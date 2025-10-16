Lépcsőn járj, tovább élsz! – a Citadellánál ez bebizonyosodik

Az Összefogás XI. Sportegyesület a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) támogatásával a Lépcsőn járj, tovább élsz! című kampánya zárásaként mozgásra hívja a családokat. Vasárnap záróeseményt rendeznek a Citadellánál az egészséges, sportos életmód népszerűsítésére – hívta fel a figyelmet lapunknak eljuttatott közleményében a Ficsak. Mint írták, a „fuss, kocogj, vagy sétálj a hét minden napján, és mindig válaszd a lépcsőt, ha teheted” üzenetet vitték hírül a Lépcsőn járj, tovább élsz! sportprogramban.
Az ötletgazda Király Nóra országgyűlési képviselő, védnöke Fazekas Csilla, Budapest I. kerületének alpolgármestere, a kihívás lebonyolítója pedig Karlovitz-Thurnherr Zsófia, a RUNaway versenyszervező cég társtulajdonosa, erőnléti és személyi edző.
A lépcsőzést népszerűsítő kommunikációs kampányt egy 10+1 kérdéses egészségvédő kvíz egészítette ki, és hamarosan zárul a kilencnapos instant kihívás, ennek részeként a Gellért hegyen kell egy megadott távot egy kijelölt útvonalon teljesíteni. A teljesítés igazolása QR-kódok beolvasásával valósul meg. Eddig az instant kihívásra már több száz nevezés érkezett.
Minden résztvevő garantált ajándékban részesül, illetve a kihívást teljesítők és a résztvevők között további értékes ajándékokat sorsolnak ki. További információ, illetve a regisztrációs lehetőség a kilencnapos instant kihívásra ezen a linken elérhető.
A kihívásban résztvevőket értékes nyereményekkel várják a szervezők, amelyet egy közös sétával egybekötött záróeseményen adnak át.
Az Összefogás XI. Sportegyesület meglepetéssel is készül a záróeseményre, ahol tombolával az eseményen a következő nyereményeket sorsolják ki:
- öt darab 10 ezer forintos Decathlon utalvány,
- három darab Összefogás SE ajándékcsomag,
- egy darab vezeték nélküli fejhallgató,
- két darab RUNaway instant nevezés,
- egy darab RUNaway verseny nevezés.
Az ingyenes zárórendezvény dátuma október 19. vasárnap 10 óra, helyszíne a Citadella, Rakéta pavilon.
A szervezők kérik, hogy az eseményre érkezők saját kulacsot vigyenek, ezzel közösen támogatva az egészség- és környezettudatos életmódot a bolygónk védelméért.