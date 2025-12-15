Rendkívüli

Magyar származású idős asszony, és holokauszt-túlélő is van a terrortámadás áldozatai között

menczer tamáspartizántisza pártbujdosó andrea

Menczer Tamás: A Partizánnak be kellene fejeznie Bujdosó Andrea mentegetését!

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója azt kérte, hozzák nyilvánosságra tiszás ellenfele vitafelkéréssel kapcsolatos válaszát.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 10:07
Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Menczer Tamás egy hete várja tiszás ellenfele, Bujdosó Andrea és a Partizán válaszát a választási vitával kapcsolatban. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán jelezte, a határidő múlt csütörtök volt.

Budapest, 2025. szeptember 16. Menczer Tamás sajtótájékoztatót tart "Mindenkinek tudnia kell a Tisza-adóról, a Fidesz 4 millió szórólapot visz el a postaládákba" címmel az Országházban 2025. szeptember 16-án. MTI/Hegedüs Róbert
Menczer Tamás sajtótájékoztatót tart az Országházban 2025. szeptember 16-án
(Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

„Megértem, hogy amikor a Tisza Párt lebukik egy 600 oldalas megszorítócsomaggal, egy kezdő politikus inkább menekül. De ilyenkor is válaszolni kell, ilyen a popszakma” – mutatott rá Menczer Tamás. A kormánypárti politikus bejegyzésében arra kérte a Partizánt, hogy

fejezze be Bujdosó Andrea mentegetését, és hozza nyilvánosságra a vitafelkéréssel kapcsolatos válaszát.

„Ezt kértem Szurovecz Illéstől is szombaton, amikor a mohácsi háborúellenes gyűlés előtt nyilatkoztam a Partizánnak. Akkor azt mondta, hogy nem ismeri Bujdosó Andrea válaszát. Hátha azóta megismerte…” – tette hozzá Menczer Tamás.

Én a választókörzetemben is és az országjárás során is állok a kérdések, felvetések, vita elé. Remélem, Bujdosó Andrea is így van ezzel. Ha igen, akkor mérjük össze a tudásunkat! Nagy örömmel és tisztelettel várom!

– invitálta újfent választási vitára tiszás ellenfelét a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Korábban a Magyar Nemzet már több ízben beszámolt róla, hogy Menczer Tamás sikertelenül igyekszik szóra bírni Bujdosó Andreát. Egyik posztjában a Fidesz kommunikációs igazgatója például arról írt:

A fair play jegyében tisztelettel kérem képviselő asszonyt, hogy ne szaladjon el az újságírók elől, amikor a Fővárosi Közgyűlésben a tiszás megszorítócsomagról kérdezik

– így üzent Menczer Tamás a minap politikai ellenfelének, bemutatva azokat a felvételeket, amelyeken Bujdosó Andrea az őt kérdező riporternek nem hajlandó válaszolni a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terveiről.

„Ne szaladjon el, hanem tisztelettel kérem, hogy a fair play jegyében válaszoljon a kérdésekre. Én értem, hogy kellemetlen válaszolni akkor, amikor lebuknak egy ilyen kemény, balos megszorítócsomaggal, de hát ilyen a popszakma, akkor is válaszolni kell” – üzente Menczer Tamás Bujdosó Andreának.

Egy alkalommal pedig arra emlékeztette a tiszás politikust: ahhoz, hogy valaki bejusson a parlamentbe, meg kell nyerni például egy egyéni körzetet.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Attila)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelfogadás

Az elfogadás határai

Bayer Zsolt avatarja

Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu