Király Nóra: Ha a pedagógusok példát mutatnak, az egész társadalom zöldebb jövő felé indulhat

A Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) a Zöld Követ Egyesület támogatásával idén nyáron környezetvédelmi pályázatot hirdetett, amelynek keretében a fenntarthatóságért kiemelkedően sokat tevő pedagógusokat díjazták – áll a szervezők közleményében.

Fotó: FICSAK Facebook-oldala

Azoknak a környezetvédelem iránt elkötelezett tanítóknak, tanároknak, óvodapedagógusoknak és más szakembereknek kívánt a FICSAK támogatást és elismerést nyújtani, akik kiemelkedően aktívak a fenntartható fejlődést szolgáló nevelés-oktatás területén, és munkájukkal, életszemléletükkel a diákjaik számára a társadalmi, ökológiai és gazdasági fenntarthatóság fontosságát közvetítik.

Mint írták,

a díjátadón a pedagógusok személyes történetei, valamint a diákjaikért végzett, gyakran láthatatlan munkájuk iránt megfogalmazott visszajelzések több alkalommal meghatották a zsűri tagjait és a résztvevőket is.

A szervezők tájékoztatása szerint 160 pedagógus nyújtotta be pályázatát, amelyet egy öttagú szakmai zsűri bírált el. A tagok között volt Király Nóra, a FICSAK és a Zöld Követ Egyesület alapítója, a kezdeményezés megálmodója is. A közlemény idézi Király Nórát, aki szerint „ha a pedagógusok példát mutatnak, az egész társadalom zöldebb jövő felé indulhat”.

A zsűri tagjai között szerepelt továbbá Rudda Ildikó földrajz–média szakos pedagógus, Varga Sarolta fenntarthatósági szakértő és környezetvédelmi szakjogász, Ladányi Roland, a MiReHu Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint Mihály Szilvia pedagógus, az Ilcsi Szépítőfüvek tulajdonos-ügyvezetője. A közleményben kiemelték: nem volt könnyű dönteni, mert sok kiváló pályázat érkezett.

Az eredményhirdetést és az ünnepélyes díjátadót 2025. november 15-én tartották a budapesti Hemingway Étteremben.

A közlemény szerint a 250 000, 200 000 és 150 000 forintos fődíjak mellett 40 különdíjat is átadtak több vállalati felajánlásnak köszönhetően. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos három Csillagrege-ajándékcsomagot ajánlott fel.

A közlemény tájékoztatása szerint

az első helyezett Bódiszné Hajnal Alíz (Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma), a második Rákosi-Szabó József Patrik (Alsójászsági Általános Iskola Gerevich Aladár Tagintézménye), a harmadik pedig Dancza János (Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola) lett.

A többi díjazott listája és az első három helyezett pályázata a weboldalon érhető el.