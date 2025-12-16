TuskNawrockibelpolitikaköltségvetés

Tusk megvágná az ellenzéki elnök költségvetését

Újabb belpolitikai konfliktus bontakozik ki Lengyelországban: Donald Tusk miniszterelnök baloldali–liberális kormánykoalíciója a köztársasági elnöki hivatal költségvetésének jelentős csökkentésével gyakorolna nyomást az ellenzéki államfőre, Karol Nawrockira. A kormány azzal indokolja a lépést, hogy az elnök sorozatos vétói miatt Lengyelország uniós bírságok elé nézhet.

Szabó István
Forrás: Brussels Signal2025. 12. 16. 11:44
Donald Tusk lengyel miniszterelnök Fotó: Aleksander Kalka Forrás: NurPhoto/AFP
Tusk Polgári Koalíciója december 12-én módosító indítványt nyújtott be az állami költségvetéshez, amely 50 millió euróval csökkentené az elnöki kancellária forrásait az eredetileg tervezett 75 millió euróról. A kormány érvelése szerint Karol Nawrocki azzal, hogy megvétózza az uniós irányelvek átültetését szolgáló törvényeket, pénzügyi kockázatnak teszi ki az országot, ezért az esetleges európai bírósági bírságok terhét az államfő hivatalának kellene viselnie, írja a Brussels Signal.

Tusk
Szymon Holownia, a lengyel parlament (szejm) marsallja, Malgorzata Kidawa-Blonska, a szejm marsallja, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes és védelmi miniszter, valamint Radoslaw Sikorski külügyminiszter (Fotó: NurPhoto/AFP/Aleksander Kalka)

Vétók, blokkolt törvények, elmélyülő szembenállás

A nyomásgyakorlás hátterében az áll, hogy Nawrocki eddig 18, a parlament által elfogadott kormányzati törvényt vétózott meg. Ezek között szerepeltek a kriptovaluta-piac szabályozását célzó jogszabályok – amelyekről a kormány azt állítja, hogy Oroszország lengyelországi hálózatainak finanszírozását szolgálhatják –, valamint a szárazföldi szélerőművek telepítésének könnyítését célzó tervek is.

A konfliktus azonban messze túlmutat egyes törvényeken. Az államfő nem hajlandó jóváhagyni több bírói, diplomáciai és titkosszolgálati kinevezést sem, amelyeket a kormány sürget. Nawrocki szerint mindez az alkotmányos egyensúly védelmét szolgálja.

Az elnök emellett azzal is vádolja a kormányt, hogy elzárja őt a nemzetbiztonsági információktól. Állítása szerint – noha ő a lengyel fegyveres erők főparancsnoka – nem kapott tájékoztatást arról sem, hogy Varsó MiG–29-es vadászgépeket kíván Ukrajnának átadni, és nem találkozhatott a négy legfontosabb lengyel biztonsági szolgálat vezetőjével sem.

Tusk: kommunista múlt és politikai párhuzamok

A feszültség december 13-án, a szükségállapot 1981-es bevezetésének 44. évfordulóján tovább éleződött. Nawrocki kemény beszédben bírálta a Tusk-kormányt, amiért szerinte posztkommunista szereplőket emel a lengyel állam legmagasabb tisztségeibe.

Az államfő különösen Wlodzimierz Czarzasty megválasztását kifogásolta, akit a baloldali párt vezetőjeként a parlament elnökévé választottak. Czarzasty 1983-ban, a hadiállapot idején lépett be a szovjetbarát Lengyel Kommunista Pártba, amely a Szolidaritás mozgalom leverésében játszott kulcsszerepet.

Nawrocki Jozef Pilsudski marsall varsói emlékművénél elmondott beszédében elutasította azt a narratívát, miszerint az 1981-es hadiállapot „kisebb rossz” lett volna egy esetleges szovjet invázióhoz képest.

A hadiállapot nem kisebb rossz volt, hanem a tiszta gonosz megnyilvánulása: a nemzet elárulása

– fogalmazott, majd párhuzamot vont a jelenlegi politikai helyzettel, utalva arra is, hogy Tusk kormánya 2023. december 13-án alakult meg.

Poland's President Karol Nawrocki speaks as he takes part in the 44th anniversary of the imposition of martial law in Warsaw, Poland, on December 13, 2025. The Martial Law, imposed by the Military Council for National Salvation (WRON) on December 13, 1981, led by then Prime Minister General Wojciech Jaruzelski, is lifted on July 22, 1983. The aim of the government of the Polish People's Republic is to drastically restrict everyday life by introducing martial law and a military junta in an attempt to counter political opposition, in particular the Solidarity movement. (Photo by Aleksander Kalka/NurPhoto) (Photo by Aleksander Kalka / NurPhoto via AFP)
Karol Nawrocki, Lengyelország elnöke beszédet mond a hadiállapot bevezetésének 44. évfordulóján Varsóban (Fotó: NurPhoto/AFP/Aleksander Kalka)

Régi sebek, új elszámoltatás

Lengyelországban a kommunista múlt feldolgozása három és fél évtizede megosztó kérdés. A rendszerváltás fokozatos jellege miatt sok volt pártfunkcionárius megőrizte befolyását az államigazgatásban, az igazságszolgáltatásban és a médiában, miközben a kommunista rendszerrel szembeszálló munkásaktivisták közül sokan elszegényedtek.

Egyetlen kommunista vezetőt sem ítéltek el a hadiállapot idején elkövetett visszaélések miatt. Ezzel szemben a Tusk-kormány jelenleg több korábbi PiS-kormánytag ellen indított eljárást állítólagos hatalommal való visszaélések miatt – jóllehet ezek az ügyek nem jártak tömeges letartóztatásokkal, alapjogok felfüggesztésével vagy halálesetekkel, mint az 1981–83 közötti időszakban.

A lengyel politikai válság egyre mélyül, és mind több elemző szerint már nem pusztán pártpolitikai, hanem történelmi és alkotmányos törésvonalakról is szól.

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: NurPhoto/AFP/Aleksander Kalka) 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Bayer Zsolt
idezojelekmúlt

De most komolyan: kik ezek?

Bayer Zsolt avatarja

Hogy kik? Hát a Z-generáció. Azok, akik eltörölnék a múltunkat, a hagyományainkat, a történelmünket, az irodalmunkat, eltörölnének mindent.

