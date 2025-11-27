Tuzson BencerendőrségSalgótarjánbanáldozatsegítés

Már harmincezer embernek nyújtottak segítséget az áldozatsegítő központok, most Salgótarjánban is nyílt egy ilyen intézmény

Salgótarjánban átadták az ország 19. áldozatsegítő központját, amely tovább erősíti azt a hálózatot, amely az elmúlt években mintegy 30 ezer embernek nyújtott segítséget, és az év végére ez a szám elérheti a 40–45 ezret is. Nem a bűncselekmények száma nő, hanem egyre több áldozat jut el a központhoz.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 27. 15:42
Áldozatsegítő központot adott át az igazságügyi miniszter csütörtökön Salgótarjánban; a Nógrád vármegyei központ az országos hálózat 19. segítő intézménye. Tuzson Bence az átadási ünnepséget követő panelbeszélgetésen azt nevezte a legfontosabbnak, hogy az áldozatok elérjék a segítőközpontokat, és ehhez – mint mondta – már több jogszabály is segítséget nyújt.

Budapest, 2025. november 4. Tuzson Bence igazságügyi miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés igazságügyi bizottságának ülésén az Országház Nagy Imre termében 2025. november 4-én. MTI/Kocsis Zoltán
Tuzson Bence igazságügyi miniszter  Fotó: Kocsis Zoltán/MTI Fotószerkesztőség

A rendőrség munkáját megköszönve közölte, hogy a hálózat eredményességét a számok is mutatják: 

az elmúlt években körülbelül 30 ezer embernek tudtak segíteni, év végére már 40-45 ezer lesz ez a szám. Ez nem abból adódik, hogy a bűncselekmények száma nő, hanem abból, hogy egyre több áldozat éri el a központot

– tette hozzá.

Az áldozatot értesítik az elkövető szabadulásakor

Beszélt arról is, hogy a kapcsolati erőszak ügyében több jogszabályt is módosítottak, mert olyan csoportról van szó, amely joggal fél az elkövetőtől a bűncselekmény elkövetése után is, akkor is, ha a tettes börtönbe kerül. Kifejtette, az elkövető szabadulásakor tájékoztatják az áldozatot, és kikérik a véleményét, amelyet zártan kezelnek. 

Emellett lehetővé tették, hogy az elkövetőt az élete végéig távol tartsák attól, aki ellen bűncselekményt követett el

– ismertette a miniszter.

Tuzson Bence azt is megfogalmazta, hogy a bűncselekmény áldozatává válókat először a tehetetlenség érzése tölti el, nem tudják, mit tegyenek, hova forduljanak segítségért, s itt jutnak óriási szerephez az áldozatsegítő központok. Kiemelte a kapcsolati erőszakot, a gyerekek elleni bűncselekményeket és az online bűncselekmények világát, ahol nagyon nehéz megtalálni a gyakran külföldi elkövetőt. Mint mondta, több jogszabályt fogadtak el, hogy megpróbálják ezeket megakadályozni.

Elmondta azt is, hogy 

az online elkövetett bűncselekményekből 3,3 milliárd forintot szereztek vissza a károsultaknak, ami egyedülálló eredmény egész Európában.

Senki ne maradjon egyedül a bajban

A salgótarjáni, Bartók Béla úti Áldozatsegítő Központ hivatalos átadásán Király Nóra, az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos ismertette: két évvel ezelőtt azt a célt tűzték ki, hogy a ciklus végére országos lefedettségűvé tegyék az áldozatsegítő rendszert, és ebben nagy sikereket értek el. A salgótarjáni már az utolsó előtti állomás, az utolsó, 20. központot várhatóan januárban adják át Szekszárdon. Emellett működik az országban öt áldozatsegítő pont is.

Budapest, 2025. október 27. Király Nóra, a Fidesz képviselője felszólal a gyermekvédelem ügyéről tartott politikai vitán az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 27-én. MTI/Kovács Attila
Király Nóra, az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos Fotó: Kovács Attila/MTI

Hangsúlyozta, a rendőrséggel együttműködve azon dolgoznak, hogy mindenki, aki bűncselekmény áldozatává vált, minél gyorsabb, hatékony, szakszerű segítséget kapjon. Mint ismertette, az intézményekben pszichológiai és jogi segítséget nyújtanak, és ha kell, a kormányhivatal közreműködésével azonnali pénzügyi segítség is kérhető. Király Nóra úgy fogalmazott: azon dolgoznak, hogy senki ne maradjon egyedül a bajban.

Hozzátette, 

ezt szolgálják az áldozatsegítő pontok, központok, valamint a nonstop hívható ingyenes áldozatsegítő vonal.

A központ átadása után a program a megyeházán folytatódott, ahol Tuzson Bence együttműködési megállapodásokat írt alá Szabó Sándor főispánnal, a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal vezetőjével, Somssich Gabriellával, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjével, Jakab Zsolttal, a Kulturális Információs és Tanácsadó Egyesület elnökével és Rácz Norberttel, a Nógrád Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével.

A rendezvényen Diamantopoulosné Kenyeres Gabriella, az Igazságügyi Minisztérium szakmai irányítási főosztályának vezetője elmondta, hogy 2021 novemberében Salgótarjánban nyitották meg az ország első áldozatsegítő pontját, amelyet csütörtökön bezárnak, feladatát a központ veszi át.

Az áldozatsegítési stafétabotot Gombosné Márkus Anita, a legutóbb, júniusban megnyitott tatabányai áldozatsegítő központ koordinátora adta át a salgótarjáni központ vezetőjének, Szabó Richárd koordinátornak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW/Polyák Attila)


