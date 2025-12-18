migrációBrüsszelillegális bevándorlásEurópai Uniómigrációs paktummigráns

Megszületett a brüsszeli döntés: így válogatná szét az EU a migránsokat

Az Európai Unió Tanácsának soros dán elnöksége és az Európai Parlament megállapodásra jutott az EU első, úgynevezett biztonságos származási országokat tartalmazó közös listájáról, amelynek célja a menedékkérelmek gyorsabb és hatékonyabb elbírálása – közölték csütörtökön.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 18. 22:01
Megállapodtak az EU központi intézményei a biztonságos származási országok közös listájáról Forrás: AFP
Az uniós lista alapján a tagállamok gyorsított eljárásban vizsgálhatják meg azoknak a kérelmét, akik olyan országokból érkeznek, ahol általánosságban nem fenyegeti őket üldöztetés vagy súlyos jogsértés. Ez elsősorban azokat a migránsokat érinti, akik nagy valószínűséggel nem kapnak menekültstátust az Európai Unióban.

Megszületett a brüsszeli döntés: így válogatná szét az EU a migránsokat
Megszületett a brüsszeli döntés: így válogatná szét az EU a migránsokat Fotó: AFP

A megállapodás szerint az alábbi országok kerültek fel az unióban biztonságosnak tekintett származási országok listájára:

  • Banglades, 
  • Kolumbia, 
  • Egyiptom, 
  • India, 
  • Koszovó, 
  • Marokkó és 
  • Tunézia 

Emellett az EU-tagjelölt országokat is biztonságosnak tekintik saját állampolgáraik esetében, kivéve ha fegyveres konfliktus zajlik az adott országban, ha az EU szankciókat vezetett be vele szemben, vagy ha a menedékkérelmek több mint 20 százalékát elfogadják az unióban.

A szabályozás lényege, hogy az érintett kérelmezők ügyeit gyorsabban bírálják el, akár már a határon vagy tranzitzónákban is. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy bárkit automatikusan visszaküldenének, minden kérelmet továbbra is egyedileg kell megvizsgálni.

A biztonságos származási országok közös listájának bevezetése a 2024-ben elfogadott uniós migrációs és menekültügyi paktum része, amelynek szabályai 2026. június 12-től lépnek életbe. A tagállamok a jövőben is fenntarthatják saját nemzeti listáikat, és további országokat is biztonságosnak nyilváníthatnak. A mostani intézményközi megállapodást még az Európai Parlament plénumának és az uniós tagállamoknak is hivatalosan jóvá kell hagyniuk.

Borítókép: Csónakon utazó migránsok (Fotó: AFP)

