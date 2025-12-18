családi házimperial holdingpiac

Imperial Holding: növekedés a csúcson a családiház-generálkivitelezés területén

Hirdetés - Elképesztő szám, hatalmas eredmény. De mi áll a nagy siker hátterében?

2025. 12. 18. 23:09
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az építőipar 2025-ben történelmi visszaesést élt át: a piac összességében mintegy 65%-kal zsugorodott Magyarországon. Ebben a közegben az Imperial Holding egészen kivételes teljesítményt nyújtott: 27%-os növekedést ért el, így 92%-kal múlva felül a piaci átlagot.

Elképesztő szám, hatalmas eredmény. De mi áll a nagy siker hátterében?

 

„Az idei évben 19%-kal több ügyfél választott minket, mint tavaly – ez is egyértelmű visszajelzés arra, hogy a családi ház építésben az egyik legnagyobb és legmegbízhatóbb szereplővé váltunk.” meséli Szántó Éva ügyvezető.

„Sikerünk alapja az a működési modell, amelyben a magas minőség, a kiszámítható feltételek, a kedvező árak és a rövid határidők nemcsak ígéretek, hanem kézzelfogható valóság.

Tégla- és készházainkat már 549 000 forintos négyzetméterártól építjük kulcsrakészen, akár 4 hónapos átfutással, egységes országos díjakkal.

A fix, előre kalkulálható ár és határidő különösen fontos a jelenlegi gazdasági helyzetben, amikor a családok biztonságot és előre tervezhetőséget keresnek.”

A szakmai sikerek sem maradtak el: idén ismét elnyerték a MagyarBrands „Kiváló Üzleti Márka” díját immáron másodszor, valamint AAA kategóriás panaszmentességi igazolással rendelkeznek – ez a minősítés a legmagasabb besorolás a hazai piacon.

A cég a piacon egyedülálló módon nyolcféle építési technológiát kínál, és több, mint 1300 típustervet – de egyedi tervek készítésére is van náluk lehetőség.

„Üzleti előrejelzésünk is magabiztos: 2026-ra újabb kétszámjegyű növekedést várunk. Házaink a 3%-os kedvezményes otthonteremtési hitelre is építhetők, és az OTP partnereként saját hiteltanácsadóval segítjük ügyfeleinket a finanszírozásban.

 

A jelenlegi piacon már 50–60 millió forintért kulcsrakész, modern családi házakat tudunk átadni, igény szerint telekkel együtt is, így a fiatal családok számára is elérhetővé válik a saját otthon megteremtése. 2025-ben 146 szerződést kötöttünk, ami azt jelenti, hogy több száz ember számára építjük meg saját otthonát” – említi Virág Gergő, a cég tulajdonosi körének tagja.

„Küldetésünk túlmutat az építőiparon: hadat üzenünk a lakhatási válságnak, és azon dolgozunk, hogy minden magyar családnak lehessen egy megfizethető, gyönyörű, energiahatékony saját otthona.

Azért dolgozunk, hogy csodálatos dolgokat tegyünk elérhetővé, a hétköznapi emberek számára is. Fontos számunkra, hogy minden alkotásunkra büszkék lehessünk, ahogy a Biblia is fogalmaz:”

„Amit csak tesztek, lélekből tegyétek, mintha az Úrnak tennétek, és nem embereknek.”

(Kolossé 3:23)

A vállalat megújult, felfrissült menedzsmentje 2026-ban már nemzetközi növekedési pályára is készül.

„A cél egyetlen mondatban összefoglalható: hosszú távon is energiahatékony, csodaszép és megfizethető otthonokat szeretnénk létrehozni – szeretettel, szakértelemmel és felelősséggel. Úgy, hogy minden házunkra büszkék lehessünk.”

Képek forrása: www.imperialholding.hu

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Kórházi klotyófantom…

Bayer Zsolt avatarja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.