A bajban senkit nem hagy egyedül az állam

A Nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napján, november 25-én lila fénybe borult az Igazságügyi Minisztérium épülete.

Király Nóra, az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos Forrás: Facebook

„Jelképes gesztus ez, de azt üzeni, hogy a nők védelme kiemelt prioritás a kormány számára” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Király Nóra, az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos, hozzátéve, hogy

jelenleg 18 áldozatsegítő központ és 5 áldozatsegítő pont ad azonnali, gyors és hatékony segítséget azoknak a nőknek, akiket valamilyen bántalmazás ért.

Király Nóra tájékoztatása szerint a jövő év elejére országos lefedettségű lesz az áldozatsegítő rendszer, ahol azonnali jogi, pszichológiai vagy akár pénzügyi segítséget kérhet minden betérő, akit valamilyen bántalmazás ért.

Az állam senkit nem hagy a bajban egyedül

– üzente a miniszteri biztos.

Ne dőljünk be a bántalmazóknak

Mint megírtuk, korábban Vitályos Eszter kormányszóvivő mondta el a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján, hogy a legfontosabb, amit tehetünk, hogy nem dőlünk be a bántalmazók kétszínű szerepjátékának, és kimondjuk az igazságot azok helyett, akiknek a hangját elnémították.