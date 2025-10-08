Online csalók elleni nemzetközi összefogás, amiben Magyarországnak fontos szerep jut

A 2025. október 8–9. között Fenyegetések a kibertérben 3.0 – trendek és tendenciák a kiberbűnözésben címmel megrendezett budapesti konferencián a magyar bűnüldöző szervezetek képviselői mellett több hazai bank delegáltjai is részt vesznek.

Az online bűnözés elleni fellépést segíti a budapesti nemzetközi tanácskozás. Fotó: NurPhoto

Az online térben elkövetett bűnözés egyre gyorsabb ütemben fejlődő eszköztára, valamint a tény, hogy ezeket a bűncselekményeket gyakran országhatárokon átívelve követik el, idén is elengedhetetlenné tette a nemzetközi szakmai megbeszélést. A globális szinten jelentkező fenyegetésekre csak közös tudásmegosztással, tapasztalatcserével és összehangolt fellépéssel adható hatékony válasz, ezért a Nemzeti Védelmi Szolgálat kezdeményezésére a kiberbiztonság területén dolgozó szakemberek ismét Budapesten tanácskoznak, hogy megvitassák az aktuális trendeket, kihívásokat, valamint a lehetséges válaszlépéseket.

Tizennégy ország – Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, Lengyelország, Portugália, Szerbia, Szlovákia, Spanyolország, Ukrajna, valamint az FBI és az Europol – kiberfelderítési egységeinek képviselői érkeztek hazánkba azért, hogy megvitassák a kibertérben elkövetett bűncselekmények elleni közös fellépés lehetőségeit.

Illusztráció. Fotó: DPA

A kétnapos budapesti konferencián a magyar bűnüldöző szervezetek képviselői mellett több hazai bank delegáltjai is részt vesznek. Ezen a fórumon idén szólal fel először a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság internet hotline szakértője. Ez az ügyosztály vizsgálja az olyan jogsértő vagy kiskorúakra káros online tartalmak bejelentéseit, mint például a gyermekpornográfia, a zaklatás, az adathalászat vagy különböző erőszakos tartalmak.

Borítókép: Az online bűnözés elleni összefogást segíti a budapesti szakmai konferencia (Fotó: AFP)