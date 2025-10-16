Rendkívüli

Lépcsőn járj, tovább élsz! – a Citadellánál ez bebizonyosodik

Lépcsőn járj, tovább élsz! – a Citadellánál ez bebizonyosodik

Mozgásra hívja a családokat az Összefogás XI. Sportegyesület és a Fiatal Családosok Klubja. A Lépcsőn járj, tovább élsz! című kampány záróeseménye október 19-én, vasárnap lesz a Citadellán, ahol értékes nyereményekkel várják a résztvevőket.

2025. 10. 16.
Fotó: Róka László Forrás: Róka László
Az Összefogás XI. Sportegyesület a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) támogatásával a Lépcsőn járj, tovább élsz! című kampánya zárásaként mozgásra hívja a családokat. Vasárnap záróeseményt rendeznek a Citadellánál az egészséges, sportos életmód népszerűsítésére – hívta fel a figyelmet lapunknak eljuttatott közleményében a Ficsak. Mint írták, a „fuss, kocogj, vagy sétálj a hét minden napján, és mindig válaszd a lépcsőt, ha teheted” üzenetet vitték hírül a Lépcsőn járj, tovább élsz! sportprogramban.

Az ötletgazda Király Nóra országgyűlési képviselő, védnöke Fazekas Csilla, Budapest I. kerületének alpolgármestere, a kihívás lebonyolítója pedig Karlovitz-Thurnherr Zsófia, a RUNaway versenyszervező cég társtulajdonosa (Forrás: Ficsak)

Az ötletgazda Király Nóra országgyűlési képviselő, védnöke Fazekas Csilla, Budapest I. kerületének alpolgármestere, a kihívás lebonyolítója pedig Karlovitz-Thurnherr Zsófia, a RUNaway versenyszervező cég társtulajdonosa, erőnléti és személyi edző.

A lépcsőzést népszerűsítő kommunikációs kampányt egy 10+1 kérdéses egészségvédő kvíz egészítette ki, és hamarosan zárul a kilencnapos instant kihívás, ennek részeként a Gellért hegyen kell egy megadott távot egy kijelölt útvonalon teljesíteni. A teljesítés igazolása QR-kódok beolvasásával valósul meg. Eddig az instant kihívásra már több száz nevezés érkezett.

A kihívásban résztvevőket értékes nyereményekkel várják a szervezők (Forrás: Ficsak)

Minden résztvevő garantált ajándékban részesül, illetve a kihívást teljesítők és a résztvevők között további értékes ajándékokat sorsolnak ki. További információ, illetve a regisztrációs lehetőség a kilencnapos instant kihívásra ezen a linken elérhető.

A kihívásban résztvevőket értékes nyereményekkel várják a szervezők, amelyet egy közös sétával egybekötött záróeseményen adnak át. 

Az Összefogás XI. Sportegyesület meglepetéssel is készül a záróeseményre, ahol  tombolával az eseményen a következő nyereményeket sorsolják ki: 

  • öt darab 10 ezer forintos Decathlon utalvány, 
  • három darab Összefogás SE ajándékcsomag, 
  • egy darab vezeték nélküli fejhallgató, 
  • két darab RUNaway instant nevezés, 
  • egy darab RUNaway verseny nevezés.

Az ingyenes zárórendezvény dátuma október 19. vasárnap 10 óra, helyszíne a Citadella, Rakéta pavilon. 

A szervezők kérik, hogy az eseményre érkezők saját kulacsot vigyenek, ezzel közösen támogatva az egészség- és környezettudatos életmódot a bolygónk védelméért.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Róka László)


