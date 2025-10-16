Lépcsőn járj, tovább élsz! – a Citadellánál ez bebizonyosodik

Az Összefogás XI. Sportegyesület a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) támogatásával a Lépcsőn járj, tovább élsz! című kampánya zárásaként mozgásra hívja a családokat. Vasárnap záróeseményt rendeznek a Citadellánál az egészséges, sportos életmód népszerűsítésére – hívta fel a figyelmet lapunknak eljuttatott közleményében a Ficsak. Mint írták, a „fuss, kocogj, vagy sétálj a hét minden napján, és mindig válaszd a lépcsőt, ha teheted” üzenetet vitték hírül a Lépcsőn járj, tovább élsz! sportprogramban.

Az ötletgazda Király Nóra országgyűlési képviselő, védnöke Fazekas Csilla, Budapest I. kerületének alpolgármestere, a kihívás lebonyolítója pedig Karlovitz-Thurnherr Zsófia, a RUNaway versenyszervező cég társtulajdonosa, erőnléti és személyi edző.

A lépcsőzést népszerűsítő kommunikációs kampányt egy 10+1 kérdéses egészségvédő kvíz egészítette ki, és hamarosan zárul a kilencnapos instant kihívás, ennek részeként a Gellért hegyen kell egy megadott távot egy kijelölt útvonalon teljesíteni. A teljesítés igazolása QR-kódok beolvasásával valósul meg. Eddig az instant kihívásra már több száz nevezés érkezett.

Minden résztvevő garantált ajándékban részesül, illetve a kihívást teljesítők és a résztvevők között további értékes ajándékokat sorsolnak ki. További információ, illetve a regisztrációs lehetőség a kilencnapos instant kihívásra ezen a linken elérhető.

A kihívásban résztvevőket értékes nyereményekkel várják a szervezők, amelyet egy közös sétával egybekötött záróeseményen adnak át.

Az Összefogás XI. Sportegyesület meglepetéssel is készül a záróeseményre, ahol tombolával az eseményen a következő nyereményeket sorsolják ki:

öt darab 10 ezer forintos Decathlon utalvány,

három darab Összefogás SE ajándékcsomag,

egy darab vezeték nélküli fejhallgató,

két darab RUNaway instant nevezés,

egy darab RUNaway verseny nevezés.

Az ingyenes zárórendezvény dátuma október 19. vasárnap 10 óra, helyszíne a Citadella, Rakéta pavilon.

A szervezők kérik, hogy az eseményre érkezők saját kulacsot vigyenek, ezzel közösen támogatva az egészség- és környezettudatos életmódot a bolygónk védelméért.