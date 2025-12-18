Megszületett a brüsszeli döntés: így válogatná szét az EU a migránsokat

Az uniós lista alapján a tagállamok gyorsított eljárásban vizsgálhatják meg azoknak a kérelmét, akik olyan országokból érkeznek, ahol általánosságban nem fenyegeti őket üldöztetés vagy súlyos jogsértés. Ez elsősorban azokat a migránsokat érinti, akik nagy valószínűséggel nem kapnak menekültstátust az Európai Unióban.
A megállapodás szerint az alábbi országok kerültek fel az unióban biztonságosnak tekintett származási országok listájára:
- Banglades,
- Kolumbia,
- Egyiptom,
- India,
- Koszovó,
- Marokkó és
- Tunézia
