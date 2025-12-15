Menczer Tamás: A Partizánnak be kellene fejeznie Bujdosó Andrea mentegetését!

Menczer Tamás egy hete várja tiszás ellenfele, Bujdosó Andrea és a Partizán válaszát a választási vitával kapcsolatban. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán jelezte, a határidő múlt csütörtök volt.

Menczer Tamás sajtótájékoztatót tart az Országházban 2025. szeptember 16-án

(Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

„Megértem, hogy amikor a Tisza Párt lebukik egy 600 oldalas megszorítócsomaggal, egy kezdő politikus inkább menekül. De ilyenkor is válaszolni kell, ilyen a popszakma” – mutatott rá Menczer Tamás. A kormánypárti politikus bejegyzésében arra kérte a Partizánt, hogy

fejezze be Bujdosó Andrea mentegetését, és hozza nyilvánosságra a vitafelkéréssel kapcsolatos válaszát.

„Ezt kértem Szurovecz Illéstől is szombaton, amikor a mohácsi háborúellenes gyűlés előtt nyilatkoztam a Partizánnak. Akkor azt mondta, hogy nem ismeri Bujdosó Andrea válaszát. Hátha azóta megismerte…” – tette hozzá Menczer Tamás.

Én a választókörzetemben is és az országjárás során is állok a kérdések, felvetések, vita elé. Remélem, Bujdosó Andrea is így van ezzel. Ha igen, akkor mérjük össze a tudásunkat! Nagy örömmel és tisztelettel várom!

– invitálta újfent választási vitára tiszás ellenfelét a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Korábban a Magyar Nemzet már több ízben beszámolt róla, hogy Menczer Tamás sikertelenül igyekszik szóra bírni Bujdosó Andreát. Egyik posztjában a Fidesz kommunikációs igazgatója például arról írt:

A fair play jegyében tisztelettel kérem képviselő asszonyt, hogy ne szaladjon el az újságírók elől, amikor a Fővárosi Közgyűlésben a tiszás megszorítócsomagról kérdezik

– így üzent Menczer Tamás a minap politikai ellenfelének, bemutatva azokat a felvételeket, amelyeken Bujdosó Andrea az őt kérdező riporternek nem hajlandó válaszolni a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terveiről.

„Ne szaladjon el, hanem tisztelettel kérem, hogy a fair play jegyében válaszoljon a kérdésekre. Én értem, hogy kellemetlen válaszolni akkor, amikor lebuknak egy ilyen kemény, balos megszorítócsomaggal, de hát ilyen a popszakma, akkor is válaszolni kell” – üzente Menczer Tamás Bujdosó Andreának.

Egy alkalommal pedig arra emlékeztette a tiszás politikust: ahhoz, hogy valaki bejusson a parlamentbe, meg kell nyerni például egy egyéni körzetet.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Attila)