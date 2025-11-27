Már harmincezer embernek nyújtottak segítséget az áldozatsegítő központok, most Salgótarjánban is nyílt egy ilyen intézmény

Áldozatsegítő központot adott át az igazságügyi miniszter csütörtökön Salgótarjánban; a Nógrád vármegyei központ az országos hálózat 19. segítő intézménye. Tuzson Bence az átadási ünnepséget követő panelbeszélgetésen azt nevezte a legfontosabbnak, hogy az áldozatok elérjék a segítőközpontokat, és ehhez – mint mondta – már több jogszabály is segítséget nyújt.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter Fotó: Kocsis Zoltán/MTI Fotószerkesztőség

A rendőrség munkáját megköszönve közölte, hogy a hálózat eredményességét a számok is mutatják:

az elmúlt években körülbelül 30 ezer embernek tudtak segíteni, év végére már 40-45 ezer lesz ez a szám. Ez nem abból adódik, hogy a bűncselekmények száma nő, hanem abból, hogy egyre több áldozat éri el a központot

– tette hozzá.

Az áldozatot értesítik az elkövető szabadulásakor

Beszélt arról is, hogy a kapcsolati erőszak ügyében több jogszabályt is módosítottak, mert olyan csoportról van szó, amely joggal fél az elkövetőtől a bűncselekmény elkövetése után is, akkor is, ha a tettes börtönbe kerül. Kifejtette, az elkövető szabadulásakor tájékoztatják az áldozatot, és kikérik a véleményét, amelyet zártan kezelnek.

Emellett lehetővé tették, hogy az elkövetőt az élete végéig távol tartsák attól, aki ellen bűncselekményt követett el

– ismertette a miniszter.

Tuzson Bence azt is megfogalmazta, hogy a bűncselekmény áldozatává válókat először a tehetetlenség érzése tölti el, nem tudják, mit tegyenek, hova forduljanak segítségért, s itt jutnak óriási szerephez az áldozatsegítő központok. Kiemelte a kapcsolati erőszakot, a gyerekek elleni bűncselekményeket és az online bűncselekmények világát, ahol nagyon nehéz megtalálni a gyakran külföldi elkövetőt. Mint mondta, több jogszabályt fogadtak el, hogy megpróbálják ezeket megakadályozni.

Elmondta azt is, hogy

az online elkövetett bűncselekményekből 3,3 milliárd forintot szereztek vissza a károsultaknak, ami egyedülálló eredmény egész Európában.

Senki ne maradjon egyedül a bajban

A salgótarjáni, Bartók Béla úti Áldozatsegítő Központ hivatalos átadásán Király Nóra, az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos ismertette: két évvel ezelőtt azt a célt tűzték ki, hogy a ciklus végére országos lefedettségűvé tegyék az áldozatsegítő rendszert, és ebben nagy sikereket értek el. A salgótarjáni már az utolsó előtti állomás, az utolsó, 20. központot várhatóan januárban adják át Szekszárdon. Emellett működik az országban öt áldozatsegítő pont is.