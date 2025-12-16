Tusk megvágná az ellenzéki elnök költségvetését

Vétók, blokkolt törvények, elmélyülő szembenállás

A nyomásgyakorlás hátterében az áll, hogy Nawrocki eddig 18, a parlament által elfogadott kormányzati törvényt vétózott meg. Ezek között szerepeltek a kriptovaluta-piac szabályozását célzó jogszabályok – amelyekről a kormány azt állítja, hogy Oroszország lengyelországi hálózatainak finanszírozását szolgálhatják –, valamint a szárazföldi szélerőművek telepítésének könnyítését célzó tervek is.

A konfliktus azonban messze túlmutat egyes törvényeken. Az államfő nem hajlandó jóváhagyni több bírói, diplomáciai és titkosszolgálati kinevezést sem, amelyeket a kormány sürget. Nawrocki szerint mindez az alkotmányos egyensúly védelmét szolgálja.

Az elnök emellett azzal is vádolja a kormányt, hogy elzárja őt a nemzetbiztonsági információktól. Állítása szerint – noha ő a lengyel fegyveres erők főparancsnoka – nem kapott tájékoztatást arról sem, hogy Varsó MiG–29-es vadászgépeket kíván Ukrajnának átadni, és nem találkozhatott a négy legfontosabb lengyel biztonsági szolgálat vezetőjével sem.