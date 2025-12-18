Lengyelországban ma véget ért a posztkommunizmus + videó

Karol Nawrocki eltávolíttatta az elnöki palotából az 1989-es lengyelországi rendszerváltást jelképező kerekasztalt. A kerekasztalt 1989 óta őrizték az államfői palotában.

1989-ben a kerekasztalnál „különféle személyek ültek, akik különféle érdekeket képviseltek”, egyesek „kommunista befolyást akartak átmenteni” a rendszerváltás utáni Lengyelországba, másoknak „jó szándékaik voltak”, és a tárgyalást „taktikai pillanatnak” tekintették, hogy elérjék a szabad választásokat, az ország függetlenné válását

– jelentette ki sajtóértekezletén Karol Nawrocki.

Aláhúzta: a kerekasztal a történeti vita fontos eleme marad. Függetlenül attól viszont, ki miképpen értékeli a kerekasztal történelmi jelentőségét, az elnöki palota „biztosan nem az a hely, ahol ezentúl állnia kell” – tette hozzá. Az emléktárgyat a varsói Lengyel Történelmi Múzeumban kell elhelyezni, ahol 2027-től lesz megtekinthető – jelezte az államfő. Kijelentette:

A szabad, független, szuverén Lengyelország ma sokkal többre képes, mint a kerekasztal idealizálására.

Döntését azzal is indokolta, hogy a 21. században „a fiatal lengyeleknek nem kell semmilyen alkut kötniük a volt diktátorokkal, kommunistákkal vagy posztkommunistákkal”, és Lengyelország jövőjére, annak gazdasági sikereire kell összpontosítani.