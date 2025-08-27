A Tisza-csomag bizonytalanságot hozna a magyar családok életébe

– A kiszivárgott Tisza-csomag tervei valóban komoly aggodalomra adnak okot: az szja drasztikus emelése nemcsak a magasabb jövedelműeket érintené, hanem a középosztályt és az átlagos keresetű családokat is, akik így havonta érezhetően kevesebb pénzből gazdálkodhatnának – mondta Király Nóra lapunk kérdésére.

Mint a Magyar Nemzet megírta, kedden nyilvánosságra került Magyar Péterék adótervezete,

amelyből kiderül, hogy háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek, és kilátásba helyezték azt is, hogy felülvizsgálják és szűkítik az alkalmazási körét a családi adókedvezmények rendszerének.

A Fiatal Családosok Klubjának (Ficsak) alapítója szerint különösen veszélyes a családi adókedvezmények szűkítésének szándéka.

– A tizenöt éve épülő családtámogatási rendszer éppen azért jött létre, hogy támogassa a gyermeknevelést vállaló családokat és megkönnyítse az édesanyák mindennapjait. Ma több százezer család élvezi ennek előnyeit, sokan köszönhetik neki azt, hogy a jövedelmük adómentes – emlékeztetett Király Nóra, majd azzal folytatta:

Ha ezt visszavágnák, az azonnal érezhetően csökkentené a családok anyagi biztonságát és a gyermekvállalási kedvet is.

– A kormány célja mindig az volt, hogy erősítse a családokat, és olyan rendszert építsen, amely kiszámítható támogatást nyújt számukra. Ezzel szemben a Tisza Párt tervezete a biztonság helyett bizonytalanságot hozna a magyar családok életébe – jelentette ki Király Nóra.