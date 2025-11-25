Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

áldozatsegítésnők elleni erőszaksegítség

A bajban senkit nem hagy egyedül az állam

A bántalmazott nőknek jelenleg 18 áldozatsegítő központ és öt áldozatsegítő pont ad azonnali, gyors és hatékony segítséget. A hálózat jövő év elejére országos lefedettségű lesz.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 20:48
A Nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napján, november 25-én lila fénybe borult az Igazságügyi Minisztérium épülete. 

Király Nóra, az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos Forrás: Facebook

„Jelképes gesztus ez, de azt üzeni, hogy a nők védelme kiemelt prioritás a kormány számára” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Király Nóra, az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos, hozzátéve, hogy

jelenleg 18 áldozatsegítő központ és 5 áldozatsegítő pont ad azonnali, gyors és hatékony segítséget azoknak a nőknek, akiket valamilyen bántalmazás ért.

Király Nóra tájékoztatása szerint a jövő év elejére országos lefedettségű lesz az áldozatsegítő rendszer, ahol azonnali jogi, pszichológiai vagy akár pénzügyi segítséget kérhet minden betérő, akit valamilyen bántalmazás ért.

Az állam senkit nem hagy a bajban egyedül 

– üzente a miniszteri biztos.

Ne dőljünk be a bántalmazóknak

Mint megírtuk, korábban Vitályos Eszter kormányszóvivő mondta el a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján, hogy a legfontosabb, amit tehetünk, hogy nem dőlünk be a bántalmazók kétszínű szerepjátékának, és kimondjuk az igazságot azok helyett, akiknek a hangját elnémították.

Borítókép: Lilába borult az Igazságügyi Minisztérium (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

