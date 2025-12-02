A fair play jegyében üzent tiszás ellenfelének Menczer Tamás + videó

Menczer Tamás körzetében megválasztott tiszás jelölt, Bujdosó Andrea üzent a Fidesz kommunikációs igazgatójának, amelyre válaszolt a politikus. Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett videóban megjegyezte: előre tudni lehetett, hogy Bujdosó Andrea lesz a jelölt, mielőtt „megcsinálták a balos színjátékot”, vagyis az előválasztást.

Felidézte, a képviselő asszony azt üzente neki, hogy „ő a fair playt szereti”.

„A fair play jegyében tisztelettel kéri képviselő asszonyt, hogy ne szaladjon el az újságírók elől, amikor a Fővárosi Közgyűlésben a tiszás megszorítócsomagról kérdezik”

– válaszolt Menczer Tamás, politikai ellenfele megjegyzésére. Majd bemutatta azokat a felvételeket, amelyeken Bujdosó Andrea az őt kérdező riporternek nem hajlandó válaszolni a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terveiről.

„Ne szaladjon el, hanem tisztelettel kérem, hogy a fair play jegyében válaszoljon a kérdésekre. Én értem, hogy kellemetlen válaszolni akkor, amikor lebuknak egy ilyen kemény, balos megszorítócsomaggal, de hát ilyen a popszakma, akkor is válaszolni kell” – üzente Menczer Tamás Bujdosó Andreának.

Emellett felidézte a tiszás képviselők migránspárti megnyilvánulását: „a Tisza fővárosi frakciója világosan elmondta, hogy bevándorláspártiak, illetőleg azt mondták, hogy bevándorlás nincs. Barna Judit nevű tiszás képviselő úgy, hogy Bujdos Andrea ott ült mellette, elmondta, hogy a bevándorlás álprobléma, nincs ilyen probléma, bevándorlók nem léteznek. Ez tehát Bujdosó Andrea véleménye is, és ez a tiszások véleménye” – szögezte le a politikus.

Menczer Tamás megjegyezte, volt már egy hölgy ellenfele négy évvel ezelőtt Szél Bernadett képviselő asszony személyében, aki szintén „baloldali, balos megszorítócsomagot, bevándorlást támogat brüsszeli parancsra”.

Akkor is győztem, akkor is győztünk együtt, és most is erre készülünk. Most is ez fog történni. Kérem és köszönöm a támogatásukat! – zárta Menczer Tamás.