket azzal is megfenyegette, hogy megveri az édesanyját és felgyújtja a házukat.
További Belföld híreink
A fentieken túlmenően a nyomozóhatóság a vádlott telefonján további pornográf tartalmakat talált, amelyek között kiskorúakat ábrázoló felvételek is voltak – tették hozzá.
A férfi az előkésztő ülésen beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról; őt a bíróság szexuális kényszerítés és gyermekpornográfia bűntettének minősített esetei miatt öt év szabadságvesztésre ítélte, továbbá végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.
Az ítélettel szemben a vádlott és védője enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Köszönet Magyar Péteréknek: már 300 ezer adatai vannak az ukránoknál
A Tisza Világ mobilalkalmazásából több ezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra, és láthatók ott most is.
Magyar Péter megrogyott a hazugságok súlya alatt, beismerte az igazat
A Tisza Párt vezére igyekezett kibújni az adatszivárgás vádjai alól, de nem bírt tovább menekülni.
Átlátnak a magyarok a Tisza Párt hazugságain
Hiába próbálja Magyar Péter elterelni a figyelmet arról, hogy kiderültek az adóemelési tervei.
Bárhol regisztrálhatnak már az ukránok a megvezetett tiszások adataival
Péter, válaszolj! Nem lehettek ennyire amatőrök, itt emberek biztonságáról van szó – figyelmeztet Szentkirályi Alexandra.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Köszönet Magyar Péteréknek: már 300 ezer adatai vannak az ukránoknál
A Tisza Világ mobilalkalmazásából több ezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra, és láthatók ott most is.
Magyar Péter megrogyott a hazugságok súlya alatt, beismerte az igazat
A Tisza Párt vezére igyekezett kibújni az adatszivárgás vádjai alól, de nem bírt tovább menekülni.
Átlátnak a magyarok a Tisza Párt hazugságain
Hiába próbálja Magyar Péter elterelni a figyelmet arról, hogy kiderültek az adóemelési tervei.
Bárhol regisztrálhatnak már az ukránok a megvezetett tiszások adataival
Péter, válaszolj! Nem lehettek ennyire amatőrök, itt emberek biztonságáról van szó – figyelmeztet Szentkirályi Alexandra.