Napszemüvegben ment a középkorú férfi a zuglói lottózóba, persze nem a lehengerlő vagányságát akarta mutogatni + videó

Magához vette az engedély nélkül tartott revolverét a 42 éves férfi május 22-én, egy szép, napsütéses délután, és azzal – arcát eltakarva és napszemüveget viselve – bement egy XIV. kerületi lottózóba – adta hírül az ügyészség.

A rabló a fegyvert az alkalmazott felé fordította, és a teljes bevételt követelte. Amikor a dolgozó habozott, a vádlott újra a pénzt adására szólította fel, a fegyvert közelebb tartotta a sértetthez. Utóbbi ekkor átadta a pénzt, a vádlott pedig elhagyta a helyszínt. A fővárosi rendőrök négy napon belül elfogták a férfit – akit a bíróság az ügyészség indítványára letartóztatott –, és megtalálták a fegyvert, valamint a rabolt pénz egy részét.