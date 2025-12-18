menczer tamásTisza Pártfidesz - kdnpbudakörnyéke

Megfutamodott a vita elől Magyar Péter jelöltje

Pest 3-as számú egyéni választókerületben újra elindul Menczer Tamás.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 22:17
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója MTI Kovács Attila
– Indulni fogok a jövő évi választáson a Fidesz–KDNP színeiben a Pest 3-as körzetben. Köszönöm a helyi Fidesz-szervezetek és a választókerületi Fidesz-szervezet bizalmát. Az új évben a nyílt fórumokat a körzetemben folytatni fogom, és természetesen a munkát is Budakörnyéke fejlesztéséért. A korábbi 60 milliárd mellett további milliárdokat szeretnék behozni a körzetbe a ciklus hátralévő részében fejlesztésekre – jelentette be a közösségi oldalán Menczer Tamás.

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Kiemelte: feljebb tette a lécet, nem kétmilliárd forint a cél, hanem már két és fél milliárd forint.

Szívesen vitáznék Bujdosó képviselő asszonnyal, tiszás ellenfelemmel a körzetről, de a Partizántól sajnálatos módon azt a választ kaptam, hogy képviselő asszony nem akar vitázni.

„Pedig szerintem fontos, hogy ki mit tett, ki mit tud tenni ezért a körzetért, ezekért a településekért, az itt élő emberekért” – hangsúlyozta a képviselő.

Hozzátette: kíváncsi lenne arra, hogy Bujdosó Andrea mit tett és mit tud tenni a helyben élőkért.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Kovács Attila)

