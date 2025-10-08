Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Online csalók elleni nemzetközi összefogás, amiben Magyarországnak fontos szerep jut
kiberbűnözésszakmai konferencianemzetközi összefogás

Online csalók elleni nemzetközi összefogás, amiben Magyarországnak fontos szerep jut

Tizennégy ország, valamint az FBI és az Europol kiberfelderítési egységeinek képviselői érkeztek hazánkba azért, hogy megvitassák a kibertérben elkövetett bűncselekmények elleni közös fellépés lehetőségeit.

Munkatársunktól
2025. 10. 08. 10:26
Az online bűnözés elleni összefogást segíti a budapesti szakmai konferencia. Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 2025. október 8–9. között Fenyegetések a kibertérben 3.0 – trendek és tendenciák a kiberbűnözésben címmel megrendezett budapesti konferencián a magyar bűnüldöző szervezetek képviselői mellett több hazai bank delegáltjai is részt vesznek.

Az online bűnözés elleni fellépést segíti a budapesti nemzetközi tanácskozás.
Az online bűnözés elleni fellépést segíti a budapesti nemzetközi tanácskozás. Fotó: NurPhoto

Az online térben elkövetett bűnözés egyre gyorsabb ütemben fejlődő eszköztára, valamint a tény, hogy ezeket a bűncselekményeket gyakran országhatárokon átívelve követik el, idén is elengedhetetlenné tette a nemzetközi szakmai megbeszélést. A globális szinten jelentkező fenyegetésekre csak közös tudásmegosztással, tapasztalatcserével és összehangolt fellépéssel adható hatékony válasz, ezért a Nemzeti Védelmi Szolgálat kezdeményezésére a kiberbiztonság területén dolgozó szakemberek ismét Budapesten tanácskoznak, hogy megvitassák az aktuális trendeket, kihívásokat, valamint a lehetséges válaszlépéseket.

Tizennégy ország – Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, Lengyelország, Portugália, Szerbia, Szlovákia, Spanyolország, Ukrajna, valamint az FBI és az Europol – kiberfelderítési egységeinek képviselői érkeztek hazánkba azért, hogy megvitassák a kibertérben elkövetett bűncselekmények elleni közös fellépés lehetőségeit.

14 ország kiberbűnözés elleni szakértői tanácskoznak Budapesten. Illusztráció.
Illusztráció. Fotó: DPA

A kétnapos budapesti konferencián a magyar bűnüldöző szervezetek képviselői mellett több hazai bank delegáltjai is részt vesznek. Ezen a fórumon idén szólal fel először a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság internet hotline szakértője. Ez az ügyosztály vizsgálja az olyan jogsértő vagy kiskorúakra káros online tartalmak bejelentéseit, mint például a gyermekpornográfia, a zaklatás, az adathalászat vagy különböző erőszakos tartalmak.

 

Borítókép: Az online bűnözés elleni összefogást segíti a budapesti szakmai konferencia (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyarország

Francesca, a tények hűséges asszonya

Bayer Zsolt avatarja

Hogy mit ugat, hörög, üvölt, pofázik a tiszás tábor, főleg ott a szósöl médiában, igazából mindegy lenne.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.