Imperial Holding: növekedés a csúcson a családiház-generálkivitelezés területén

Az építőipar 2025-ben történelmi visszaesést élt át: a piac összességében mintegy 65%-kal zsugorodott Magyarországon. Ebben a közegben az Imperial Holding egészen kivételes teljesítményt nyújtott: 27%-os növekedést ért el, így 92%-kal múlva felül a piaci átlagot.

Elképesztő szám, hatalmas eredmény. De mi áll a nagy siker hátterében?

„Az idei évben 19%-kal több ügyfél választott minket, mint tavaly – ez is egyértelmű visszajelzés arra, hogy a családi ház építésben az egyik legnagyobb és legmegbízhatóbb szereplővé váltunk.” meséli Szántó Éva ügyvezető.

„Sikerünk alapja az a működési modell, amelyben a magas minőség, a kiszámítható feltételek, a kedvező árak és a rövid határidők nemcsak ígéretek, hanem kézzelfogható valóság.

Tégla- és készházainkat már 549 000 forintos négyzetméterártól építjük kulcsrakészen, akár 4 hónapos átfutással, egységes országos díjakkal.

A fix, előre kalkulálható ár és határidő különösen fontos a jelenlegi gazdasági helyzetben, amikor a családok biztonságot és előre tervezhetőséget keresnek.”

A szakmai sikerek sem maradtak el: idén ismét elnyerték a MagyarBrands „Kiváló Üzleti Márka” díját immáron másodszor, valamint AAA kategóriás panaszmentességi igazolással rendelkeznek – ez a minősítés a legmagasabb besorolás a hazai piacon.

A cég a piacon egyedülálló módon nyolcféle építési technológiát kínál, és több, mint 1300 típustervet – de egyedi tervek készítésére is van náluk lehetőség.

„Üzleti előrejelzésünk is magabiztos: 2026-ra újabb kétszámjegyű növekedést várunk. Házaink a 3%-os kedvezményes otthonteremtési hitelre is építhetők, és az OTP partnereként saját hiteltanácsadóval segítjük ügyfeleinket a finanszírozásban.

A jelenlegi piacon már 50–60 millió forintért kulcsrakész, modern családi házakat tudunk átadni, igény szerint telekkel együtt is, így a fiatal családok számára is elérhetővé válik a saját otthon megteremtése. 2025-ben 146 szerződést kötöttünk, ami azt jelenti, hogy több száz ember számára építjük meg saját otthonát” – említi Virág Gergő, a cég tulajdonosi körének tagja.