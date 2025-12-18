Lengyelországban ma véget ért a posztkommunizmus + videó

karol nawrockiLengyelországkommunizmuskerekasztalposztkommunista

Lengyelországban ma véget ért a posztkommunizmus

Szétszereltette és múzeumba szállíttatta csütörtökön Karol Nawrocki lengyel elnök a varsói államfői palotából az 1989-es lengyelországi rendszerváltást jelképező kerekasztalt, kijelentve: „Lengyelországban ma véget ért a posztkommunizmus”.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 18. 22:56
Karol Nawrocki eltávolíttatta az elnöki palotából az 1989-es lengyelországi rendszerváltást jelképező kerekasztalt Forrás: AFP
A kerekasztalt 1989 óta őrizték az államfői palotában.

Karol Nawrocki eltávolíttatta az elnöki palotából az 1989-es lengyelországi rendszerváltást jelképező kerekasztalt
Karol Nawrocki eltávolíttatta az elnöki palotából az 1989-es lengyelországi rendszerváltást jelképező kerekasztalt Fotó: AFP

1989-ben a kerekasztalnál „különféle személyek ültek, akik különféle érdekeket képviseltek”, egyesek „kommunista befolyást akartak átmenteni” a rendszerváltás utáni Lengyelországba, másoknak „jó szándékaik voltak”, és a tárgyalást „taktikai pillanatnak” tekintették, hogy elérjék a szabad választásokat, az ország függetlenné válását 

– jelentette ki sajtóértekezletén Karol Nawrocki.

Aláhúzta: a kerekasztal a történeti vita fontos eleme marad. Függetlenül attól viszont, ki miképpen értékeli a kerekasztal történelmi jelentőségét, az elnöki palota „biztosan nem az a hely, ahol ezentúl állnia kell” – tette hozzá. Az emléktárgyat a varsói Lengyel Történelmi Múzeumban kell elhelyezni, ahol 2027-től lesz megtekinthető – jelezte az államfő. Kijelentette: 

A szabad, független, szuverén Lengyelország ma sokkal többre képes, mint a kerekasztal idealizálására. 

Döntését azzal is indokolta, hogy a 21. században „a fiatal lengyeleknek nem kell semmilyen alkut kötniük a volt diktátorokkal, kommunistákkal vagy posztkommunistákkal”, és Lengyelország jövőjére, annak gazdasági sikereire kell összpontosítani.

Büszkén mondanám, remélem, nem elhamarkodottan, hogy ma Lengyelországban véget ért a posztkommunizmus

– fogalmazott Nawrocki, utalva Joanna Szczepkowska színésznőnek az 1989 júniusában, az első részlegesen szabad lengyelországi választásokkor mondott, szállóigévé vált szavaira („Lengyelországban ma véget ért a kommunizmus”). 

A kerekasztalnál 1989. február 6-tól április 5-ig folytatott tárgyalások során Wojciech Jaruzelski tábornok, a Lengyel Egyesült Munkáspárt első titkára által megbízott csoport a Szolidaritás független szakszervezet képviselőivel egyeztetett. 

Megállapodtak egyebek között a második világháború után megszüntetett köztársasági elnöki tisztség és a kétkamarás parlament létrehozásáról. 

1989 júniusában a parlamenti felsőházba (szenátus) teljesen szabad, az alsóházba (szejm) a mandátumok előzetes elosztásán alapuló, kétfordulós voksolást tartottak, melynek nyomán a rendszerváltó közép-európai országok közül elsőként jutott be az ellenzék a törvényhozásba.

Borítókép: Karol Nawrocki lengyel elnök (Fotó: AFP)

