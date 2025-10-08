Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Napszemüvegben ment a középkorú férfi a zuglói lottózóba, persze nem a lehengerlő vagányságát akarta mutogatni + videó
napszemüveglottózóügyészség

Napszemüvegben ment a középkorú férfi a zuglói lottózóba, persze nem a lehengerlő vagányságát akarta mutogatni + videó

A Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség vádat emelt és fegyházbüntetést indítványozott egy férfi ellen, aki revolverrel rabolt ki egy fővárosi lottózót.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 10. 08. 12:10
illusztráció Fotó: Róka Dániel Forrás: MTVA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magához vette az engedély nélkül tartott revolverét a 42 éves férfi május 22-én, egy szép, napsütéses délután, és azzal – arcát eltakarva és napszemüveget viselve – bement egy XIV. kerületi lottózóba – adta hírül az ügyészség. 

A rabló a fegyvert az alkalmazott felé fordította, és a teljes bevételt követelte. Amikor a dolgozó habozott, a vádlott újra a pénzt adására szólította fel, a fegyvert közelebb tartotta a sértetthez. Utóbbi ekkor átadta a pénzt, a vádlott pedig elhagyta a helyszínt. A fővárosi rendőrök négy napon belül elfogták a férfit – akit a bíróság az ügyészség indítványára letartóztatott –, és megtalálták a fegyvert, valamint a rabolt pénz egy részét.

A Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség fegyveresen elkövetett rablással és lőfegyverrel visszaélés bűntettével vádolta meg a férfit. Az ügyészség a vádiratban fegyházbüntetést indítványozott, valamint azt, hogy a bíróság adjon helyt a meg nem térült kár megfizetésére vonatkozó sértetti igénynek, illetve kobozza el a lőfegyvert.

A vádlott továbbra is letartóztatásban van, az ügyében előkészítő ülésre várhatóan novemberben kerül sor.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyarország

Francesca, a tények hűséges asszonya

Bayer Zsolt avatarja

Hogy mit ugat, hörög, üvölt, pofázik a tiszás tábor, főleg ott a szósöl médiában, igazából mindegy lenne.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu